দিল্লিতে শিক্ষা মন্ত্রকের কার্যালয়ে আগুন, কটাক্ষ কংগ্রেসের

দিল্লিতে শিক্ষা মন্ত্রকের কার্যালয়ে আগুন, কটাক্ষ কংগ্রেসের
সোমবার সকালে দিল্লিতে শিক্ষা মন্ত্রকের কার্যালয়ে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে ৷ কোনও হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি ৷
Published : June 1, 2026 at 9:00 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 জুন: দেশের শিক্ষা মন্ত্রকের কার্যালয়ে আগুন লাগার ঘটনা ঘটল ৷ সোমবার সকালে মধ্য দিল্লির স্কুল অফ প্ল্যানিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার (এসপিএ) ভবনে অবস্থিত শিক্ষা মন্ত্রকের কার্যালয়ে আগুন ধরে যায় ৷ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় একাধিক দমকল বাহিনীর গাড়ি, অ্যাম্বুল্যান্স এবং পুলিশ আধিকারিকরা ৷ পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয় ৷
এই ঘটনায় অবশ্য কোনও হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি ৷ দিল্লির দমকল বাহিনী প্রাথমিকভাবে জানায়, পিডব্লিউডি'র সদর কার্যালয়ের কাছে বিকাশ মার্গে এসপিএ ভবনের দ্বিতীয় তলে অবস্থিত শিক্ষা মন্ত্রকের ভবনে আগুন লেগেছিল ৷
পরে শিক্ষা মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ রোডে অবস্থিত কর্তব্য ভবন-2-এ শিক্ষা মন্ত্রক অবস্থিত ৷ এদিকে আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে বিকাশ মার্গের (আইটিও) ইন্দ্রপ্রস্থ এস্টেট-এর ব্লক বি-তে অবস্থিত স্কুল অফ প্ল্যানিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার ভবন চত্বরে ৷
মন্ত্রকের তরফে আরও জানানো হয়েছে, "আগুন লাগার ঘটনাটি নগণ্য প্রকৃতির ৷ খুব দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা হয় ৷ হতাহত বা সম্পত্তির কোনও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি ৷"
शिक्षा मंत्रालय में आग का पता नहीं …पर हमारी शिक्षा व्यवस्था पर असली आग भाजपा ने अपने कुकर्मों से लगाई है।— Mallikarjun Kharge (@kharge) June 1, 2026
भाजपा ने शिक्षा को पेपर लीक माफियाओं के ज़रिये लूट का धंधा बना लिया है। जो कहानी व्यापम घोटाले से शुरू की थी, उसका ख़ामियाज़ा अब CBSE के छात्र तक भुगत रहे हैं।
দিল্লির দমকল বাহিনীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সকাল 9.37 টার সময় আগুন লাগার ঘটনার খবর পায় তারা ৷ এরপর আটটি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নেভানো হয় ৷ এদিকে এই ঘটনায় কংগ্রেস কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করেছে ৷ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "শিক্ষা মন্ত্রকে কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও জানা যায়নি ৷ কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রকৃতপক্ষে আগুন লাগিয়েছে বিজেপি তাদের ভুলভাল কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে ৷ প্রশ্নপত্র ফাঁসে যুক্ত মাফিয়াদের মাধ্যমে শিক্ষাকে একটা লুঠের ব্যবসায় পরিণত করেছে বিজেপি ৷ ভ্যাপম কেলেঙ্কারির মধ্যে দিয়ে যে কাহিনি শুরু হয়েছিল, তার ফল এখন সিবিএসই পড়ুয়াদের ভুগতে হচ্ছে ৷"
পুলিশ জানিয়েছে, আইপি এস্টেট থানায় এই ঘটনার খবর আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় থানাকে ঘটনাটি জানানো হয় ৷ তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৷