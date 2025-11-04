খুনে ধৃত অনন্ত সিংয়ের সমর্থনে বিতর্কিত মন্তব্য লালনের, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর

খুনে ধৃত অনন্ত সিংয়ের সমর্থনে বিতর্কিত মন্তব্য লালনের, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর
জন সুরজ পার্টির প্রচারের সময় দলের এক কর্মীকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে গ্যাংস্টার অনন্ত সিং ৷ তার হয়ে প্রচারে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷
Published : November 4, 2025 at 8:16 PM IST
পটনা, 4 নভেম্বর: বিধানসভা ভোটের শেষ মুহূর্তে ফের বিপত্তি শাসক শিবিরে ! জন সুরাজ পার্টির প্রার্থীর প্রচারে দুলার চাঁদ যাদবের খুনে গ্রেফতার হয়েছে জেডি(ইউ) প্রার্থী অনন্ত সিং ৷ তার হয়ে প্রচার করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা জেডি(ইউ) নেতা রাজীব রঞ্জন সিং 'ভোটারদের ঘরে বন্দি করে রাখার' দাওয়াই দিয়েছেন ৷ এমনকী তাদের জোর করে ভোট দেওয়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন দলের কর্মীদের ৷ স্বভাবত এ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ তাই রাজীব রঞ্জন ওরফে লালন সিংয়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হল ৷
পটনা প্রশাসন সূত্রে খবর, তিনি দলের প্রার্থী অনন্ত সিংয়ের হয়ে প্রচারের সময় মোকামায় যে মন্তব্য করেছেন, তাতে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ এইরকম একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ পটনা জেলা প্রশাসনের তরফে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে বলা হয়েছে, "এই ভিডিয়ো ফুটেজটি পটনা জেলা প্রশাসন পরীক্ষা করে দেখেছে ৷ এনিয়ে তদন্তের পর লালন সিং ওরফে রাজীব রঞ্জন সিংয়ের বিরুদ্ধে বিএনএসএস ও জনপ্রতিনিধি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷"
जिला प्रशासन, पटना द्वारा वीडियो निगरानी टीम के वीडियो फुटेज की जांच की गई। जांचोपरांत इस मामले में श्री ललन सिंह उर्फ श्री राजीव रंजन सिंह के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।@CEOBihar @ECISVEEP pic.twitter.com/NVtIPpE3O8— District Administration Patna (@dm_patna) November 4, 2025
জানা গিয়েছে, মোকামা এলাকাটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লালন সিংয়ের লোকসভা আসন মুঙ্গেরের অন্তর্গত ৷ আর মোকামা বিধানসভায় জেডি(ইউ) প্রার্থী হয়েছেন একদা গ্যাংস্টার অনন্ত সিং ৷
গত বৃহস্পতিবার, 30 অক্টোবর প্রশান্ত কিশোরের জন সুরাজ পার্টির প্রার্থী পীযূষ প্রিয়দর্শীর সমর্থনে প্রচার চলছিল মোকামায় ৷ সেই দলে ছিলেন দলের সমর্থক দুলার চাঁদ যাদব ৷ একই সময় ঘটনাস্থলে প্রচারে যায় অনন্ত সিং ও তাঁর দলবল ৷ দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় মৃত্যু হয় দুলার চাঁদের ৷ পরে শনিবার, নভেম্বরের 1 তারিখে গভীর রাতে দুলার চাঁদ খুনের ঘটনায় গ্রেফতার হয় অভিযুক্তি জেডি(ইউ) প্রার্থী অনন্ত সিং এবং তার দুই শাগরেদ মণিকান্ত ঠাকুর ও রণজিৎ রাম ৷ তারা এখন কারাগারে ৷
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोज़र चढ़ाते हुए कह रहे कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है! घर में बंद कर देना है, अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जा कर वोट गिराने देना है।कहाँ है मरा हुआ आयोग? pic.twitter.com/BQRMQpAW3H— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) November 4, 2025
এদিকে গতকাল, এই অনন্ত সিংয়ের সমর্থনে প্রচার করতে মোকামায় পৌঁছন বিহারের উপ মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লালন সিং ৷ সেখানে প্রবীণ জেডি(ইউ) নেতা লালন সিং দাবি করেন, অনন্ত সিংয়ের গ্রেফতারির নেপথ্যে ষড়যন্ত্র ছিল ৷ তিনি আরও জানান, অনন্ত সিং পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে ৷ সে আইন মেনে চলেছে ৷
সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিয়োয় তাঁকে মাগাহি ভাষায় বলতে শোনা গিয়েছে, "এমন কিছু লোক এখানে আছে, যাদের ভোটের দিনে এখানে ঘুরে বেড়াতে দেওয়া যাবে না ৷ তাদের বাড়ির ভিতরে বন্ধ করে রাখতে হবে ৷ ওরা যদি খুব হাত-পা ধরে, তাহলে ওদের সঙ্গে করে বুথে নিয়ে যাবে ৷ একেবারে ভোট দিইয়ে তবে যেন বাড়ি যেতে পারে, পাকাপাকি ব্যবস্থা করবে ৷" যদিও এই ভিডিয়োটির সত্যতা যাচাই করে দেখেনি সংবাদসংস্থা পিটিআই ৷
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, "অনন্ত সিংয়ের গ্রেফতারির পর প্রত্যেক ব্যক্তির অনন্ত সিং হিসাবে নির্বাচনে লড়া উচিত ৷ অনন্তবাবু বাইরে ছিলেন, তখন আমার এতটা দায়িত্ব ছিল না ৷ কিন্তু এখন তিনি জেলে ৷ তাই আমার দায় অনেকটা বেড়ে গিয়েছে ৷ আজ থেকে মোকামার দায়িত্ব আমি নিজের হাতে তুলে নিয়েছি ৷ এটা বলতেই হবে, অনন্ত সিংয়ের গ্রেফতারির নেপথ্যে ষড়যন্ত্র রয়েছে ৷ পুলিশ এর তদন্ত করছে ৷ সত্যিটা নিশ্চয় সামনে আসবে ৷ চক্রান্তের বিষয়েও সবাই জানতে পারবে ৷"
मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह का कहना है 👇— Congress (@INCIndia) November 4, 2025
जो लोग BJP-JDU के खिलाफ वोट करने वाले हैं, चुनाव के दिन उन्हें घर से निकलने मत दो।
• क्या 'निष्पक्ष' चुनाव आयोग इसपर कोई एक्शन लेगा?
• या हर बार की तरह BJP-JDU के नेताओं को पुचकारता रहेगा. pic.twitter.com/dpTz0YmrSv
এদিকে বিরোধী আরজেডি ও কংগ্রেস লালনের এই ভিডিয়োটি নিয়ে আক্রমণ শানিয়েছে ৷ আরজেডি সোশাল মিডিয়ায় লিখেছে, "কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লালন সিং নির্বাচন কমিশনের ছাতির উপর বুলডোজার চাপিয়ে বলছেন, ভোটের দিন গরিবদের বাইরে বেরতে দেওয়া যাবে না ৷ ঘরে বন্ধ করে রাখতে হবে ৷ আর খুব কাকুতি-মিনতি করলে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ভোট দেওয়াতে নিয়ে যাবে ৷ মৃত নির্বাচন কমিশন কোথায় ?"
একইভাবে এনডিএ জোটের মন্ত্রীকে আক্রমণ করেছে কংগ্রেসও ৷ বিরোধী দলের পোস্টে লেখা হয়েছে, "মোদি সরকারের মন্ত্রী লালন সিং বলছেন- যারা বিজেপি-জেডিইউ-এর বিরুদ্ধে ভোট দেবে, নির্বাচনের দিন তাদের ঘরে বন্ধ করে দেওয়া হবে ৷ 'নিরপেক্ষ' নির্বাচন কমিশন কি এই ঘটনায় কোনও পদক্ষেপ করবে ? নাকি প্রতি বারের মতো এবারও বিজেপি-জেডিই-এর নেতারাও কমিশনের ছায়ায় থাকবে ৷" বিহারে প্রথম দফার ভোট 6 নভেম্বর ৷ তার আগে সরগরম মগধ ৷