ভোটের টিকিটে বাধা তিন সন্তান, দুই ছেলেকে রেখে 6 বছরের মেয়েকে খুন বাবার

ভোটের টিকিটে বাধা তিন সন্তান, দুই ছেলেকে রেখে 6 বছরের মেয়েকে খুন বাবার
যমজ মেয়ে ও এক ছেলে ৷ তিন সন্তানের মধ্যে বছর ছয়ের বড় মেয়েকে খালের জলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় বাবা ৷ কারণটা ভয়ানক !
Published : February 3, 2026 at 3:52 PM IST
নিজামাবাদ (তেলেঙ্গানা), 3 ফেব্রুয়ারি: এক মেয়ের কাছে বাবাই তার 'পৃথিবী' ৷ মেয়ের সবথেকে কাছের মানুষ হয় বাবা, এমনটাই বলা হয় ৷ কিন্তু মহারাষ্ট্রের এমন একটি ঘটনা সামনে এসেছে, যা জেনে শিউরে উঠছেন অনেকে ৷ বাবা পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থী হবেন বলে, মেয়েকে প্রাণে মেরে ফেললেন ৷ যমজ সন্তানের মধ্যে বছর ছয়ের মেয়েকে তেলেঙ্গানার নিজামাবাদে নিয়ে যায় বাবা ৷ সেখানে একটি খালের জলে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় তিন সন্তানের মধ্যে তার একমাত্র মেয়েকে ৷ তেলেঙ্গানা পুলিশের তদন্তে গোটা ঘটনাটি সামনে আসে ৷
নিজামাবাদ সিপি সাই চৈতন্য বলেন, "গত 29 জানুয়ারি নিজামাবাদ জেলার এডাপল্লি মণ্ডলের নিজাম সাগর খালে পড়ে যাওয়া এক 6 বছরের শিশুর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ৷ প্রথম থেকেই বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হয় ৷ মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করি। মেয়েটির ছবি তুলে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করতেই সামনে আসে ঘটনাটি ৷ আমাদের এক কনস্টেবলের হোয়াটসঅ্যাপ স্টেটাস দেখে মহারাষ্ট্রের মুখেদ তালুকের গ্রামবাসীরা শিশুটির মৃত্যুর বিষয়ে জানতে পারে। তাঁদের তথ্যতেই আমরা পাণ্ডুরঙ্গা নামে এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছাই ৷ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ও পরবর্তী তদন্ত চলছে ৷"
ভোটে টিকিট পাওয়ার নীতি- এপ্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা দরকার 2003 সাল থেকে মহারাষ্ট্রে দুই সন্তান নীতি চালু হয়েছে। অর্থাৎ, তিন বা তার বেশি সন্তান থাকলে সেই ব্যক্তি আর ভোটে দাঁড়াতে পারবেন না। সেখানেই এই ঘটনার সূত্রপাত ৷
মহারাষ্ট্রে পঞ্চায়েত নির্বাচন- পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাণ্ডুরঙ্গা পেশায় ক্ষৌরকার (নাপিত)। কেরুর গ্রামে তাঁর একটি ছোট সেলুন রয়েছে। স্ত্রী আর তিন বছরের এক ছেলে এবং ছয় বছরের যমজ ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখের সংসার। মৃত শিশুটি মহারাষ্ট্রের মুখেদা তালুকের কেরুরের বাসিন্দা ৷ নাম প্রাচী (6) ৷ পরিবারের তরফে তাকে শনাক্ত করা হয়েছে। নিজামাবাদের পুলিশ কমিশনার সাই চৈতন্য আরও জানিয়েছেন, আগামী 6 মাসের মধ্যে মহারাষ্ট্রে পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ার কথা ৷ কেরুর গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান হওয়ার জন্য ভোটে দাঁড়াতে চেয়েছিল প্রাচীর বাবা পাণ্ডুরঙ্গা ৷ কিন্তু, 2003 সালের 'দুই সন্তান নীতি' অনুযায়ী পাণ্ডুরঙ্গা যোগ্য ছিল না ৷ এই যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যেই বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়েছিল পাণ্ডুরঙ্গা ৷
ছেলের জন্ম শংসাপত্র পরিবর্তন করার চেষ্টা করে- প্রথমে প্রাচীকে দত্তক দেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন ৷ কিন্তু, প্রাচীকে যিনি দত্তক নিতে চান পরে তিনি অস্বীকার করেন ৷ বর্তমান গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান শিন্ডে গণেশ পাণ্ডুরঙ্গাকে একটি পরামর্শ দেয়, তার একটি সন্তানকে তাকে যেন দিয়ে দেয় ৷ তাহলেই সে নির্বাচনের জন্য যোগ্য হতে পারবে। এই পরামর্শে পাণ্ডুরঙ্গা প্রথমে তার ছেলের জন্ম শংসাপত্র পরিবর্তন করার চেষ্টা করে ৷ ওই জন্ম শংসাপত্রে দেখানোর চেষ্টা করা হয়, ছেলেটি শিন্ডে গণেশের সন্তান। তাই পুনে পুর কর্পোরেশনের কার্যালয়েও গিয়েছিল পাণ্ডুরঙ্গা ৷ কিন্তু, কাগজপত্র পরিবর্তন করা যায়নি।
পুলিশি জেরায় স্বীকার অভিযুক্ত বাবার- এরপর ঠিক হয়, এক মেয়েকে তাঁরা কোথাও ফেলে পালিয়ে আসবেন। কিন্তু সেখানেও গন্ডগোল বাঁধে। মেয়ে যদি ফিরে আসে? শেষে দুজনে মিলে ঠিক করেন, খুন করতে হবে। তার পরে সেটাকে দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দিলেই হল। সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় পর প্রাচীকে তেলেঙ্গানার নিজামাবাদ জেলার এডাপল্লিতে নিয়ে আসে ও নিজাম সাগর খালের কাছে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দেয়। বাবা পুলিশি জেরায় স্বীকার করে মেয়েটি অনেক কান্নাকাটি করছিল ৷ কিন্তু, তা সে শোনেনি ৷
নিয়মটি ভালোভাবে বোঝেনি পাণ্ডুরঙ্গা- সে চোখের সামনে দেখে মেয়েটি স্রোতে ভেসে যাচ্ছে ৷ খানিক পর জলের মধ্যে ডুবে যায় ৷ নিজামাবাদের সিপি আরও জানান, এই ঘটনায় পাণ্ডুরঙ্গাকে সহযোগিতা করার জন্য কেরুরের বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধান গণেশকেও গ্রেফতার করে রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আসল নিয়মটি ভালোভাবে বোঝেনি পাণ্ডুরঙ্গা ৷ 2003 সালের নীতি অনুযায়ী, যদি কোনও ব্যক্তির তিনটি সন্তান থাকে এবং তাদের মধ্যে একজন মারা যায় বা নিখোঁজ হয়ে যায়, তাহলেও প্রার্থী অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
খুনের কথা স্বীকার করে নেয় অভিযুক্ত- তদন্তে নেমে পাণ্ডুরঙ্গাকে আটক করে পুলিশ। প্রথমে অভিযুক্ত জানায়, মেয়ে অসুস্থ, হাসপাতালে ভর্তি আছে। পরে জিজ্ঞাসাবাদে সে খুনের কথা স্বীকার করে নেয় বলে দাবি পুলিশের। খুনের ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে গণেশ শিন্ডেকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নিজামাবাদের পুলিশ কমিশনার পি সাই চৈতন্য বলেন, "খাল থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের পরেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।"