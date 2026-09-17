কেরলে স্পা-কেন্দ্রে 'অবৈধ' কাজের অভিযোগ ! কান্নুরে গ্রেফতার 5 বাংলাদেশি মহিলা
Five Bangladeshi Women Arrested: তদন্তকারীদের দাবি, এই ঘটনার পিছনে শুধুমাত্র অবৈধ অনুপ্রবেশ নয়, নারী পাচারের একটি বড় নেটওয়ার্কও থাকতে পারে ৷
Published : September 17, 2026 at 5:22 PM IST
কান্নুর, 17 সেপ্টেম্বর: ভুয়ো আধার কার্ড, জাল ঠিকানা এবং পরিচয়পত্র ব্যবহার করে কেরলে বসবাস ও কাজ করার অভিযোগে পাঁচ বাংলাদেশি মহিলাকে গ্রেফতার করল কান্নুর পুলিশ । পুলিশের দাবি, বৈধ পাসপোর্ট বা ভিসা ছাড়াই তাঁরা ভারতে প্রবেশ করেছিলেন । পরে কান্নুর শহরের বিভিন্ন স্পা ও ম্যাসাজ সেন্টারে কাজ শুরু করেন । গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেই এই চক্রের হদিশ মেলে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
গত 14 সেপ্টেম্বর কান্নুর রেলস্টেশনের কাছে একটি স্পা থেকে প্রথমে গ্রেফতার করা হয় ফরিদপুরের বাসিন্দা 29 বছরের সেলিনা আক্তারকে । পুলিশের দাবি, তিনি ভুয়ো আধার কার্ড ব্যবহার করে এলাকায় থাকছিলেন । তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার আরও চার মহিলাকে গ্রেফতার করে টাউন পুলিশ । ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন নাসমা আক্তার (40), কে তাসলিমা (25), কে মইনা (29) এবং নাসরিন বিবি (28) ।
পুলিশ জানিয়েছে, পাঁচ জনই থানার একটি কোয়ার্টারে থাকতেন এবং কান্নুর শহরের একটি স্পা ম্যাসাজ সেন্টারে কাজ করতেন । তাঁদের আদালতে হাজির করানো হলে বিচারক রিমান্ডের নির্দেশ দেন । রিমান্ড পর্ব শেষ হলে তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন কান্নুর সিটি পুলিশ কমিশনার বিভি বিজয় ভারত রেড্ডি ।
তদন্তে উঠে এসেছে, বাংলাদেশ থেকে বেআইনি ভাবে ভারতে ঢোকার পর এই মহিলাদের প্রথমে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসা হত বলে পুলিশের দাবি । সেখানে তাঁদের আসল ছবি ব্যবহার করেই ভুয়ো আধার কার্ড এবং মোবাইল সিম তৈরি করা হত । সেই নথি ব্যবহার করে দেশের অন্য রাজ্যে যাতায়াত এবং কাজের ব্যবস্থা করা হত । ফলে পরিচয় যাচাইয়ের সময় আধার বা অন্যান্য নথিতে থাকা ছবি ও বায়োমেট্রিক তথ্যের সঙ্গে তাঁদের মিল পাওয়া গেলেও নথিতে দেওয়া ঠিকানায় গিয়ে দেখা যায় তা সঠিক নয় ।
পুলিশের দাবি, এই ব্যবস্থার পিছনে রয়েছে এজেন্টদের একটি সংগঠিত নেটওয়ার্ক । বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে নিয়ে আসা থেকে শুরু করে ভুয়ো নথি তৈরি এবং বিভিন্ন রাজ্যে কাজের ব্যবস্থা, পুরো প্রক্রিয়াতেই একাধিক দালাল সক্রিয় বলে তদন্তে জানা গিয়েছে । নিয়োগের বড় অংশ মুম্বইকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয় বলেও পুলিশ জানিয়েছে ।
তদন্তকারীদের আরও দাবি, কেরলে আসা এই মহিলাদের একটা বড় অংশ স্পা ও ম্যাসাজ সেন্টারে কাজ করতেন । কর্মস্থল এবং থাকার জায়গার মধ্যেই তাঁদের গতিবিধি সীমাবদ্ধ থাকত । এমনকি সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও কাজ করানো হত বলে পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে । বেতন ছাড়াও গ্রাহকদের কাছ থেকে পাওয়া টিপস এই ধরনের কাজে আসার অন্যতম বড় আকর্ষণ বলেও তদন্তকারীদের দাবি । মূলত 20 থেকে 50 বছর বয়সি মহিলাদের এই কাজে নিয়ে আসা হচ্ছে বলে পুলিশ জানতে পেরেছে ।
পাঁচ জনকে গ্রেফতারের পরেই তদন্তের পরিধি আরও বাড়াচ্ছে কান্নুর পুলিশ । পুলিশের অনুমান, শুধু কান্নুর নয়, কেরলের অন্য এলাকাতেও বৈধ নথি ছাড়া বসবাসকারী বিদেশি নাগরিক থাকতে পারেন । সেই সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে আগামী দিনে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালানো হবে। বিশেষ নজর দেওয়া হবে শহরের স্পা ও ম্যাসাজ সেন্টারগুলিতে ।
তদন্তকারীদের দাবি, এই ঘটনার পিছনে শুধুমাত্র অবৈধ অনুপ্রবেশ নয়, নারী পাচারের একটি বড় নেটওয়ার্কও রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । রাজ্যের ভিতরে এবং বাইরে সক্রিয় একাধিক এজেন্সির ভূমিকা নিয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে । প্রাথমিক গ্রেফতারের সূত্র ধরে যে তথ্যগুলি সামনে এসেছে, তার ভিত্তিতে আরও কয়েক জনের সন্ধান করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন সাব-ইনস্পেক্টর টিকে অখিল । কান্নুর টাউন ইনস্পেক্টর মহেশ কন্দমবেথের নির্দেশে অভিযান চালানো হয় । পুলিশ জানিয়েছে, আগামী দিনগুলিতে স্পা-কেন্দ্রিক নজরদারি আরও বাড়ানো হবে ।