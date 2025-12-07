ট্রেলারের সঙ্গে সংঘর্ষ, বেপরোয়া গতির বলি 5 বন্ধু

ট্রেলারের সঙ্গে সংঘর্ষ, বেপরোয়া গতির বলি 5 বন্ধু
মেলা দেখে ফেরার পথে ট্রেলারকে ধাক্কা গাড়ির ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু পাঁচবন্ধুর ৷ দুর্ঘটনার পর থেকে পলাতক ট্রেলারের চালক ও খালাসি ৷
Published : December 7, 2025 at 1:56 PM IST
যশপুর (ছত্তিশগড়), 7 ডিসেম্বর: গাড়ির দ্রুতগতি প্রাণ কাড়ল পাঁচবন্ধুর ৷ রবিবার সকালে যশপুরের দুলদুলা থানা এলাকার পাত্রাতলি মোড়ে এই ঘটনাটি ঘটেছে । প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, মানোরা থানা এলাকার একটি মেলা থেকে ফিরছিলেন গাড়ির আরোহীরা । সেই সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ দুর্ঘটনার পর ট্রেলারের চালক ও খালাসি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ।
ফেরার সময় দ্রুতগামী গাড়িটি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং সামনের দিকে আসা একটি ট্রেলারের সঙ্গে ধাক্কা খায় । গতি দ্রুত থাকার কারণে আঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে গাড়িটি সম্পূর্ণরূপে দুমড়ে-মুচড়ে যায় । গাড়িতে থাকা পাঁচজনই ঘটনাস্থলে মারা যায় । নিহত পাঁচজনই পরস্পরের বন্ধু বলে জানা গিয়েছে ।
প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, গাড়ি এবং ট্রেলার উভয়ই দ্রুত গতিতে চলছিল । মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে ছোট গাড়ির ভিতরে থাকা পাঁচজনই মারা যায় । গ্রামবাসীদের সহায়তায় গাড়ি থেকে সমস্ত মৃতদেহ বের করা হয় । পরে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । নিহত পাঁচজনের দুলদুলার কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে । তারপর, মৃতদেহগুলি তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে ।
দুর্ঘটনার বিষয়ে দুলদুলা থানার ইনচার্জ কেকে সাহু বলেন, "নিহতরা সকলেই দুলদুলা থানা এলাকার খাটাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা ৷ তাঁরা সকলেই একে অপরের বন্ধু ছিলেন । নিহতদের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে । দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে ধারণা করা হচ্ছে, দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানো । দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় । দুর্ঘটনাটি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে গাড়িতে থাকা পাঁচজনই ঘটনাস্থলেই মারা যান ।"
জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম - রাধেশ্যাম যাদব (26), উদয় কুমার চৌহান (18), সাগর তিরকি (22), অঙ্কিত টিগ্গা (17), দীপক প্রধান (19) ৷ দুর্ঘটনার পর থেকে পলাতক ট্রেলারের চালক এবং খালাসির খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ৷ যশপুর পুলিশ ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলতে উৎসাহিত করার জন্য পর্যায়ক্রমে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালায় । তা সত্ত্বেও, মানুষ দ্রুত গতিতে যানবাহন চালানো থেকে বিরত থাকে না ।
গাড়ি চালানোর সময় এই নিয়মগুলি মেনে চলুন :
- সর্বদা সিট বেল্ট এবং হেলমেট পরুন ।
- ট্রাফিক সিগন্যাল এবং লেনগুলি পর্যবেক্ষণ করুন ৷
- লাল সিগনাল দেখলে দাঁড়িয়ে যান ।
- নির্ধারিত গতিসীমার মধ্যে গাড়ি চালান এবং দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাবেন না ।
- গাড়ি চালানোর সময় কখনও আপনার ফোন ব্যবহার করবেন না ।
- মদ্যপানের পরে গাড়ি চালানো একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ ।