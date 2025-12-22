ভিন জাতের ছেলেকে বিয়ে, সাতমাসের অন্তঃসত্ত্বাকে খুন বাবার

ভিন জাতের ছেলেকে বিয়ে, সাতমাসের অন্তঃসত্ত্বাকে খুন বাবার
বাড়ির সম্মতি ছাড়া পুলিশের উপস্থিতিতে প্রেমিককে বিয়ে করেছিলেন তরুণী ৷ পরিবারের ভয়ে স্বামীকে নিয়ে থাকতেন অন্য জেলায় ৷ কিছুদিন পর বাড়ি ফিরতেই মর্মান্তিক পরিণতি ৷
Published : December 22, 2025 at 1:55 PM IST
হুব্বালি (কর্ণাটক), 22 ডিসেম্বর: ফের সম্মানরক্ষায় অচ্ছিলায় খুন ! ভিনজাতের ছেলেকে বিয়ে করায় জীবন গেল বছর উনিশের তরুণীর ৷ গর্ভবতী মেয়েকে খুন করল বাবা ৷ রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকের হুব্বালি তালুকের ইনামভীরাপুর গ্রামে ৷
সাতমাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল মান্য পাতিল। তরুণীর বাবা বীরানাগৌড়া পাতিল এবং তার আত্মীয়স্বজনরা এই খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত ৷ অস্ত্র হাতে মান্যর উপর নৃশংস আক্রমণ চালানো হয় ৷ অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয় ৷ অমানবিক এই মৃত্যুতে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয় ।
গ্রামেরই দলিত সম্প্রদায়ের এক যুবক বিবেকানন্দ দোদ্দামণির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে মান্য পাতিলের । তরুণীর উচ্চবর্ণের পরিবার এই বিয়ের তীব্র বিরোধিতা করেছিল । তবে, সাত মাস আগে পুলিশের উপস্থিতিতে এক পুনর্মিলন আলোচনার পর দু'জনের বিয়ে হয় । জীবনের ভয়ে গ্রাম থেকে প্রায় 100 কিলোমিটার দূরে হাভেরি জেলায় বসবাস করতেন তাঁরা ৷ 8 ডিসেম্বর স্ত্রী মান্যকে নিয়ে নিজ শহর হুব্বালিতে ফিরে আসেন বিবেকানন্দ দোদ্দামণি ৷ তবে, তীব্র ঘৃণায় বাবা ও আত্মীয়রা রবিবার সন্ধ্যায় বাড়িতে ঢুকে অস্ত্র নিয়ে মান্যর উপর হামলা চালায় ।
আক্রমণের সময় মান্যকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন ৷ তাঁদের উপরও নির্বিচারে আক্রমণ করা হয় । হামলার পর গর্ভবতী মান্যর প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় ৷ পরে তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি ৷ খবর পেয়ে ধরওয়াদ জেলার পুলিশ সুপার গুঞ্জন আর্য ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন । পুলিশ ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় তরুণীর বাবা-সহ তিন অভিযুক্তকে হেফাজতে নিয়েছে । এই ঘটনায় হুব্বালি গ্রামীণ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে ।
এসপি গুঞ্জন আর্য বলেন, "ঘটনাটি সন্ধ্যা 6টা থেকে সাড়ে 6টা নাগাদ ঘটে । দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে । তিন অভিযুক্ত প্রকাশ, বীরনাগৌড়া এবং অরুণকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে । গত মে মাসে, বিবেকানন্দ নামে ছেলেটির সঙ্গে ওই তরুণীর বিয়ে হয়েছিল ৷ কিন্তু মৃতার বাবা-মা তাঁর বিয়েতে সম্মতি দেননি । এই ঘটনার কারণ হতে পারে । এই বিষয়ে তদন্ত চলছে ৷''
বিবেকানন্দের আত্মীয় বাসবরাজ বলেন, "কলেজে পড়ার সময় থেকে দু'জনে প্রেমে পড়েছিল । আমাদের কাকা (বিবেকানন্দের বাবা) বিষয়টি জানতে পেরে সম্পর্ক থেকে তাদের বেরিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছিলেন ৷ তিনি বলেছিলেন, দু'জনের জাত আলাদা ৷ সম্পর্কটা এখানেই বন্ধ করে দাও । কিন্তু মেয়েটি ছেলেটিকে ছাড়তে রাজি ছিল না ৷ সে বলেছিল তাকে বিয়ে না-করলে চরম সিদ্ধান্ত নেবে । এর পরেই দু'জনের বিয়ে দেওয়া হয় ৷ কয়েকদিন আগে তারা শহরে ফিরে এসেছিল । গতকাল মেয়ের বাবা ও আত্মীয়রা বাড়ির সিসিটিভি ভেঙে অস্ত্র দিয়ে তাদের উপর হামলা চালায় ৷"