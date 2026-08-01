এটাই জীবনের প্রথম ও শেষ ভুল ! মোদিকে কটূক্তির পর ক্ষমাপ্রার্থনা কিশোরীর
গত 23 জুলাই যন্তর মন্তরে প্রশ্নপত্র ফাঁস-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে ছাত্রদের বিক্ষোভ চলাকালীন ৷ প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে আপত্তিকর স্লোগান দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে ।
Published : August 1, 2026 at 2:31 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 অগস্ট: যন্তর মন্তরে ছাত্র বিক্ষোভে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উদ্দেশ্য করে অশালীন মন্তব্যের অভিযোগে দেশজুড়ে তীব্র বিতর্কের আবহে সামনে এল নতুন মোড় । শনিবার সমাজমাধ্যমে এক কিশোরীর ক্ষমাপ্রার্থনার ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে । ওই কিশোরীই বিক্ষোভে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করেছিলেন বলে অভিযোগ । ভিডিয়োয় হাতজোড় করে তিনি দেশবাসী, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং যাঁদের অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে, তাঁদের সকলের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন । একই সঙ্গে তাঁর দাবি, তিনি নাবালিকা, বয়স মাত্র 15 বছর । অন্যদের প্ররোচনাতেই ওই মন্তব্য করেছিলেন ।
সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োয় কিশোরী দাবি করেছেন, সেদিন তিনি বন্ধুদের সঙ্গে দিল্লির কনট প্লেসে ঘুরতে গিয়েছিলেন । সেখানে ঘটনাচক্রে যন্তর মন্তরে চলা ছাত্র বিক্ষোভের কাছে পৌঁছে যান । তাঁর দাবি, আন্দোলনস্থলে উপস্থিত কয়েক জন প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে অশালীন ভাষা ব্যবহার করছিলেন । তাঁদের কথায় প্রভাবিত হয়েই তিনিও একই ধরনের মন্তব্য করেন ।
কিশোরীর কথায়, "আমি যা বলেছি, তা সম্পূর্ণ ভুল । ওই ধরনের কথা বলা উচিত হয়নি । পরে বুঝতে পেরেছি, কত বড় ভুল করেছি । এটাই আমার জীবনের প্রথম এবং শেষ ভুল । ভবিষ্যতে আর কোনও দিন এমন কাজ করব না ।"
ক্ষমা চাইতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, "আমার বয়স 15 বছর । আমার একটি ভুল দিয়ে যেন গোটা জীবনকে বিচার করা না হয় । হাতজোড় করে দেশের সকলের কাছে ক্ষমা চাইছি । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছেও ক্ষমা চাইছি । আমার কথায় যাঁরা কষ্ট পেয়েছেন, প্রত্যেকের কাছে আমি দুঃখিত ।"
ভিডিয়োয় এফআইআর নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ওই কিশোরী । তাঁর দাবি, পুলিশের নথিতে তাঁর বয়স 25 বছর লেখা হয়েছে । অথচ তাঁর প্রকৃত বয়স 15 ।"
এই ক্ষমাপ্রার্থনার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভিডিও বার্তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই । শুক্রবার রাতে প্রকাশিত সেই বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, যন্তর মন্তরের আন্দোলনে তাঁকে এবং তাঁর প্রয়াত মাকে লক্ষ্য করে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, তা গভীরভাবে ব্যথিত করেছে । আন্দোলনকারী তরুণ-তরুণীদের তিনি ‘ভুল পথে পরিচালিত’ বলে উল্লেখ করেন এবং তাঁদের প্রতি সহমর্মিতার আবেদন জানান ।
প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, "শিশুরা ভুল করতেই পারে । ভুল শুধরে দেওয়াই সমাজের দায়িত্ব । তাঁদের আদালতে টেনে নিয়ে যাওয়া বা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে সমস্যার সমাধান হবে না । আমি তাঁদের ক্ষমা করতে চাই । সমাজও যেন তাঁদের সেই সুযোগ দেয় ।"
ঘটনার সূত্রপাত গত 23 জুলাই । সেদিন যন্তর মন্তরে প্রশ্নপত্র ফাঁস-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে ছাত্রদের বিক্ষোভ চলাকালীন প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে আপত্তিকর স্লোগান দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে । প্রথমে উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় একটি জিরো এফআইআর দায়ের হয় । পরে ঘটনাস্থল দিল্লি হওয়ায় মামলাটি সংসদ মার্গ থানায় স্থানান্তর করা হয় ।
এ ছাড়াও, আপত্তিকর ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় পৃথক মামলা রুজু করেছে দিল্লি পুলিশ । তদন্তের স্বার্থে সমাজমাধ্যম এক্স (X)-কে সংশ্লিষ্ট ভিডিও সরানোর নোটিশ পাঠানো হয়েছে এবং সমস্ত ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
এদিকে, কিশোরীর ক্ষমাপ্রার্থনার ভিডিয়োকে ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক । একাংশের মতে, নাবালিকার অনুতাপকে গুরুত্ব দিয়ে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া উচিত । অন্যদিকে, অনেকের মতে, জনসমক্ষে অশালীন ভাষা ব্যবহারের অভিযোগের তদন্ত আইন মেনেই এগোনো উচিত । এখন দেখার, এ ব্যাপারে সরকারিভাবে কী পদক্ষেপ করা হয় ৷