মিগ-21 সোলো জার্নি থেকে কঠিন এফসিএল উত্তীর্ণ, ভারতের প্রথম মহিলা 'টপ গান' ভাবনা
বিহারের ছোট্ট গ্রাম থেকে স্বপ্নের আকাশে উড়ান ! শুধু মিগ-21 বাইসন চালিয়ে থেমে থাকেনি ভাবনা ৷ এবার বায়ুসেনার কঠিন কোর্স সম্পূর্ণ করেছেন তিনি ৷
Published : August 9, 2026 at 2:58 PM IST
দারভাঙ্গা, 9 অগস্ট: ফের ইতিহাস তৈরি করলেন ভারতীয় বায়ুসেনার প্রথম মহিলা পাইলট ভাবনা কান্থ ৷ গোয়ালিয়রের 'ট্যাকটিক্স অ্যান্ড এয়ার কমব্যাট ডেভেলপমেন্ট এসটাবলিশমেন্ট' (TACDE) থেকে 20 সপ্তাহের অত্যাধুনিক 'ফাইটার কমব্যাট লিডার' (FCL) কোর্স সম্পূর্ণ করেছেন তিনি ৷ ভারতীয় বায়ুসেনার এই কঠিন কোর্স করে নজির সৃষ্টি করেছেন ভাবনা ৷ তাঁর আগে কোনও ভারতীয় মহিলা এই নজির গড়তে পারেননি ।
আদতে বিহারের এই তনয়া এখন ভারতের প্রথম মহিলা 'টপ গান' ৷ তাঁর সাফল্যে গর্বিত মিথালাঞ্চল ৷ দরভাঙ্গা জেলার ঘনশ্যামপুর ব্লকের বাউর গ্রামের বাসিন্দা বেদ নারায়ণ কান্থের কন্যা তিনি। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, গ্রামের স্কুলেই প্রাথমিক পড়াশোনা করেছেন ভাবনা ৷ তাঁর বাবা বেদ নারায়ণ বিদ্যুৎ দফতরের কর্মী ছিলেন ৷ কর্মসূত্রে বাবার সঙ্গে বেগুসরাই চলে যান ছোট্ট ভাবনা ৷ দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সেখানেই পড়াশোনা করেন ৷ রাজস্থানের কোটায় গিয়ে উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি নিতে থাকেন ৷ এছাড়া দিল্লি ও পটনা থেকে উচ্চশিক্ষার প্রশিক্ষণও নিয়েছেন ভাবনা ৷
তাঁর এই সাফল্য়ের খবর জানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি ৷ ভাবনার ভিডিয়ো পোস্ট করে স্মৃতি লিখেছেন, "একা মিগ-21 বাইসন নিয়ে উড়ে গিয়েছিলেন ভাবনা ৷ দেশের প্রথম মহিলা যুদ্ধবিমানের পাইলট হওয়ার স্বীকৃতি পেয়েছিলেন ৷ স্কোয়াড্রন লিডার ভাবনা কান্থ ইতিহাস তৈরি করে চলেছেন ৷ এরপর তিনি গোয়ালিয়রের টিএসিডিই থেকে কঠিন 20 সপ্তাহের ফাইটার কমব্যাট লিডার (এফসিএল) কোর্স সম্পূর্ণ করেছেন ৷ তিনি এখন ভারতের প্রথম মহিলা 'টপ গান' । ভারত আপনাকে নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত ৷"
দাদু নরেন্দ্র দাস বলেন, "পাইলট হওয়ার পরেও ভাবনা গ্রামকে ভোলেনি ৷ পারিবারিক অনুষ্ঠানে আসে ৷ আমাদের বাড়ি কোশী নদীর দুই পারের মধ্যিখানে অবস্থিত ৷ তাই নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি পেলে এই এলাকা জলে ভেসে যায় ৷ সেই প্রতিবন্ধকতাকে পরাজিত করেছে ভাবনা ।" কাকিমা কিরণ দেবীও গর্বিত তাঁকে নিয়ে ৷ তিনি জানালেন, ছোট থেকেই ভাবনা লেখাপড়ায় খুব ভালো ছিলেন ৷ পাইলট হওয়ার পর ভাবনা তিন-চার বার গ্রামে এসেছেন ৷
2015 সালে ভারত সরকার প্রথম বার মহিলাদের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করার দরজা খুলে দিয়েছিল ৷ এরপর 2016 সালে ভারত পায় প্রথম তিন মহিলা পাইলট- ভাবনা কান্থ, অবনী চতুর্বেদী এবং মোহনা সিং-কে ৷ ভাবনা ফ্লাইং অফিসার হিসাবে সেনায় যোগ দেন ৷ 2018 সালের মার্চ মাসে 'মিগ-21 বাইসন' ফাইটার জেট একাই চালান ৷ 2019 সালের মে মাসে মিগ-21 বাইসন যুদ্ধবিমানে 'ডে অপারেশন কোর্স' সম্পূর্ণ করেন ৷ 2020 সালের মার্চে তাঁকে 'অপারেশনাল' বলে ঘোষণা করে আইএএফ ৷ মিগ-21 বাইসন যুদ্ধবিমান ছাড়া বায়ুসেনার সবচেয়ে শক্তিশালী আর অত্যাধুনিক লড়াকু বিমান 'সুখোই-30 এমকেআই' বিমানও উড়িয়েছেন তিনি ৷