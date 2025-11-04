একদা মাওবাদীদের ঘাঁটি অবুঝমাড় এখন শুটিং স্পট, আকাশে-বাতাসে প্রাণের ছোঁয়া

একদা মাওবাদীদের ঘাঁটি অবুঝমাড় এখন শুটিং স্পট, আকাশে-বাতাসে প্রাণের ছোঁয়া
মাও-অধ্যুষিত বস্তারের জঙ্গল ছ'মাস আগেও গুলির শব্দে গমগম করত ৷ সেই জঙ্গল, সবুজ প্রান্তর আজও আছে ৷ মাঝে বদলে গিয়েছে এলাকার জীবন ৷
Published : November 4, 2025 at 4:52 PM IST
নারায়ণপুর (ছত্তিশগড়), 4 নভেম্বর: মাত্র ছ'মাস আগের কথা ! অবুঝমাড়ের ঘন জঙ্গলে অন্যতম বৃহৎ এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় 27 জন মাওবাদী ৷ নিহতদের অন্যতম সিপিআই (মাওবাদী) সাধারণ সম্পাদক নাম্বালা কেশব রাও ওরফে বাসবরাজু ৷ ঘন জঙ্গল, সবুজ প্রান্তর, নীল আকাশ সেদিনও ছিল ছত্তিশগড়ের বস্তারে ৷ এখনও ৷ শুধু পৃথিবীটা বদলে গিয়েছে ৷ এখন এই জঙ্গল-প্রান্তরে সিনেমার শুটিং হচ্ছে ৷ যে বাতাস সেদিন বারুদ আর রক্তের গন্ধে ভারী ছিল ৷ আজ সেই বাতাসে প্রাণের স্পন্দন ৷
ছত্তিশগড়ের বস্তার ডিভিশনের অবুঝমাড় জঙ্গল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর ৷ সিনেমার শুটিংয়ের জন্য একেবারে আদর্শ ৷ এতদিন মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় এসবই ছিল তাদের দখলে ৷ সম্প্রতি একের পর এক মাওবাদী নিকেশ অভিযানে এলাকার ছবিটাই বদলে গিয়েছে ৷ বহু মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন ৷ এখনও সেই প্রক্রিয়া চলছে ৷ একসময়ে ঘন জঙ্গল এখন সিনেমার শুটিং স্থল ৷ ছত্তিশগড়ের সিনেমার শুটিং হচ্ছে মসপুর গ্রামে ৷
10 মাস আগে এই এলাকা থেকে 200 মিটার দূরে ক্যাম্প বসিয়েছিল পুলিশ ৷ তারপর মসপুর ও তাকে ঘিরে থাকা এলাকাগুলিতে মাওবাদী হিংসার ঘটনা ক্রমশ কমতে থাকে ৷ এই গ্রামে চলছে ছত্তিশগড়ের সিনেমা 'দণ্ডা কোটুম'-এর শুটিং ৷ মসপুর ছাড়া গারপা ও ফৌরাদি গ্রামেও সিনেমার শুটিং হচ্ছে ৷ সিনেমার পরিচালক এবং অন্য কলাকুশলীরা রাইপুর থেকে অবুঝমাড়ে এসেছেন ৷ শুটিংয়ে এলাকাবাসীদেরও সুযোগ দেওয়া হয়েছে ৷
এই অবসরে 'দণ্ডা কোটুম' সিনেমার সেটে গিয়েছিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি আকাশ সিং ঠাকুর ৷ তিনি সিনেমাটির পরিচালক তথা অভিনেতা অমলেশ নাগেশের সঙ্গে কথা বলেন ৷ একদা মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় কীভাবে সিনেমার শুটিং হচ্ছে তা ক্যামেরাবন্দি করেছেন ৷
পরিচালক অমলেশ নাগেশ জানান, তিনি এমন একটি সিনেমা তৈরি করতে চান, যা ছত্তিশগড়ের চিরাচরিত প্রেমের বা কমেডি সিনেমার থেকে অনেকটাই আলাদা ৷ তাঁর তৈরি সিনেমায় আদিবাসী জীবনের কথা থাকবে ৷ প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বাস্তব ছবি থাকবে ৷ তাই অবুঝমাড়ে এসেই শুটিং করছেন অমলেশ ৷ এই প্রথম তিনি অবুঝমাড়ে এলেন ৷ এর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছন ভূমিপুত্র পরিচালক ৷
মাওবাদীদের হাত থেকে মুক্তি পেলেও মসপুর গ্রামে ঢুকতে গিয়ে পাঁচটি নিরাপত্তা ক্যাম্প পেরতে হয়েছে বলে জানান অমলেশ ৷ গ্রাম থেকে বেরিয়ে একটু দূরে আরও দু'টি পুলিশের ক্যাম্প ৷ তাই কিছুটা নিরাপদ বোধ করছেন তিনি ও তাঁর দল ৷ এই অবুঝমাড়ের সঙ্গে তিনি রাইপুর, বিলাসপুর ও গারিয়াবাদের মতো শহরগুলির তুলনা করলেন ৷
তিনি 'দণ্ডা কোটুম' সিনেমার পরিচালক ও অভিনেতা অমলেশ নাগেশ জানান, এটাই তাঁর প্রথম বার অবুঝমাড়ে আসা ৷ কিন্তু এখানকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁর মনে হয়েছে, তিনি আগেও এখানে এসেছিলেন ৷ তাঁরাই যেন অমলেশের পরিবার ৷ অবুঝমাড়ের জল-হাওয়া বাইরের দুনিয়া থেকে অনেকটাই আলাদা ৷ এখানকার শান্তি, স্থিরতা এবং পাখির ডাক শুধু সিনেমাতেই দেখছেন সিনেমার পরিচালক ৷ এখন সেসব বাস্তবে অনুভব করছেন ৷