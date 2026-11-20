ঋতুস্রাবের সমস্যা বিবেচনা করে মহারাষ্ট্র পুলিশের নিয়োগ পরীক্ষায় 1 সপ্তাহ সময় ছাড় মহিলাদের
Police recruitment: বিষয়টি সহমর্মিতার সঙ্গে দেখছে রাজ্য সরকার ৷ এই সংক্রান্ত একটি নীতি খুব শীঘ্রই তৈরি করা হবে এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷
Published : November 20, 2026 at 3:23 PM IST
মুম্বই, 20 নভেম্বর: পুলিশের নিয়োগ পরীক্ষার দিতে গিয়ে করতে হয় কঠিন শারীরিক পরিশ্রম ৷ তাই পরীক্ষা চলাকালীন মহিলা চাকরিপ্রার্থীদের জন্য বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কথা ভাবছে প্রশাসন ৷ ঋতুস্রাব থাকাকালীন এই ধরনের পরীক্ষায় অংশ নিতে হলে মেয়েদের পক্ষে সেটা ভীষণ অসুবিধেজনক হয়ে পড়ে ৷ সেই কারণেই বিষয়টি সহমর্মিতার সঙ্গে দেখছে রাজ্য সরকার ৷ মনে করা হচ্ছে, এই ক্ষেত্রে মহিলাদের এক সপ্তাহ সময়ের ছাড় দেওয়া হতে পারে ৷
মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী যোগেশ কদম ইটিভি ভারত-কে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, এই সংক্রান্ত একটি নীতি খুব শীঘ্রই তৈরি করা হবে এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷
রাজ্য পুলিশের নিয়োগ পরীক্ষায় মহিলা চাকরি-প্রার্থীদের দৌড়ানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন শারীরিক কসরতের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় ৷ কয়েক মাস ধরে চলে প্রশিক্ষণ ৷ এত কিছুর পরে ঠিক পরীক্ষার দিনে পৌঁছে কোনও মহিলা চাকরিপ্রার্থীর যদি পিরিয়ডস শুরু হয়, তাহলে অনেকেই খুব সমস্যায় পড়েন ৷ কারও তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা, কারও পিঠে ব্যথা, আনুষঙ্গিক দুর্বলতা, ঘুম ঘুম কিংবা বমি ভাব, কারও বা অতিরিক্ত ব্লিডিং- এমন নানা ধরনের অসুবিধে দেখা দিতে পারে ৷ তখন নিজের পূর্ণ ক্ষমতার সদ্বব্যবহার করতে পারেন না তাঁরা ৷ প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও এই কারণে পিছিয়ে পড়েন তাঁরা ৷ এর ফলে অনেক সময়েই তাঁদের চাকরি হারাতে হয় ৷
এই পরিস্থিতিতে সমস্যাটি সহানুভূতির চোখে দেখছে প্রশাসন ৷ পুলিশের নিয়োগ পরীক্ষায় 90 শতাংশ মহিলা আসেন গ্রামীণ এলাকা থেকে ৷ তাঁদের অনেকেরই ঋতুস্রাবের সঙ্গে পরীক্ষার দিন মিলে যায় ৷ স্বাভাবিক এই জৈব প্রক্রিয়ার জন্য মেয়েটির এগিয়ে যাওয়ার পথে যাতে বাধা তৈরি না হয়, তার জন্য বিশেষ নীাতি তৈরি করার কথা ভাবা হচ্ছে ৷
প্রতিমন্ত্রী যোগেশ কদম জানিয়েছেন, সরকারি স্তরে একটি নীতি প্রণয়নের কথা ভাবা হচ্ছে ৷ সরকারি নির্দেশনামাও থাকবে ৷ যেসব মহিলার এক সপ্তাহ সময় প্রয়োজন, তাঁরা কীভাবে আবেদন করলে সেই ছাড় পাবেন, সেটাও ঠিক করা হবে ৷
তবে এই বিষয়টি শুধু এক সপ্তাহ ছাড়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই ৷ প্রতিমন্ত্রী যোগেশ কদমের বক্তব্য, অনেক সময়েই শুনতে হয় ঠিকঠাক শৌচালয় নেই মহিলাদের জন্য, কখনও আবার স্যানিটারি প্যাড থাকে না, পোশাক পরিবর্তনের জন্য পৃথক জায়গা বা বিশ্রামের জন্য কোনও আলাদা জায়গা পান না তাঁরা, কোথাও আবার ঠিকমতো পানীয় জলও থাকে না ৷ তাই শুধুমাত্র এক সপ্তাহ সময়ের ছাড় দিয়ে পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয় ৷ মহিলাদের জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাকি ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন বলে জানান মন্ত্রী ৷