সরকারি মেডিক্যাল কলেজের আইসিউতে ভয়াবহ আগুন, মৃত 10

মর্মান্তিক ঘটনা বাংলার প্রতিবেশী রাজ্যে ৷ ভোররাতে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আইসিইউতে জীবন্ত দগ্ধ 10 রোগী ৷ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর ৷

SCB MEDICAL COLLEGE FIRE
সরকারি মেডিক্য়াল কলেজের ICU-তে ভয়াবহ আগুন
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 16, 2026 at 7:51 AM IST

ভুবনেশ্বর, 16 মার্চ: সরকারি মেডিক্য়াল কলেজের ICU-তে ভয়াবহ আগুন ৷ যার জেরে পুড়ে মৃত্যু হল অন্তত 10 রোগীর ৷ সোমবার রাত আড়াইটে নাগাদ ওড়িশা সরকারের এসসিবি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের (শ্রীরামা চন্দ্র ভাঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ) ট্রমা কেয়ার আইসিইউতে আগুন লাগে ৷ মৃতদের পরিবারকে 25 লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা করেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি ৷ পাশাপাশি, ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ।

হাসপাতালের আধিকারিকদের তরফে জানানো হয়েছে, আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই রোগীদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার সময় প্রায় 11 জন অগ্নিদগ্ধ হয়ে আহত হন । তাঁদের মধ্যে 10 জনের মৃ্ত্যু হয় ৷ হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার বিভাগের আইসিইউ-তে তখন চিকিৎসাধীন ছিলেন বেশকিছু জন রোগী ৷ হাসপাতালের তরফে জানানো হয়, তড়িঘড়ি দমকল বাহিনীর কর্মীরা দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছন ৷ চলে উদ্ধারকাজ ৷ বর্তমানে আগুন নিয়ন্ত্রণে ৷

SCB MEDICAL COLLEGE FIRE
ওড়িশার এসসিবি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল

এসসিবি হাসপাতাল ওড়িশার অন্যতম প্রধান সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্র । সেই সরকারি হাসপাতালে আগুন লাগায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে ৷ দমকল বাহিনীর আধিকারিক, হাসপাতালের কর্মী, পুলিশ এবং রোগীদের পরিজনদের সহায়তায় আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন রোগীদের উদ্ধার করে এসসিবি হাসপাতালেরই অন্যান্য বিভাগে সরিয়ে নেওয়া হয় । খবর পেয়ে আগুন নেভানোর জন্য দমকলের 3টি ইঞ্জিন হাসপাতাল চত্বরে পৌঁছয় ৷

SCB MEDICAL COLLEGE FIRE
সরকারি হাসপাতালে আগুন লাগায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে

আগুন লাগার খবর পেতেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী মুকেশ মহালিংকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি ৷ সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করেন । পাশাপাশি ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের সঙ্গেও দেখা করেন । পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং উদ্ধার অভিযান তদারকি করতে স্বাস্থ্যসচিব, কটকের জেলাশাসক এবং কটকের ডিসিপি-সহ ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন ।

SCB MEDICAL COLLEGE FIRE
বর্তমানে আগুন নিয়ন্ত্রণে

মুখ্যমন্ত্রী এদিন সাংবাদিকদের বলেন, "সম্ভবত শর্ট-সার্কিটের কারণেই এসসিবি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে । অগ্নিকাণ্ডে ট্রমা কেয়ার আইসিইউ এবং এর সংলগ্ন অন্যান্য আইসিইউ ও ওয়ার্ডগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । মোট 23 জন রোগীকে হাসপাতালের অন্যান্য বিভাগে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে । অন্য আইসিইউ বা ওয়ার্ডে স্থানান্তরের সময় 7 জন গুরুতর অসুস্থ রোগীর মৃত্যু হয় ৷ পরবর্তীতে সেই সংখ্যাটা আরও বেড়ে 10 জনে পৌঁছয় ৷ আহত রোগীদের যথাযথ চিকিৎসার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছি । মৃতদের পরিবারকে 25 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে । এই ঘটনার পুরোপুরি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি ৷"

