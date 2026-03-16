সরকারি মেডিক্যাল কলেজের আইসিউতে ভয়াবহ আগুন, মৃত 10

সরকারি মেডিক্যাল কলেজের আইসিউতে ভয়াবহ আগুন, মৃত 10
মর্মান্তিক ঘটনা বাংলার প্রতিবেশী রাজ্যে ৷ ভোররাতে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আইসিইউতে জীবন্ত দগ্ধ 10 রোগী ৷ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর ৷
Published : March 16, 2026 at 7:51 AM IST
ভুবনেশ্বর, 16 মার্চ: সরকারি মেডিক্য়াল কলেজের ICU-তে ভয়াবহ আগুন ৷ যার জেরে পুড়ে মৃত্যু হল অন্তত 10 রোগীর ৷ সোমবার রাত আড়াইটে নাগাদ ওড়িশা সরকারের এসসিবি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের (শ্রীরামা চন্দ্র ভাঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ) ট্রমা কেয়ার আইসিইউতে আগুন লাগে ৷ মৃতদের পরিবারকে 25 লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা করেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি ৷ পাশাপাশি, ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ।
হাসপাতালের আধিকারিকদের তরফে জানানো হয়েছে, আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই রোগীদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার সময় প্রায় 11 জন অগ্নিদগ্ধ হয়ে আহত হন । তাঁদের মধ্যে 10 জনের মৃ্ত্যু হয় ৷ হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার বিভাগের আইসিইউ-তে তখন চিকিৎসাধীন ছিলেন বেশকিছু জন রোগী ৷ হাসপাতালের তরফে জানানো হয়, তড়িঘড়ি দমকল বাহিনীর কর্মীরা দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছন ৷ চলে উদ্ধারকাজ ৷ বর্তমানে আগুন নিয়ন্ত্রণে ৷
এসসিবি হাসপাতাল ওড়িশার অন্যতম প্রধান সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্র । সেই সরকারি হাসপাতালে আগুন লাগায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে ৷ দমকল বাহিনীর আধিকারিক, হাসপাতালের কর্মী, পুলিশ এবং রোগীদের পরিজনদের সহায়তায় আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন রোগীদের উদ্ধার করে এসসিবি হাসপাতালেরই অন্যান্য বিভাগে সরিয়ে নেওয়া হয় । খবর পেয়ে আগুন নেভানোর জন্য দমকলের 3টি ইঞ্জিন হাসপাতাল চত্বরে পৌঁছয় ৷
আগুন লাগার খবর পেতেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী মুকেশ মহালিংকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি ৷ সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করেন । পাশাপাশি ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের সঙ্গেও দেখা করেন । পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং উদ্ধার অভিযান তদারকি করতে স্বাস্থ্যসচিব, কটকের জেলাশাসক এবং কটকের ডিসিপি-সহ ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন ।
মুখ্যমন্ত্রী এদিন সাংবাদিকদের বলেন, "সম্ভবত শর্ট-সার্কিটের কারণেই এসসিবি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে । অগ্নিকাণ্ডে ট্রমা কেয়ার আইসিইউ এবং এর সংলগ্ন অন্যান্য আইসিইউ ও ওয়ার্ডগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । মোট 23 জন রোগীকে হাসপাতালের অন্যান্য বিভাগে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে । অন্য আইসিইউ বা ওয়ার্ডে স্থানান্তরের সময় 7 জন গুরুতর অসুস্থ রোগীর মৃত্যু হয় ৷ পরবর্তীতে সেই সংখ্যাটা আরও বেড়ে 10 জনে পৌঁছয় ৷ আহত রোগীদের যথাযথ চিকিৎসার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছি । মৃতদের পরিবারকে 25 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে । এই ঘটনার পুরোপুরি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি ৷"