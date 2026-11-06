কর্মভূমি এক্সপ্রেসে ভয়াবহ আগুন, জলপাইগুড়ি আসার পথে দগ্ধ 4টি কামরা

কর্মভূমি এক্সপ্রেসে ভয়াবহ আগুন, জলপাইগুড়ি আসার পথে দগ্ধ 4টি কামরা
Karmabhoomi Express Fire Incident: আগুনের ভয়াবহ এতটাই ছিল, মুহূর্তের মধ্যে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আকাশ ৷ আতঙ্কে যাত্রীরা ৷
Published : November 6, 2026 at 5:08 PM IST
রাজপুরা (পঞ্জাব), 6 নভেম্বর: অমৃতসর থেকে নিউ জলপাইগুড়ি যাচ্ছিল কর্মভূমি এক্সপ্রেস ৷ শুক্রবার দুপুরে আম্বালা বিভাগের রাজপুরায় পৌঁছনোর সময় এক্সপ্রেসের 4টি কামরায় আগুন লাগে ৷ নিমেষের মধ্যে তিনটি কামরা পুড়ে ছাই হয়ে যায় ৷
ঘটনাস্থলের ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ তাতে দেখা গিয়েছে, আগুনের লেলিহান শিখায় ট্রেন মুহূর্তের মধ্যে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে ৷ যাত্রীরা আতঙ্কে চিৎকার করছেন ৷ বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বহু লোক ৷ তবে কোনও হতাহতের খবর এখনও পাওয়া যায়নি।
উত্তর রেলওয়ের সিপিআরও (CPRO) হিমাংশু শেখর উপাধ্যায় জানিয়েছেন, আম্বালা বিভাগের সরাই বানজারা স্টেশনের কাছে অমৃতসর থেকে নিউ জলপাইগুড়িগামী 12508 কর্মভূমি এক্সপ্রেসের চারটি কোচে আগুন লাগার খবর পাওয়া গিয়েছে। সময়মতো সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু হওয়ায় ট্রেনটি থেমে গিয়েছে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। সকল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে রয়েছেন। এই ঘটনায় কোনও হতাহত, প্রাণহানি বা অন্য কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।"
#WATCH | Rajpura, Punjab: Fire breaks out in 4 coaches of Karmabhumi Express in the Ambala division; no casualties reported— ANI (@ANI) November 6, 2026
Northern Railway CPRO Himanshu Shekhar Upadhyay stated that the train stopped safely after its safety system was triggered near Sarai Banjara station. The… pic.twitter.com/ezN6sgNsye
সূত্রের খবর, রেল কর্তৃপক্ষ এই ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ৷ পাশাপাশি রেলের তরফে জানানো হয়েছে, সব দিক থেকে খতিয়ে দেখা হবে। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, কয়েকজন যাত্রী আগুনে আটকা পড়েছিলেন। দীপাবলি ও ছট উৎসবের কারণে ট্রেনটিতে প্রচণ্ড ভিড় ছিল।
আম্বালা ডিভিশনের সিনিয়র ডিসিএম যশনজিৎ সিং বলেছেন, "বর্তমানে এটি তদন্তাধীন বিষয়। এর কারণ আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে। এই মুহূর্তে আমাদের অগ্রাধিকার হল যাত্রীরা যেন নিরাপদে তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারেন, তা নিশ্চিত করা। এজন্য আমরা একটি বিকল্প ট্রেনের ব্যবস্থা করেছি। আমরা যাত্রীদের নিকটতম স্টেশনে যেতে অনুরোধ করেছি, যা প্রায় 500 মিটার দূরে । সেখান থেকে আমরা নিশ্চিত করব, যেন তাঁরা নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছতে পারেন ৷ কোনও প্রাণহানির খবর আমরা পাইনি। তিনটি কোচে আগুন লেগেছে ৷ চতুর্থ কোচটিও কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ ট্রেনটি অমৃতসর থেকে নিউ জলপাইগুড়ি যাচ্ছিল।"
এদিকে, প্যান্ট্রি কার থেকে আগুন ছড়িয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। শর্ট সার্কিট থেকেও আগুন লেগে থাকতে পারে। অগ্নিকাণ্ডের আসল কারণ তদন্তের পরেই নিশ্চিত করে বলা যাবে। রেল পুলিশের এসএইচও গুরপ্রীত সিংহ আবার জানিয়েছেন, একটি কামরার পাখায় শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লাগে। সেখান থেকে দ্রুত তা পরের কামরাগুলিতেও ছড়িয়ে যায়।