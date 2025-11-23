ETV Bharat / bharat

হাল ছেড়েছিলেন চিকিৎসকরা, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পৌঁছে জ্ঞান ফিরল কোমায় থাকা শিশুর

জগন্নাথ প্রভুর সামনে রাখতেই নড়েচড়ে উঠল সাত বছরের অসুস্থ শিশু ৷ দৃশ্য দেখে কেউ বললেন ভগবানের কৃপা ৷ কেউ আবার বললেন বিজ্ঞানের আশীর্বাদ ৷

FATHER CARRIES SON TO PURI
পুরীর মন্দিরে অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে রাজস্থানের প্রকাশ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 23, 2025 at 8:57 PM IST

পুরী, 23 নভেম্বর: কথায় আছে, 'রাখে হরি মারে কে' ৷ অর্থাৎ ঈশ্বরের দ্বারা সুরক্ষিত কোনও ব্যক্তির কেউ কোনও ক্ষতি করতে পারে না ৷ সম্প্রতি এমনই এক অবিশ্বাস্য ঘটনার স্বাক্ষী হল পুরীর জগন্নাথ মন্দির ৷

প্রায় এক বছর ধরে কোমায় ছিল সাত বছরের সন্তান ৷ বড় বড় সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের কাছে গিয়েও কাজের কাজ হয়নি ৷ জবাব দিয়ে দেন সকলে ৷ অগত্যা অসুস্থ ছেলেকে কোলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে এসে উপস্থিত হন অসহায় বাবা ৷ মনে অদম্য বিশ্বাস-অসুস্থ ছেলেকে সুস্থ করে দেবেন জগন্নাথ মহাপ্রভু ৷ এরপর ভগবানের সামনে রাখতেই নড়েচড়ে উঠল শিশুটি ৷ দৃশ্যটি অবাক করে দেয় সকলকে ৷ মুহূর্তের মধ্যে সোশাল মিডিয়ায় ছডিয়ে পড়ে সেই দৃশ্য ৷ কেউ বলছেন ভগবানের কৃপা ৷ আবার কারও মতে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ ৷

প্রকাশের বিশ্বাস, প্রভু জগন্নাথ সব ঠিক করে দেবেন (ইটিভি ভারত)

রাজস্থানের বাঁশওয়ারা জেলার বাসিন্দা প্রকাশ ভোই ৷ চলতি বছরের শুরু থেকে গুরুতর স্নায়বিক সমস্যার কারণে কোমায় চলে যায় তাঁর সাত বছরের সন্তান ৷ চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, শিশুটির বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুব কম ৷ এরপর 8 নভেম্বর প্রভু জগন্নাথের দুয়ারে আসেন প্রকাশ ৷ পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথের আশীর্বাদে আমার ছেলে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে । আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জগন্নাথদেব তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলবেন । আমার ছেলে সুস্থ না-হওয়া পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব । আমি জানি ভগবান জগন্নাথ তাকে আশীর্বাদ করবেন ।"

প্রকাশ আরও বলেন, "চিকিৎসকরা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, আমি ভগবান জগন্নাথের ঐশ্বরিক অলৌকিক ঘটনা শুনে বড় হয়েছি । তাই আমি আমার একমাত্র সন্তানকে ভগবানের হাতে তুলে দিয়েছি । আজ আমার ছেলে তার চোখ খুলছে, হাত নাড়াচ্ছে এবং সাড়া দিচ্ছে । শুধু জগন্নাথই জানেন তাঁর ভক্তদের যন্ত্রণা এবং কখন-কীভাবে সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে হয় ৷"

FATHER CARRIES SON TO PURI
অসুস্থ ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রকাশ ভোই (ইটিভি ভারত)

প্রকাশ জানান, চলতি বছরের শুরুতে সুস্থই ছিল ছেলে ৷ তারপর হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে ৷ চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানান, মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনের সমস্যা রয়েছে ৷ রাজস্থানের বেশ কয়েকটি নামি হাসপাতালে ছেলেকে নিয়ে যান ৷ কিন্তু, ছেলের শারীরিক অবস্থার উন্নতির বদলে ধীরে ধীরে কোমায় চলে যায় ৷ অবশেষে অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে দীর্ঘ যাত্রা করে প্রভু জগন্নাথের মন্দিরে পৌঁছন প্রকাশ ৷

দীর্ঘ কয়েকমাস ছেলের চিকিৎসায় সর্বস্ব খুইয়েছেন ৷ কোমা থেকে উঠে এলেও ছেলের পরবর্তী চিকিৎসার খরচের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ নেই প্রকাশের কাছে ৷ তাই ওড়িশা সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যেরও আবেদন করেন তিনি ৷ প্রকাশের আবেদনে সাড়া দিয়েছে সরকারও ৷ পুরীর জেলা প্রশাসনের তরফে চিকিৎসা শিশুটিকে জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । পরে তাকে স্থানান্তরিত করা হয় কটকের শিশু ভবনে । মন্দিরের এক সেবায়েত বলেন, "সকলেই আশাবাদী, শিশুটি নতুন জীবন পাবে । মহাপ্রভুর আশীর্বাদে সবকিছুই সম্ভব । একজন ভক্তের হৃদয়ে যখন সত্যিকারের বিশ্বাস এবং ভক্তি থাকে, তখন মহাপ্রভু তাঁদের প্রতিটি ইচ্ছা পূরণ করেন ৷"

