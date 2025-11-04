ETV Bharat / bharat

খুনে ধৃত অনন্ত সিংয়ের সমর্থনে বিতর্কিত মন্তব্য লালনের, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর

জন সুরজ পার্টির প্রচারের সময় দলের এক কর্মীকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে গ্যাংস্টার অনন্ত সিং ৷ তার হয়ে প্রচারে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷

Bihar Politics
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লালন সিংয়ের বিরুদ্ধে এফআইআর (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 4, 2025 at 8:16 PM IST

পটনা, 4 নভেম্বর: বিধানসভা ভোটের শেষ মুহূর্তে ফের বিপত্তি শাসক শিবিরে ! জন সুরাজ পার্টির প্রার্থীর প্রচারে দুলার চাঁদ যাদবের খুনে গ্রেফতার হয়েছে জেডি(ইউ) প্রার্থী অনন্ত সিং ৷ তার হয়ে প্রচার করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা জেডি(ইউ) নেতা রাজীব রঞ্জন সিং 'ভোটারদের ঘরে বন্দি করে রাখার' দাওয়াই দিয়েছেন ৷ এমনকী তাদের জোর করে ভোট দেওয়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন দলের কর্মীদের ৷ স্বভাবত এ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ তাই রাজীব রঞ্জন ওরফে লালন সিংয়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হল ৷

পটনা প্রশাসন সূত্রে খবর, তিনি দলের প্রার্থী অনন্ত সিংয়ের হয়ে প্রচারের সময় মোকামায় যে মন্তব্য করেছেন, তাতে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ এইরকম একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ পটনা জেলা প্রশাসনের তরফে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে বলা হয়েছে, "এই ভিডিয়ো ফুটেজটি পটনা জেলা প্রশাসন পরীক্ষা করে দেখেছে ৷ এনিয়ে তদন্তের পর লালন সিং ওরফে রাজীব রঞ্জন সিংয়ের বিরুদ্ধে বিএনএসএস ও জনপ্রতিনিধি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷"

জানা গিয়েছে, মোকামা এলাকাটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লালন সিংয়ের লোকসভা আসন মুঙ্গেরের অন্তর্গত ৷ আর মোকামা বিধানসভায় জেডি(ইউ) প্রার্থী হয়েছেন একদা গ্যাংস্টার অনন্ত সিং ৷

গত বৃহস্পতিবার, 30 অক্টোবর প্রশান্ত কিশোরের জন সুরাজ পার্টির প্রার্থী পীযূষ প্রিয়দর্শীর সমর্থনে প্রচার চলছিল মোকামায় ৷ সেই দলে ছিলেন দলের সমর্থক দুলার চাঁদ যাদব ৷ একই সময় ঘটনাস্থলে প্রচারে যায় অনন্ত সিং ও তাঁর দলবল ৷ দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় মৃত্যু হয় দুলার চাঁদের ৷ পরে শনিবার, নভেম্বরের 1 তারিখে গভীর রাতে দুলার চাঁদ খুনের ঘটনায় গ্রেফতার হয় অভিযুক্তি জেডি(ইউ) প্রার্থী অনন্ত সিং এবং তার দুই শাগরেদ মণিকান্ত ঠাকুর ও রণজিৎ রাম ৷ তারা এখন কারাগারে ৷

এদিকে গতকাল, এই অনন্ত সিংয়ের সমর্থনে প্রচার করতে মোকামায় পৌঁছন বিহারের উপ মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লালন সিং ৷ সেখানে প্রবীণ জেডি(ইউ) নেতা লালন সিং দাবি করেন, অনন্ত সিংয়ের গ্রেফতারির নেপথ্যে ষড়যন্ত্র ছিল ৷ তিনি আরও জানান, অনন্ত সিং পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে ৷ সে আইন মেনে চলেছে ৷

সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিয়োয় তাঁকে মাগাহি ভাষায় বলতে শোনা গিয়েছে, "এমন কিছু লোক এখানে আছে, যাদের ভোটের দিনে এখানে ঘুরে বেড়াতে দেওয়া যাবে না ৷ তাদের বাড়ির ভিতরে বন্ধ করে রাখতে হবে ৷ ওরা যদি খুব হাত-পা ধরে, তাহলে ওদের সঙ্গে করে বুথে নিয়ে যাবে ৷ একেবারে ভোট দিইয়ে তবে যেন বাড়ি যেতে পারে, পাকাপাকি ব্যবস্থা করবে ৷" যদিও এই ভিডিয়োটির সত্যতা যাচাই করে দেখেনি সংবাদসংস্থা পিটিআই ৷

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, "অনন্ত সিংয়ের গ্রেফতারির পর প্রত্যেক ব্যক্তির অনন্ত সিং হিসাবে নির্বাচনে লড়া উচিত ৷ অনন্তবাবু বাইরে ছিলেন, তখন আমার এতটা দায়িত্ব ছিল না ৷ কিন্তু এখন তিনি জেলে ৷ তাই আমার দায় অনেকটা বেড়ে গিয়েছে ৷ আজ থেকে মোকামার দায়িত্ব আমি নিজের হাতে তুলে নিয়েছি ৷ এটা বলতেই হবে, অনন্ত সিংয়ের গ্রেফতারির নেপথ্যে ষড়যন্ত্র রয়েছে ৷ পুলিশ এর তদন্ত করছে ৷ সত্যিটা নিশ্চয় সামনে আসবে ৷ চক্রান্তের বিষয়েও সবাই জানতে পারবে ৷"

এদিকে বিরোধী আরজেডি ও কংগ্রেস লালনের এই ভিডিয়োটি নিয়ে আক্রমণ শানিয়েছে ৷ আরজেডি সোশাল মিডিয়ায় লিখেছে, "কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লালন সিং নির্বাচন কমিশনের ছাতির উপর বুলডোজার চাপিয়ে বলছেন, ভোটের দিন গরিবদের বাইরে বেরতে দেওয়া যাবে না ৷ ঘরে বন্ধ করে রাখতে হবে ৷ আর খুব কাকুতি-মিনতি করলে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ভোট দেওয়াতে নিয়ে যাবে ৷ মৃত নির্বাচন কমিশন কোথায় ?"

একইভাবে এনডিএ জোটের মন্ত্রীকে আক্রমণ করেছে কংগ্রেসও ৷ বিরোধী দলের পোস্টে লেখা হয়েছে, "মোদি সরকারের মন্ত্রী লালন সিং বলছেন- যারা বিজেপি-জেডিইউ-এর বিরুদ্ধে ভোট দেবে, নির্বাচনের দিন তাদের ঘরে বন্ধ করে দেওয়া হবে ৷ 'নিরপেক্ষ' নির্বাচন কমিশন কি এই ঘটনায় কোনও পদক্ষেপ করবে ? নাকি প্রতি বারের মতো এবারও বিজেপি-জেডিই-এর নেতারাও কমিশনের ছায়ায় থাকবে ৷" বিহারে প্রথম দফার ভোট 6 নভেম্বর ৷ তার আগে সরগরম মগধ ৷

LALAN SINGH CONTROVERSY
MOKAMA ANANT SINGH
BIHAR POLITICS
বিহারে বিধানসভা নির্বাচন 2025
BIHAR ELECTION 2025

