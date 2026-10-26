1 বছরের সন্তান কোলে কাশ্মীর ম্যারাথনে দৌড়লেন মহিলা, কুলসুমের মনোবলে অভিভূত সকলে
Woman Runner With Baby in Lap: ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে 21 কিলোমিটারের হাফ ম্যারাথনে দৌড়লেন তিন সন্তানের মা ৷ মীর ফারহাত মকবুলের প্রতিবেদন ৷
Published : October 26, 2026 at 4:03 PM IST
শ্রীনগর, 26 অক্টোবর: বেবি ক্যারিয়ারে একবছরের সন্তানকে কোলে নিয়ে ছুটছেন এক মহিলা ৷ গত রবিবার শ্রীনগরে আয়োজিত কাশ্মীর ম্যারাথনে এমনই এক দৃশ্য ফুটে ওঠে ৷ তাঁর এই অসামান্য মনোবল দেখে অভিভূত সেখানে উপস্থিত সকল দর্শক, অতিথি এবং আয়োজকরা ৷ কুলসুম বানু কাশ্মীর ম্যারাথনের তৃতীয় সিজনে অংশগ্রহণ করেন ৷ এর ফ্ল্যাগ অফ করেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা ৷
এটি ছিল 21 কিলোমিটারের হাফ এবং 42 কিলোমিটার ফুল ম্যারাথন ৷ শ্রীনগরের আইকনিক ডাল লেকের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া মনোরম বুলেভার্ড রোড বরাবর এই ম্যারাথনের আয়োজন করা হয় ৷ সেখানে ভোরের কুয়াশার মাঝে সাদা ও গোলাপি রঙের বিব (bib) পরা দৌড়বিদদের এক মায়াবী দৃশ্য দেখা যায় ৷
Kulsoom from Gujarat stole the spotlight at the third Kashmir Marathon as she ran with her infant in her lap. The event was flagged off by CM Omar Abdullah. @OmarAbdullah @KashmirMarathon #kashmirmarathon pic.twitter.com/wYWpyaOnL5— ETV Bharat Jammu & Kashmir (@ETVBharatJK) October 25, 2026
তাঁদের মধ্যেই নিজের একবছরের সন্তানকে কোলে নিয়ে দৌড়তে দেখা যায় কুলসুম বানুকে ৷ তিনি বলেন, "আমি গুজরাত থেকে এসে হাফ ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করেছি ৷" তিনি জানিয়েছেন, এই অংশগ্রহণ তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতা এবং তিনি সেই শিশুদের উৎসর্গ করছেন, যারা শারীরিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছে ৷
কুলসুম বানুর বিয়ে হয়েছে কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলার গুরেজ এলাকার বাসিন্দা ইমতিয়াজ লোনের সঙ্গে ৷ ইমতিয়াজ সিআরপিএফ জওয়ান, বর্তমানে অসমে কর্রমরত তিনি ৷ কুলসুম জানিয়েছেন, তাঁর তিন সন্তান ৷ বড় ছেলের বয়স 12 বছর, তারপর 2 বছরের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে এবং তাঁর কোলে থাকা পুত্র সন্তান মুহম্মদের বয়স মাত্র একবছর ৷ তাকে কোলে নিয়েই শীতের সকালে হাফ ম্যারাথনে দৌড়েন কুলসুম ৷
বানু বলেন, "অন্য দুই সন্তানকে বাড়িতে রেখে এসেছি ৷ তবে, এক বছরের ছেলেকে একা ছেড়ে আসতে পারিনি ৷ ওকে নিয়ে আসতে হয়েছে ৷" হাফ ম্যারাথনে অংশ নেওয়া অন্যান্য দৌড়বিদদের সঙ্গেই তিনি পোলো ভিউ মাঠ থেকে প্রতিযোগিতা শুরু করেন এবং জিরো ব্রিজ রোড ধরে 21 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছেন ৷ গৃহবধূ কুলসুম শ্রীনগরের বেমিনা কলোনিতে থাকেন ৷
কাশ্মীর ম্যারাথনে জম্মু ও কাশ্মীরের 1221 , দেশের অন্যান্য প্রান্ত থেকে 513 এবং 73 জন বিদেশি নাগরিক অংশগ্রহণ করেন ৷ শ্রীনগরের পোলো ভিউ থেকে শুরু হওয়া এই ম্যারাথনের উদ্দেশ্য ছিল, কাশ্মীরকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া পর্যটনের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করা এবং পর্যটকদের সামনে এক শান্তিপূর্ণ কাশ্মীরকে তুলে ধরা ৷
মুখ্যমন্ত্রী সকাল সাড়ে 6টায় ফুল ম্যারাথন (42.195 কিমি) এবং এরপর সকাল 7টা 45 মিনিটে হাফ ম্যারাথন (21 কিমি)-এর সূচনা করেন ৷ ম্যারাথনটি শ্রীনগরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ (পর্যটনের নিরিখে) স্থান দিয়ে এগিয়ে যায় ৷ এর মধ্যে রয়েছে লাল চক, পোলো ভিউ, জিরো ব্রিজ, গুপকার রোড, বুলেভার্ড, ঝিলাম নদীর তীর, ডাল লেক, এসকেআইসিসি (SKICC), ফোরশোর রোড, কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয় এবং মুঘল গার্ডেনস ৷
মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা বলেছেন, "কাশ্মীর ম্যারাথন একটি প্রধান ক্রীড়া ইভেন্ট হিসেবে উঠে এসেছে ৷ এটি জম্মু ও কাশ্মীরকে একটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া পর্যটনের গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে, পর্যটনকে উৎসাহিত করছে এবং পুরো অঞ্চল জুড়ে ফিটনেস ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের সংস্কৃতিকে অনুপ্রাণিত করছে ৷"
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা 68 জনকে পদক পরিয়ে দেন ৷ যার মধ্যে ফুল ম্যারাথন ও হাফ ম্যারাথন বিভাগের 34 জন করে প্রতিযোগী ছিলেন ৷ লেফটেন্যান্ট গভর্নর উল্লেখ করেন, প্রতিটি পদকই নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং স্বপ্ন পূরণের প্রচেষ্টার প্রতীক ৷