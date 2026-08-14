সন্তান অসুস্থ, ফ্লাইট বাতিলে বিমানবন্দরে ভাঙচুর মহিলার; 49 হাজার টাকার ক্ষতি
কলকাতাগামী ইন্ডিগোর বিমান প্রথমে সময় পরিবর্তিত হয় ৷ তারপর তা বাতিল হতেই রেগেমেগে ভাঙচুর চালান মহিলা যাত্রী ৷ তাঁর সন্তান অসুস্থ বলে জানা গিয়েছে ৷
Published : August 14, 2026 at 1:36 PM IST
ভুবনেশ্বর, 14 অগস্ট: বিমান বাতিল হওয়ায় এয়ারপোর্টে ভাঙচুর ক্ষুব্ধ যাত্রীর ! অসুস্থ সন্তানকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতাগামী বিমানের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি ৷ যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ইন্ডিগোর সেই বিমান বাতিল হয়ে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ হন ওই যাত্রী ৷ বিমানবন্দরে প্রায় 49 হাজার টাকার সরঞ্জাম ভাঙচুর করেন বলে অভিযোগ ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে ভুবনেশ্বরের বিজু পট্টনায়েক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৷ এই ঘটনার একটি ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে । সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ।
বিমানবন্দর থানায় দায়ের করা অভিযোগ অনুযায়ী, মামনি খারাত নামের ওই যাত্রী ভুবনেশ্বর থেকে কলকাতা যাওয়ার জন্য ইন্ডিগোর 6E 7352 ফ্লাইটে টিকিট বুক করেছিলেন । ফ্লাইট বাতিলের পর বিমানবন্দরের সম্পত্তি ভাঙচুর করেন । ফ্লাইটটি দুপুর 2টো 35-এ ছাড়ার কথা থাকলেও প্রথমে তা পিছিয়ে বিকেল 5টা 30 মিনিটে করা হয় । এরপর সন্ধ্যা 6টার দিকে যাত্রীদের জানানো হয় যে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ফ্লাইটটি বাতিল করা হয়েছে ।
ফ্লাইট বাতিলের খবর শুনে মামনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং বিমানবন্দরের কিছু সরঞ্জাম ভাঙচুর করেন ! ক্ষতিগ্রস্ত সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে 22,000 টাকা দামের একটি কম্পিউটর মনিটর, 4,000 টাকার একটি কি-বোর্ড এবং 23,000 টাকার একটি পাসপোর্ট-সোয়াইপিং মেশিন । সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক 49,000 টাকা ।
উপস্থিত সিআইএসএফ (CISF) জওয়ান, ইন্ডিগো কর্মী, এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (AAI) এবং সিটা (SITA)-র কর্মীরা ওই যাত্রীকে পরিস্থিতি বোঝানোর চেষ্টা করলেও কোনও লাভ হয়নি । ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োটিতে দেখা গিয়েছে, মামনি বিমানবন্দরের কর্মীদের সঙ্গে একাধিকবার তর্ক ও দুর্ব্যবহার করছেন । সরঞ্জাম ভাঙচুর করছেন । তাঁকে তার অসুস্থ সন্তানের বিষয়েও কথা বলতে শোনা যায় । অন্য যাত্রীদেরও কাউকে কাউকে তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসতেও দেখা গিয়েছে ।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওই যাত্রী তাঁর গন্তব্যে যাওয়ার জন্য অন্য একটি ফ্লাইটের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তাঁকে অন্য একটি ফ্লাইটে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় । বিমানবন্দরের অধিকর্তা প্রসন্ন প্রধান জানান, ওই মহিলার কলকাতা যাওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিমান বাতিল হওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিলেন ।
বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে জানান, ছেলের চিকিৎসার জন্য তিনি কলকাতা যাচ্ছিলেন । যেতে না পাড়ায় তানি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। বিমানবন্দরের কম্পিউটার ভাঙচুর করেন । বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয় ৷ পরে ওই যাত্রী অন্য একটি কানেক্টিং ফ্লাইটে কলকাতা যাওয়ার সুযোগ পান । বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত সরঞ্জামগুলি যত দ্রুত সম্ভব মেরামত করা হবে ।