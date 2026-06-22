কোচিং সেন্টারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, প্রাণ বাঁচাতে বারান্দা ও ছাদ থেকে লাফ শিক্ষার্থীদের

কোচিং সেন্টারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, প্রাণ বাঁচাতে বারান্দা ও ছাদ থেকে লাফ শিক্ষার্থীদের
ভবনের নীচের দোকানে আগুন লাগার পর, তা উপরের তলায় একটি কোচিং সেন্টারে ছড়িয়ে পড়ে ৷ চারদিক ঘন ধোঁয়া ঢেকে যায় ৷
Published : June 22, 2026 at 3:31 PM IST
লখনউ, 22 জুন: আলিগঞ্জে একটি কোচিং সেন্টারে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে ৷ শিক্ষার্থীরা প্রাণ বাঁচাতে বারান্দা ও ছাদ থেকে নীচে লাফ দেয় ৷ এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন ৷
লখনউয়র আলিগঞ্জের পূর্ণিয়া এলাকায় একটি দোকানে ভয়াবহ আগুন লাগে ৷ ভবনের নীচের দোকানে আগুন লাগার পর, তা উপরের তলায় একটি কোচিং সেন্টারে ছড়িয়ে পড়ে ৷ চারদিক ঘন ধোঁয়ায় ঢেকে যায় ৷ আগুনের লেলিহান শিখা দেখে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কিত হয়ে শিক্ষার্থীদের প্রাণ বাঁচাতে বারান্দা ও ছাদ থেকে নীচে লাফ দেন ৷
প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, আগুন লাগার সময় কোচিং সেন্টারের ভেতরে প্রায় 30 জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন ৷ জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী প্রাণ বাঁচাতে তার বেয়ে নীচে নামে এবং অনেকে আবার বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে লাফ দেন ৷
স্থানীয়দের সহায়তায় পুলিশ ও দমকল বাহিনীর কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন। উদ্ধারকাজ চলছে এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, কিছু শিক্ষার্থী এখনও ভবনের ভেতরে এখনও আটকে রয়েছেন ৷ আগুনের তীব্রতার কথা ভেবে ভেতরে আটকে পড়া ব্যক্তিদের মধ্যে কারও আহত হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ এবং ভবনে উপস্থিত সবাইকে নিরাপদে বের করে আনার চেষ্টা চালানো হচ্ছে ৷
লখনউয়ের জেলাশাসক ইটিভি ভারত-কে জানিয়েছেন, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার ও ত্রাণকাজ চালানো হচ্ছে এবং ঘটনাস্থলে সব ধরনের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে ৷ দমকল বিভাগ জানিয়েছে, বিকেল 3টার দিকে আলিগঞ্জ থানা এলাকার অন্তর্গত ঊষা মেহতা মার্গের একটি কোচিং সেন্টার থেকে অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া যায় ৷
দমকল বিভাগের এক আধিকারিক জানান, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে একটি হাইড্রোলিক প্ল্যাটফর্ম-সহ মোট 14টি দমকলের ইঞ্জিন কাজে লাগানো হয়েছে ৷ ওই আধিকারিক আরও জানান, এখন পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি এবং ভবনের ভেতরে কেউ আটকে আছেন কি না, সে বিষয়েও কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি ৷