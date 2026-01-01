নতুন বছরে অনেকটা দাম বাড়ছে বিড়ি-সিগারেটের !
নতুন বছরে ধূমপান ও পান মশলায় আসক্ত ব্যক্তিদের জন্য দুঃসংবাদ ৷ মহার্ঘ্য হচ্ছে বিড়ি থেকে শুরু করে সিগারেট, গুটখা এবং পান মশলা ৷
By PTI
Published : January 1, 2026 at 5:48 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 জানুয়ারি: নয়া বছরে এক ধাক্কায় বেশ খানিকটা দাম বাড়ছে সিগারেট থেকে শুরু করে পান মশলার ৷ বছরের শেষদিনে গেজেট নোটিফিকেশন জারির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, 1 ফেব্রুয়ারি থেকে এই নয়া দাম কার্যকর হতে চলেছে ৷ চিউয়িং টোবাকো, গুটকা এবং এই ধরনের পণ্য যেখানে তৈরি হয় সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ৷
জারি করা নোটিশে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক জানিয়েছে, পান মশলার উপর স্বাস্থ্য ও জাতীয় নিরাপত্তা সেস আরোপ করা হচ্ছে ৷ আর তারই সরাসরি প্রভাব পড়েছে দামের উপর ৷ এদিকে সিগারেট-পানমশলার মতো 'সিন গুডস'-এর দাম বৃদ্ধির ফলে শেয়ার বাজারে সিগারেট-পান মশলা উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলির শেয়ারের দাম পড়তে শুরু করেছে ৷
বর্তমানে সব তামাকজাত দ্রব্যের উপর 28 শতাংশ জিএসটি এবং ভর্তুকি সেস লাগু রয়েছে ৷ এই তালিকায় পান মশলা, সিগারেট, চিউয়িং টোবাকো, সিগার, হুক্কা, জর্দা এবং সুগন্ধি তামাকজাত দ্রব্যও আছে ৷ এবার তামাকজাত দ্রব্যের উপর আবগারি কর চাপতে চলেছে ৷ 40 শতাংশ জিএসটির উপর এই বাড়তি কর চাপানোর ফলে সিগারেট থেকে পান মশলার দাম অনেকটাই বৃদ্ধি পেতে চলেছে ৷ বিড়ির উপর 18 শতাংশ জিএসটি লাগু হবে ৷ 1 ফেব্রুয়ারি থেকে দেশজুড়ে সিগারেট-পান মশলার নয়া দাম কার্যকর হবে ৷ অর্থ মন্ত্রক চিউয়িং টোবাকো, জর্দার গন্ধযুক্ত তামাকজাত দ্রব্য এবং গুটখা প্যাকিং মেশিন রুল, 2026-এর উল্লেখ করেছে এই নির্দেশিকায় ৷
তামাকজাত পণ্যের (জর্দা, ফিল্টার খৈনি, সুগন্ধি তামাক, গুটখা) জন্য একটি নতুন এমআরপি-ভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে ৷ এর সাহায্যেই প্যাকেজের উপর বর্ণিত খুচরা বিক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে জিএসটি মূল্য নির্ধারিত হবে ৷
গুটখার উপর 91 শতাংশ, চিউয়িং টোবাকোর উপর 82 শতাংশ এবং জর্দার গন্ধযুক্ত তামাকজাত দ্রব্যে 82 শতাংশ অতিরিক্ত আবগারি কর চাপিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ সিগারেটের দৈর্ঘ এবং ফিল্টারের উপর নির্ভর করে প্রতি 1 হাজারটি সিগারেট পিছু 2,050 থেকে 8,500 টাকা আবগারি কর চাপানো হয়েছে ৷
ডিসেম্বর মাসে হওয়া শীতকালীন অধিবেশনে পান মশলার উপর সেস এবং তামাকজাত দ্রব্যের উপর আবগারি কর চাপানোর বিষয়ে সম্মতি দেয় সংসদ ৷ তার আগে গত সেপ্টেম্বরে কেন্দ্র ও রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ 1 ফেব্রুয়ারি থেকে এই পণ্যগুলির উপর 40 শতাংশ জিএসটি চাপবে ৷ তার উপর আবগারি কর এবং ভরতুকি সেস ৷