ETV Bharat / bharat

ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামে হায়দরাবাদে রাস্তা, কী বললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ?

মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর এবং তেলেঙ্গানার উপ-মুখ্যমন্ত্রী মাল্লু ভাট্টি বিক্রমার্ক যৌথভাবে 23 জুন হায়দরাবাদে মার্কিন কনস্যুলেট সংলগ্ন রাস্তাটির নামকরণ ট্রাম্পের নামে করেছেন ৷

Trump naming road in Hyderabad
ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামে হায়দরাবাদে রাস্তা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 27, 2026 at 12:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 27 জুন: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামে হায়দরাবাদে রাস্তা ! আর তাঁর নামে রাস্তার নামকরণের জন্য ভারতকে ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্ট করেছেন ট্রাম্প। শুক্রবার ট্রুথ সোশালের একটি পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, "ভারতের হায়দরাবাদে ডোনাল্ড ট্রাম্প অ্যাভিনিউ এর মাধ্যমে প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট যাঁকে এভাবে সম্মানিত করা হয়েছে। ধন্যবাদ!"

ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর এবং তেলেঙ্গানার উপ-মুখ্যমন্ত্রী মাল্লু ভাট্টি বিক্রমার্ক যৌথভাবে 23 জুন হায়দরাবাদে মার্কিন কনস্যুলেট সংলগ্ন রাস্তাটির নামকরণ ট্রাম্পের নামে করেছেন ৷ সেই মর্মে একটি আনুষ্ঠানিক ফলকও উন্মোচন করা হয়েছে ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাইলফলক বার্ষিকী স্মরণে আয়োজিত 'ফ্রিডম 250' ইভেন্টে কূটনীতিক, সরকারী আধিকারিক এবং বাণিজ্য, মহাকাশ, প্রতিরক্ষা এবং প্রযুক্তি খাতের একাধিক তাবড় বিশিষ্ট মানুষ উপস্থিত ছিলেন ৷

এই উপলক্ষে জারি করা এক বিবৃতি অনুযায়ী, তেলেঙ্গানা সরকারের বিশেষ পদক্ষেপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সম্মানিত করে ৷ মার্কিন-ভারত সম্পর্ক জোরদারে হায়দরাবাদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে প্রতিফলিত করে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত গোর এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী মাল্লু ভাট্টি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ৷ ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বকেও তুলে ধরেন তাঁরা।

Trump naming road in Hyderabad
ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামে হায়দরাবাদে রাস্তা (ইটিভি ভারত)

তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেভান্থ রেড্ডি এবং হায়দরাবাদে মার্কিন কনসাল জেনারেল লরা উইলিয়ামসও উদযাপনে অংশ নিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত গোর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে হায়দরাবাদের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের প্রশংসা করেন এবং কৌশলগত সহযোগিতায় এই অঞ্চলের অবদানের উপর বিশেষ জোরও দিয়েছেন। গোর বলেন, "হায়দরাবাদের চেয়ে আমাদের অংশীদারিত্বের উচ্চ-গতির গতিপথ কোথাও এরকম স্পষ্ট নয়। হাইটেক সিটি থেকে মহাকাশ এবং প্রতিরক্ষা পর্যন্ত, এই অঞ্চলটি অগ্রগতির প্রতিনিধিত্ব করে যা আমাদের দ্বিপাক্ষিক গতিকে আরও গুরুত্বপূর্ণ ও স্পষ্ট করে তুলেছে ৷"

দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে তিনি যোগ করেন, "আমাদের অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি এবং মিশন ইন্ডিয়ার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 20 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি নতুন বিনিয়োগ আনার পথে, আমরা প্রমাণ করছি যে আমেরিকা ফার্স্ট মানে একা আমেরিকা নয়।"

TAGGED:

US PRESIDENT DONALD TRUMP
HYDERABAD ROAD RENAMED TRUMP
হায়দরাবাদে ডোনাল্ড ট্রাম্প রাস্তা
ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামে রাস্তা
TRUMP NAMING ROAD IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.