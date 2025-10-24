ধর্ষণ-হেনস্তার বিচার না-পেয়ে নিজেকে শেষ করলেন তরুণী চিকিৎসক, সাসপেন্ড দুই পুলিশ আধিকারিক

ধর্ষণ-হেনস্তার বিচার না-পেয়ে নিজেকে শেষ করলেন তরুণী চিকিৎসক, সাসপেন্ড দুই পুলিশ আধিকারিক
এক পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে একাধিকবার তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ৷ বিচার না-পেয়ে ওই চিকিৎসক চরম পথ বেছে নিয়েছেন ৷
Published : October 24, 2025 at 4:01 PM IST
সাতারা, 24 অক্টোবর: পুলিশের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে নিজের জীবন শেষ করলেন সরকারি হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক ৷ বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের সাতারায় ৷ মৃত্যুর আগে তিনি হাতের তালুতে একটি নোট লিখে যান ৷ তাতে দু'জন সাব-ইন্সপেক্টর পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে তাঁকে বারবার ধর্ষণ ও মানসিক নির্যাতনের কথা উল্লেখ করেছেন ৷ এই ঘটনায় ন্যায় বিচার না-পেয়ে হতাশায় ডুবে তিনি এই চরম সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন বলেও জানিয়েছেন ৷
বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ফল্টনে একটি হোটেলের ঘর থেকে চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয় ৷ ওই চিকিৎসক ফল্টন তেহসিলের একটি সরকারি হাসপাতালে চাকরি করতেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ এই ঘটনা নিয়ে সাতারার এসপি-র সঙ্গে কথা বলেছেন ৷ তিনি রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের মন্ত্রী ৷ মুখ্যমন্ত্রী অবিলম্বে অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকদের সাসপেন্ড করার নির্দেশও দিয়েছেন ৷ এই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন ৷
এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সারা রাজ্যে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ওই চিকিৎসকের হাতের তালুতে লেখা নোটে দু'জন পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে তাঁকে ধর্ষণ ও মানসিক নির্যাতনের কথা উল্লেখ রয়েছে ৷ চিকিৎসকের অভিযোগ, সাতারা পুলিশের দুই আধিকারিক গত পাঁচ মাসেরও বেশি সময় ধরে তাঁকে একাধিকবার ধর্ষণ করেছে ৷ তাঁর উপর মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে ৷ এই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি ৷
পুলিশ আধিকারিক গোপাল বাদানে একাধিক বার তাঁকে ধর্ষণ ও যৌন হেনস্তা করেছে ৷ আরেক পুলিশ আধিকারিক প্রশান্ত বাঙ্কার তাঁর উপর মানসিক নির্যাতন চালিয়েছে ৷ এদিকে ঘটনার পরই দুই পুলিশ আধিকারিক পলাতক ৷ মহারাষ্ট্রে মহিলা কমিশনের প্রধান রূপালী চকনকর বলেন, "আমরা এই ঘটনায় সাতারা পুলিশকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছি ৷ অভিযুক্তদের ধরতে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশের দল ৷"
সাতারা পুলিশের এক আধিকারিক সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বলেন বলেন, "আমরা মামলা দায়ের করেছি ৷ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ তিনি তাঁর হাতে যে অভিযোগ লিখে গিয়েছেন, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷"
জানা গিয়েছে, তরুণী চিকিৎসকের শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট চেয়েছিল পুলিশ ৷ কিন্তু পুলিশ সেই দাবিতে সাড়া দেয়নি ৷ এনিয়ে দু'তরফে টানাপোড়েন চলছিল ৷ এই ক্ষোভের কথা তিনি তাঁর সিনিয়র চিকিৎসকদের কাছে বলেছিলেন ৷ হতাশায় ডুবে গিয়ে নিজেকে শেষ করার কথাও বারবার বলতেন ৷ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর এক আত্মীয় সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, বিচারের জন্য লড়তে লড়তে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন তরুণী চিকিৎসক ৷ এরপর এমন সিদ্ধান্ত নেন ৷