ETV Bharat / bharat

আত্মনির্ভর ভারত, দেশে তৈরি প্রথম সি-295 বিমানের প্রথম পরীক্ষামূলক উড়ান সফল

ভারতের মাটিতে তৈরি হওয়া প্রথম এয়ারবাস সি-295 (Airbus C-295) সামরিক পরিবহণ বিমানের প্রথম পরীক্ষামূলক উড়াণ সফল ৷

First Made In India C295
সি-295 বিমানের প্রথম পরীক্ষামূলক উড়ান সফল (এএনআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 11, 2026 at 6:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ভাদোদরা, 11 জুন: বিমান চলাচল ও প্রতিরক্ষা উৎপাদন খাতে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক স্পর্শ করল ভারত ৷ ভাদোদরার 'ফাইনাল অ্যাসেম্বলি লাইন' (FAL) থেকে ভারতের মাটিতে তৈরি হওয়া প্রথম এয়ারবাস সি-295 (Airbus C-295) সামরিক পরিবহণ বিমানের প্রথম পরীক্ষামূলক উড়াণ সফলভাবে হয়েছে ৷ বুধবার ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে।

বায়ুসেনা এক বিবৃতিতে বলেছে, "এই সাফল্য ভারতের ক্রমবর্ধমান মহাকাশ ও বিমান চলাচল সংক্রান্ত সক্ষমতাকে আরও জোরদার করবে ৷ 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর লক্ষ্যের আওতায় নিজস্ব প্রতিরক্ষা ক্ষমতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরবে।" তারা আরও যোগ করেছে, "ভারতে তৈরি প্রথম সি-295 বিমানের প্রথম সফল উড়ানের পিছনে থাকা পুরো দলকে ভারতীয় বিমান বাহিনী অভিনন্দন জানাচ্ছে।"

এক্স-এর পোস্টে এয়ারবাস ডিফেন্স জানিয়েছে, "ভারতে তৈরি প্রথম এয়ারবাস সি-295 সামরিক পরিবহণ বিমানটি ভাদোদরার ফাইনাল অ্যাসেম্বলি লাইন থেকে তার প্রথম পরীক্ষামূলক উড়ান সম্পন্ন করেছে ৷ যা ভারতের বিমান চলাচল ও প্রতিরক্ষা খাতের জন্য এটি একটি মাইলফলক। এই প্রথম পরীক্ষামূলক উড়াণটি বিমানের উৎপাদন-পরবর্তী পরীক্ষা প্রক্রিয়ার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। ভারতে তৈরি হতে যাওয়া 40টি বিমানের মধ্যে এটিই প্রথম ৷ এই পরীক্ষামূলক উড়ানটি চলতি বছরেই ভারতীয় বিমান বাহিনীর কাছে প্রথম 'মেড ইন ইন্ডিয়া' সি-295 বিমান হস্তান্তরের লক্ষ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেল।"

সংস্থা জানিয়েছে যে, এই সফল পরীক্ষামূলক উড়ানটি সি-295 ইন্ডিয়া কর্মসূচির ক্ষেত্রে একটি বড় অগ্রগতি ৷ এটি ভারত সরকারের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগকে সহায়তা করে। এই প্রকল্পটিকে একটি 'গেম চেঞ্জার' বা যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করে এয়ারবাস ডিফেন্স বলেছে, "ভারত সরকারের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' লক্ষ্যের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হলি এই সি-295 ইন্ডিয়া কর্মসূচি ৷ এটিই প্রথম ঘটনা যেখানে বেসরকারি খাতের মাধ্যমে ভারতে কোনও সামরিক বিমান তৈরি করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির অগ্রগতি এয়ারবাস, টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমস লিমিটেড এবং ভারতের বিভিন্ন এমএসএমই (MSME)-র নিরলস ও নিষ্ঠাপূর্ণ কাজের প্রতিফলন— যারা সারা দেশ জুড়ে এই বিমানের যন্ত্রাংশ তৈরি করছে।"

এয়ারবাস ডিফেন্স আরও বলেছে, "আমাদের ওপর অটল আস্থা রাখার জন্য আমরা ভারতীয় বিমান বাহিনী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা ভারতীয় মহাকাশ ও বিমান চলাচল খাতের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছি।" ভারতীয় বিমান বাহিনী (IAF) এই কর্মসূচির সাথে যুক্ত সকল অংশীজনকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

TAGGED:

INDIAN AIR FORCE
C295 TEST FLIGHT
বিমানের প্রথম পরীক্ষামূলক উড়ান সফল
FIRST MADE IN INDIA C295

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.