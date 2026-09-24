পুজোর মুখেই পাহাড়ে রূপকথা: মরশুমের প্রথম তুষারপাতে সাদা চাদরে মুড়ল উত্তর সিকিম
North Sikkim Snowfall: পুজোর আগে উত্তর সিকিমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তুষারপাত শুরু হয়েছে ৷ সাদা বরফে ঢেকে গিয়েছে এলাকা ৷ উৎসবের আগে পর্যটনে নতুন আশা ৷
Published : September 24, 2026 at 5:57 PM IST
গ্যাংটক, 24 সেপ্টেম্বর: আসন্ন শারদোৎসবের আবহে ভ্রমণপিপাসুদের জন্য দারুণ সুখবর ৷ শরৎ শেষ না-হতেই শীতের আগমনী বার্তা নিয়ে সিকিমের উচ্চ-পার্বত্য অঞ্চলে নেমে এল মরশুমের প্রথম তুষারপাত ৷ উত্তর সিকিমের একাধিক পর্যটন কেন্দ্র ইতিমধ্যে বরফের ঘন সাদা চাদরে ঢেকে গিয়েছে, যা পুজোর ঠিক মুখেই পর্যটন শিল্পে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে ৷
শুভসূচনা জিরো পয়েন্ট ও কালা পাথরে
বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উত্তর সিকিমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে হালকা থেকে মাঝারি তুষারপাত শুরু হয় ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুগুথাং, কালা পাথর, থাঙ্গু ভ্যালি এবং গুরুদংমার লেকগামী পথে মরশুমের প্রথম তুষারপাত নথিভুক্ত হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি ইয়ুমথং ভ্যালি ও বিখ্যাত ‘জিরো পয়েন্ট’-এও শুরু হয়েছে তুষারঝড় ও বরফ পড়া ৷
অন্যদিকে গ্যাংটক থেকে ছাঙ্গু লেক যাওয়ার পথেও আইটিবিপি ক্যাম্প পর্যন্ত তুষারপাতের খবর মিলেছে ৷ আচমকা এই বরফ পড়ার দৃশ্য উপভোগ করতে পেরে উচ্ছ্বসিত সেখানে উপস্থিত পর্যটকরা ৷ এক ধাক্কায় অনেকটাই নেমে গিয়েছে পারদ, তৈরি হয়েছে জাঁকজমকপূর্ণ এক শীতের আমেজ ৷
পুজোর মরশুমে পর্যটন ব্যবসায় আশার আলো জাগিয়েছে এই তুষারপাত ৷ সামনেই দুর্গাপুজোর টানা ছুটি ৷ উৎসবের মরশুমে উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের পাহাড়ি এলাকায় পর্যটকদের ঢল নামার সম্ভাবনা এমনিতেই বেশি থাকে ৷ তার ঠিক আগে উচ্চ-পার্বত্য অঞ্চলের এই রূপ রূপকথার মতো পরিবেশ তৈরি করেছে ৷ পর্যটন ব্যবসায়ীদের মতে, বরফ পড়ার এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই শেষ মুহূর্তের বুকিং আরও গতি পাবে ৷ বিশেষত লাচুং, লাচেন, ইয়ুমথং এবং কালিম্পং-দার্জিলিং কেন্দ্রিক ভ্রমণ পরিকল্পনাগুলিতে ব্যাপক জোয়ার আসবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷
তুষারপাতের সঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা
পাহাড়ের রূপ বদলে গেলেও, আবহাওয়া পরিস্থিতি নিয়ে সতর্কবার্তা জারি করেছে সিকিম আবহাওয়া দফতর ৷ গ্যাংটক আবহাওয়া কেন্দ্রের বিশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, উত্তর উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ ও সংলগ্ন দক্ষিণ ওড়িশায় অবস্থানরত গভীর নিম্নচাপ এবং বঙ্গোপসাগর থেকে আসা জলীয় বাষ্পের প্রভাবে সিকিম ও উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়েছে ৷
সিকিমের আবহাওয়া: 24 ও 25 সেপ্টেম্বর সিকিমের সব জেলায় (গ্যাংটক, মঙ্গন, গ্যালশিং, নামচি, পাকিয়ং ও সোরেং) হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর ৷ গ্যালশিং, নামচি ও সোরেং জেলায় অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির জন্য ‘কমলা সতর্কতা’ এবং মঙ্গন-সহ অন্যান্য জেলায় ভারী বৃষ্টির জন্য ‘হলুদ সতর্কতা’ জারি রয়েছে ৷
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া: আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী, 24 ও 25 সেপ্টেম্বর দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় ঘণ্টায় 30-40 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী থেকে অত্যন্ত ভারী (11-20 সেমি) বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
পর্যটক ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রতি বিশেষ নির্দেশিকা উচ্চ-পার্বত্য এলাকায় আকস্মিক আবহাওয়া পরিবর্তন ও ধসের আশঙ্কায় প্রশাসন এবং আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে কিছু জরুরি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷
1. পার্বত্য অঞ্চলে (দার্জিলিং, কালিম্পং ও সিকিমের পাহাড়ি পথ) ধসের কারণে রাস্তা অবরুদ্ধ হতে পারে, তাই যাত্রার আগে অবশ্যই রাস্তার পরিস্থিতি জেনে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷
2. দৃশ্যমানতা কম থাকা এবং পাহাড়ি রাস্তায় জলজমার দরুন যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে বলা হয়েছে ৷
3. উত্তর সিকিমের জিরো পয়েন্ট বা গুরুদংমার ভ্রমণের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন ও সিকিম পর্যটন দফতরের নির্দেশিকা ও অনুমতি মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে ৷
সব মিলিয়ে, পুজোর মুখে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকলেও সিকিমের পাহাড় চূড়ায় জমে থাকা নতুন বরফ পর্যটকদের টেনে আনতে এক নতুন খুশির জোয়ার নিয়ে আসবে বলে মনে করছে ৷