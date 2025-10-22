পুত্রবধূর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ! ছেলের মৃত্যুতে প্রাক্তন ডিজিপি'র বিরুদ্ধে এফআইআর
প্রাক্তন আমলার ছেলের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য ৷ ছেলের স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়েছিলেন প্রাক্তন আমলা ৷ তদন্তে পুলিশ ৷
Published : October 22, 2025 at 5:10 PM IST
পঞ্চকুলা, 22 অক্টোবর: ছেলের রহস্যমৃত্যুতে আমলা বাবার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হল ৷ গত 16 অক্টোবর মৃত্যু হয় পেশায় আইনজীবী আকিল আখতারের ৷ তাঁর বাবা পঞ্জাব পুলিশের প্রাক্তন ডিজি ৷ আকিল তাঁর স্ত্রী'র সঙ্গে বাবার অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগ তুলেছিলেন ৷ এদিকে পরিবারের পাল্টা দাবি, ছেলে মানসিকভাবে সুস্থ ছিলেন না ৷ তিনি অতিরিক্ত মাদক সেবনের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৷
এই মৃত্যুর পর এক প্রতিবেশী মালেরকোটলার বাসিন্দা শামসুদ্দিন চৌধরী, আকিলের বাবা-সহ পরিবারের অন্য সদস্যদের নামে পঞ্চকুলা পুলিশ কমিশনারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন ৷ পঞ্চকুলার মনসা দেবী থানায় বিএনএস-এর 103(1) এবং 61 ধারার আওতায় এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ এরপর পুলিশ তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, আকিলের মৃত্যুর পরদিন 17 অক্টোবর শামসুদ্দিন পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন ৷ তিনি অবিলম্বে এই মৃত্যুর তদন্তের দাবি জানান ৷ এরপর 20 অক্টোবর পঞ্জাবের প্রাক্তন ডিজিপি মহম্মদ মুস্তাফা, তাঁর স্ত্রী রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রাজিয়া সুলতানা এবং তাঁদের মেয়ে ও পুত্রবধূর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে পুলিশ ৷ শামসুদ্দিন নামে এক ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে এই এফআইআর দায়ের হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷
অভিযোগকারীর বক্তব্য, আকিল আখতারের মৃত্যু রহস্যজনক ৷ আকিলের পরিবারকে তিনি খুব ভালো করেই জানেন ৷ শামসুদ্দিন আকিলের একটি রেকর্ড করা ভিডিয়ো পুলিশের হাতে আসে ৷ ইতিমধ্যে মৃতের রেকর্ড করা ভিডিয়োটি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে ৷ ওই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷
শামসুদ্দিন অভিযোগে জানিয়েছেন, আকিলের স্ত্রী ও বাবার মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ৷ রেকর্ড করা ভিডিয়োতে আকিল সেই কথা জানিয়েছেন ৷ তিনি অভিযোগ করেছেন, তাঁর মা ও বোনও তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন ৷ ওই ভিডিয়োটি চলতি বছরের 27 অগস্ট রেকর্ড করা হয়েছিল ৷ বাবার বিরুদ্ধে স্ত্রী'র সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন ওই ভিডিয়োতে ৷ এর সঙ্গে আকিল তাঁর বেঁচে থাকা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন ৷
এদিকে মৃতের বাবা তথা পঞ্জাব পুলিশের প্রাক্তন ডিজি'র দাবি, অভিযোগকারী শামসুদ্দিন তাঁদের আত্মীয় বা প্রতিবেশী কেউ-ই নয় ৷ তাঁদের বাড়িতেও কোনও দিন আসেনি শামসুদ্দিন ৷ শুধু তাই নয়, পুত্রবধূর সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন প্রাক্তন আমলা ৷ তিনি বলেন, "শামসুদ্দিন কয়েক কোটি টাকা ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ঘটনায় একবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন ৷ এর আগে তিনি আড়াই বছর ধরে আপ বিধায়কের ব্যক্তিগত সচিবের কাজ করেছেন ৷"
#WATCH | Saharanpur, UP: On FIR registered against him, his wife, daughter and daughter-in-law in connection with the death of his son, former DGP Mohammad Mustafa says, " these accusations have been made by some wicked people. i will fight them. i will fight the lies... the… https://t.co/qr9wnHzBqu pic.twitter.com/lkJUms7vGx— ANI (@ANI) October 22, 2025
সংবাদসংস্থা এএনআই ও পিটিআই-কে প্রাক্তন ডিজি মহম্মদ মুস্তাফা বলেন, "আমি মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়াই করব ৷ কয়েকদিনের মধ্যে তদন্তে সত্য সামনে আসবে ৷ আমার ছেলে অসুস্থ ছিল ৷ তাঁর সমস্যা 18 বছর ধরে ৷ পঞ্জাব পুলিশের সবাই এটা জানে ৷ সে মাদকাসক্ত ছিল ৷ আমার সন্দেহ, অতিরিক্ত মাদক সেবনের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৷ গত 14 অক্টোবর আমরা দিল্লি থেকে এখানে আসি ৷ আর ওর মৃত্যু হয় 16 অক্টোবর ৷"
ছেলে আকিলের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, "সে সারারাত জেগে খাওয়াদাওয়া করত, কখনও নেশা করত ৷ সকালে ঘুমোতে যেত ৷ গত 14 বছর ধরে এটা চলছিল ৷ ওই দিন সন্ধ্যায় আমার স্ত্রী ও মেয়ে ওর ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে ডাকলেও কোনও সাড়া মেলেনি ৷ ছেলে সাধারণত নিজে থেকে কথা বলত না ৷ আমরা বাইরে থেকে পুলিশকে ডাকার হুমকি দিতাম ৷ সেদিন হুমকি দিলেও সাড়া পাইনি ৷ তারপর আমরা পিছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে দেখি ও আর বেঁচে নেই ৷ আমরা সঙ্গে সঙ্গে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাই ৷ আমি ওর ময়নাতদন্ত করাতে চেয়েছিলাম ৷ কারণ, আমি জানি আমার ছেলের একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ ও মানসিক রোগী হয়ে গিয়েছিল ৷"
এই এফআইআর দায়ের আসলে কয়েকজনের 'নোংরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত' বলে স্বামীর সুরে অভিযোগ তুলেছেন রাজ্যের প্রাক্তন ক্যাবিনেট মন্ত্রী তথা মৃতের মা রাজিয়া সুলতানা ৷ মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে পরিবারের এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার সুযোগ নিতে চাইছে তারা ৷ এসব সত্ত্বেও আইন ও বিচার ব্যবস্থায় ভরসা আছে বলে জানিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী ৷ তাঁর বিশ্বাস, সত্যি উদঘাটিত হবেই ৷
আকিলের মৃত্যু নিয়ে পরিবারের দাবি, তিনি মানসিক দিক দিয়ে রোগগ্রস্ত ছিলেন ৷ পঞ্চকুলার একটি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল ৷ পাশাপাশি মাদকাসক্ত ছিলেন ৷ অতিরিক্ত মাদক সেবনের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্জাব পুলিশের প্রাক্তন ডিজি মহম্মদ মুস্তাফার একমাত্র ছেলে আকিল আখতার ৷ তাঁর এক ছেলে ও মেয়ে রয়েছে ৷ গত 16 অক্টোবর রাতে বাড়িতেই আকিলকে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া যায় ৷ পরিবারের সদস্যরা তাঁকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ কিন্তু চিকিৎকসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, পরিবারের লোকজন থানায় খবর দেয় ৷ তাঁরা জানান, দরজা খুলে আকিলকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ৷
পঞ্চকুলার ডিসিপি সৃষ্টি গুপ্তা বলেন, "তদন্তে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি ৷ ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ এই সংক্রান্ত কয়েকটি পোস্ট, রেকর্ড সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ সেগুলি মৃত্যুর আগে আকিল করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "এই ঘটনার তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়েছে ৷ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ পদমর্যাদার এক আধিকারিক এই সিট-এ নেতৃত্ব দেবেন ৷ স্বচ্ছ ও প্রমাণভিত্তিক তদন্ত হবে ৷ এই মামলার সব দিক খতিয়ে দেখবে বিশেষ তদন্তকারী দল ৷"
আকিল আখতারের মা রাজিয়া সুলতানা পঞ্জাবের প্রাক্তন মন্ত্রী ৷ 2022 সালে কংগ্রেস তাঁকে মালেরকোটলা বিধানসভা থেকে প্রার্থী করেছিল ৷ কিন্তু তিনি আপ প্রার্থী মহম্মদ জামিল উর রেহমানের কাছে 21 হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত হন ৷
আইপিএস মহম্মদ মুস্তাফা 1985 সালের ব্যাচের আইপিএস আধিকারিক ৷ একসময় তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের খুব কাছের মানুষ বলে পরিচিত ছিলেন ৷ পরে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে পুলিশ আধিকারিক অভিযোগ করেন, তাঁকে ডিজিপি নিযুক্ত করতে ষড়যন্ত্র করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং ৷ সেই সময় তিনি খবরের শিরোনামে এসেছিলেন ৷ পাঁচটি পুরস্কার পেয়েছেন প্রাক্তন ডিজিপি ৷ 2021 সালের 28 ফেব্রুয়ারি, তিনি অবসর গ্রহণ করেন ৷ এরপর সাংসদ নভজ্যোত সিং সিধু তাঁকে তাঁর উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করেন ৷