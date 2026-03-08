মেলেনি সাহায্য, নবজাতকের মৃত্যুর পর দেহ বাক্সে ভরে বাড়ি ফিরল বাবা
রামকৃষ্ণ হেমব্রম কয়েকদিন আগে স্ত্রী রীতাকে প্রসবের জন্য চক্রধরপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছিলেন । কিন্তু নবজাতকের জন্মের পরই মৃত্যু হয় ।
Published : March 8, 2026 at 2:33 PM IST
দেবেন্দ্র কুমার
চাইবাসা, 8 মার্চ: নবজাতকের মৃত্যুর পর কার্ডবোর্ডের বাক্সে দেহ নিয়ে বাড়ি ফিরলেন অসহায় বাবা ৷ এমনই এক করুণ মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী থাকল পশ্চিম সিংভূম জেলার চক্রধরপুর মহকুমা হাসপাতাল ৷ অভিযোগ, কোনওরকম সাহায্য না পেয়ে এক দরিদ্র বাবা তাঁর নবজাতক সন্তানের দেহ শেষ পর্যন্ত একটি কার্ডবোর্ডের বাক্সে ভরে গ্রামে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন । এই ঘটনার পর সরকারের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে ।
জানা গিয়েছে, সরাইকেলা থানা এলাকার বাঙ্গারসাই গ্রামের বাসিন্দা রামকৃষ্ণ হেমব্রম কয়েকদিন আগে স্ত্রী রীতা তিরিয়াকে প্রসবের জন্য চক্রধরপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছিলেন । শনিবার ওই মহিলা সন্তান প্রসব করেন ৷ কিন্তু জন্মের পরই নবজাতকের মৃত্যু হয় । পরিবারের অভিযোগ, শিশুটির অবস্থার অবনতি হওয়া সত্ত্বেও, হাসপাতাল পর্যাপ্ত কোনও চিকিৎসা বা যত্ন নেয়নি ৷ এমনকী, পরিবারের দাবি, নবজাতকের মৃত্যুর পর, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনও সাহায্যও করেনি ৷ উল্টে দ্রুত হাসপাতাল থেকে নবজাতকের দেহ নিয়ে যেতে বলে তারা ।
শোকাহত বাবা শিশুর দেহ গ্রামে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স বা অন্য কোনও গাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধও করেছিলেন ৷ কিন্তু পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতাল কোনওরকম সাহায্য করেনি । হতাশায় বাবা তাঁর নবজাতকের দেহ কাছে পড়ে থাকা একটি খালি কার্ডবোর্ডের বাক্সে রেখে গ্রামের দিকে রওনা হন । একজন বাবাকে এইভাবে তার সন্তানের দেহ নিয়ে যেতে দেখে সেখানে হাজির সকলের চোখেই জল এসে যায় । এই ঘটনার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন । তাদের দাবি, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যদি মনে করত, তবে মানবিক কারণে তাদের বাড়িতে সম্মানের সঙ্গে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারত ৷ যদিও হাসপাতাল এমন কোনও পদক্ষেপই নেয়নি ৷
গ্রামবাসী এবং পরিবার জেলা প্রশাসনের কাছে গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছে ৷ দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানিয়েছে তারা । ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তারও দাবি করেছে এলাকাবাসীরা । অন্যদিকে, হাসপাতালের মেডিক্যাল ইনচার্জ ডাক্তার অংশুমান শর্মা জানান, ওই পরিবার মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য হাসপাতালের কাছে কোনও সাহায্য চায়নি । তিনি বলেন, "যদি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়টি জানানো হত, তাহলে গাড়ির মাধ্যমে দেহ বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা যেত । হাসপাতাল প্রশাসন রোগীদের সম্ভাব্য সকল সুবিধা প্রদানের জন্য সচেষ্ট ৷ ভবিষ্যতে যাতে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে ।"