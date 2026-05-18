আবারও রেল দুর্ঘটনা ! রবির পর সোমেও ট্রেনে আগুন, পুড়ে খাক কামরা
গতকাল কেরল-দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেসে আগুন ধরেছিল । আর আজ সকাল হতেই পটনাগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আগুন ৷
Published : May 18, 2026 at 10:09 AM IST
সাসারাম (বিহার), 18 মে: স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই জ্বলছে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের কামরা ৷ সোমবার বিহারের রোহতাসে সাসারাম-পটনা ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেনের (532122) একটি জেনারেল কোচে হঠাৎ আগুন লেগে যায় ৷ মুহূর্তের মধ্যে স্টেশনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । সকাল 6টা 45 নাগাদ সাসারাম রেলস্টেশনের 6 নম্বর প্ল্যাটফর্মে তখন ট্রেনটি দাঁড়িয়ে ছিল ৷ ট্রেনটির 5 নম্বর কোচের আগুন নিমেষের মধ্যে বড় আকার নেয় ৷
রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ সকাল পৌনে সাতটা নাগাদ সাসারাম থেকে পটনার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা ছিল প্যাসেঞ্জার ট্রেনটির । রওনার আগে স্টেশনেই অপেক্ষা করছিল সাসারাম-পটনা ফাস্ট প্যাসেঞ্জার । সেই সময়েই আচমকা ট্রেনের একটি কামরা থেকে কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখেন যাত্রীরা । কিছুক্ষণের মধ্যেই 5 নম্বর কামরাটি আগুনের গ্রাসে চলে যায় ৷ কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয় । তবে, শর্ট সার্কিটের কারণে আগুনের সূত্রপাত বলে রেল আধিকারিকরা প্রাথমিকভাবে জানিয়েছেন ৷
পূর্ব-মধ্য রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সরস্বতী চন্দ্র জানান, এদিন সকালে সাসারাম-পটনা প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি 6 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকার সময় কামরা থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে । সিপিআরও বলেন, "রেল আধিকারিকরা দমকল বাহিনীকে খবর দিলে প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যে আগুন নিভিয়ে ফেলা হয় । কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি । আগুন লাগার কারণ জানতে তদন্ত চলছে ।"
কেন আগুন লাগল ?
রেল সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, প্যাসেঞ্জার ট্রেনটির ক্ষতিগ্রস্ত কামরাটিকে ইঞ্জিন থেকে আলাদা করা হয় । তড়িঘড়ি পদক্ষেপের কারণে কোনও যাত্রী বা রেলকর্মী আহত হয়নি বা সেখান থেকে বড় কোনও দুর্ঘটনাও ঘটেনি ৷ সাসারামের এক আরপিএফ জানান, পটনাগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায় । দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে । কেন আগুন লাগল তার তদন্ত চলছে ৷
পরপর রেল দুর্ঘটনা
গতকালই ত্রিবান্দ্রম-হজরত নিজামুদ্দিন রাজধানী এক্সপ্রেসে আগুন লাগে ৷ ঘটনাস্থল ছিল রাজস্থান-মধ্যপ্রদেশের সীমানা লাগোয়া কোটা-রতলম এলাকা ৷ আর আজ বিহারে ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ৷ তবে গতকালের মতো আজও কোনও হতাহতের ঘটনা সামনে আসেনি ৷
রেল আধিকারিকের বক্তব্য
এনিয়ে রেল সুরক্ষা বাহিনীর (RPF) পরিদর্শক সাংবাদিকদের বলেন, "সাসারাম-পটনা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের যে কোচে আগুন লেগেছিল সেটি খালি ছিল । তবে প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করানো ট্রেনে কীভাবে আগুন লাগল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে । আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পর পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া কামরাটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে । প্রায় দুই ঘণ্টা পর ট্রেনটি সাসারাম স্টেশন থেকে পটনার উদ্দেশে রওনা দেয় ।"
প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য
যদিও এই ঘটনায় এক প্রত্যক্ষদর্শী রেল কর্তৃপক্ষের দিকে আঙুল তুলেছেন ৷ সময়মতো দমকল ও অন্যান্য আধিকারিক ঘটনাস্থলে পৌঁছলে আগুন আগেই নেভানো যেত ৷ তাঁর অভিযোগ, লোকো পাইলট বারবার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ফোন করলেও দমকল আসতে দেরি করে ৷ রেলের গাফিলতির কারণেই দিন দিন এমন ঘটনা বেড়ে চলেছে ৷
পরবর্তীতে রওনা দেয় পটনাগামী ট্রেনটি
এদিকে অগ্নিকাণ্ডের জেরে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশ কিছুটা দেরিতে সাসারাম থেকে রওনা দেয় পটনাগামী ট্রেনটি। আগুনে পুড়ে যাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত কামরাটিকে ট্রেন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। তার পরে বাকি কামরাগুলি নিয়ে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেয় ট্রেন। ক্ষতিগ্রস্ত ওই কামরাটি সাসারাম স্টেশনেই আলাদা করে রাখা হয়েছে। প্লাটফর্মের যে অংশের ধারে সেটি রাখা আছে, তার আশপাশে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছে।