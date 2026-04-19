ভোটের মুখেই বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, নিহত অন্তত 17

বাজি বিস্ফোরণের ফলে প্রায় 10 কিলোমিটার দূরেও কম্পন অনুভূত হয়েছিল। এই দুর্ঘটনায় বাজি কারখানাটির চারটি ঘর সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

Virudhunagar Fire
ভোটের মুখেই বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ (ইটিভি ভারত)
Published : April 19, 2026 at 5:46 PM IST

বিরুধুনগর (তামিলনাড়ু), 19 এপ্রিল: একটি বেসরকারি বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত 17 জন নিহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে তামিলনাড়ুর বিরুধুনগরে ৷

রবিবার বিকেলে বিরুধুনগর জেলার কাটুনারপট্টিতে একটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেছে। বাজি বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট কম্পন প্রায় 10 কিলোমিটার দূর পর্যন্ত অনুভূত হয়েছে। দমকলকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন এবং আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন।

জানা গিয়েছে, বাজির বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট কম্পন প্রায় 10 কিলোমিটার দূর পর্যন্ত অনুভূত হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় বাজি কারখানাটির চারটি ঘর সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া, দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত 6 জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এতে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজ চলছে।

এই প্রসঙ্গে, মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন বিস্ফোরণে নিহতদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এই বিষয়ে একটি সোশাল পোস্টে তিনি বলেন, "বিরুদুনগর জেলার কাট্টানারপট্টিতে বাজি কারখানার বিস্ফোরণে বহু মানুষের প্রাণহানির মর্মান্তিক খবরটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। আমি মাননীয় মন্ত্রী কেকেএসএসআর রামচন্দ্রন এবং থাঙ্গাম থেন্নারাসুকে অবিলম্বে ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান ত্বরান্বিত ও তদারকি করতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সান্ত্বনা দিতে অনুরোধ করেছি। এই বিষয়ে জানার সঙ্গে সঙ্গেই আমি জেলা কালেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়তার সমন্বয় করার নির্দেশ দিয়েছি।"

