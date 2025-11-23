হাল ছেড়েছিলেন চিকিৎসকরা, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পৌঁছে জ্ঞান ফিরল কোমায় থাকা শিশুর

হাল ছেড়েছিলেন চিকিৎসকরা, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পৌঁছে জ্ঞান ফিরল কোমায় থাকা শিশুর
জগন্নাথ প্রভুর সামনে রাখতেই নড়েচড়ে উঠল সাত বছরের অসুস্থ শিশু ৷ দৃশ্য দেখে কেউ বললেন ভগবানের কৃপা ৷ কেউ আবার বললেন বিজ্ঞানের আশীর্বাদ ৷
Published : November 23, 2025 at 8:57 PM IST
পুরী, 23 নভেম্বর: কথায় আছে, 'রাখে হরি মারে কে' ৷ অর্থাৎ ঈশ্বরের দ্বারা সুরক্ষিত কোনও ব্যক্তির কেউ কোনও ক্ষতি করতে পারে না ৷ সম্প্রতি এমনই এক অবিশ্বাস্য ঘটনার স্বাক্ষী হল পুরীর জগন্নাথ মন্দির ৷
প্রায় এক বছর ধরে কোমায় ছিল সাত বছরের সন্তান ৷ বড় বড় সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের কাছে গিয়েও কাজের কাজ হয়নি ৷ জবাব দিয়ে দেন সকলে ৷ অগত্যা অসুস্থ ছেলেকে কোলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে এসে উপস্থিত হন অসহায় বাবা ৷ মনে অদম্য বিশ্বাস-অসুস্থ ছেলেকে সুস্থ করে দেবেন জগন্নাথ মহাপ্রভু ৷ এরপর ভগবানের সামনে রাখতেই নড়েচড়ে উঠল শিশুটি ৷ দৃশ্যটি অবাক করে দেয় সকলকে ৷ মুহূর্তের মধ্যে সোশাল মিডিয়ায় ছডিয়ে পড়ে সেই দৃশ্য ৷ কেউ বলছেন ভগবানের কৃপা ৷ আবার কারও মতে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ ৷
রাজস্থানের বাঁশওয়ারা জেলার বাসিন্দা প্রকাশ ভোই ৷ চলতি বছরের শুরু থেকে গুরুতর স্নায়বিক সমস্যার কারণে কোমায় চলে যায় তাঁর সাত বছরের সন্তান ৷ চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, শিশুটির বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুব কম ৷ এরপর 8 নভেম্বর প্রভু জগন্নাথের দুয়ারে আসেন প্রকাশ ৷ পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথের আশীর্বাদে আমার ছেলে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে । আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জগন্নাথদেব তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলবেন । আমার ছেলে সুস্থ না-হওয়া পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব । আমি জানি ভগবান জগন্নাথ তাকে আশীর্বাদ করবেন ।"
প্রকাশ আরও বলেন, "চিকিৎসকরা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, আমি ভগবান জগন্নাথের ঐশ্বরিক অলৌকিক ঘটনা শুনে বড় হয়েছি । তাই আমি আমার একমাত্র সন্তানকে ভগবানের হাতে তুলে দিয়েছি । আজ আমার ছেলে তার চোখ খুলছে, হাত নাড়াচ্ছে এবং সাড়া দিচ্ছে । শুধু জগন্নাথই জানেন তাঁর ভক্তদের যন্ত্রণা এবং কখন-কীভাবে সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে হয় ৷"
প্রকাশ জানান, চলতি বছরের শুরুতে সুস্থই ছিল ছেলে ৷ তারপর হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে ৷ চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানান, মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনের সমস্যা রয়েছে ৷ রাজস্থানের বেশ কয়েকটি নামি হাসপাতালে ছেলেকে নিয়ে যান ৷ কিন্তু, ছেলের শারীরিক অবস্থার উন্নতির বদলে ধীরে ধীরে কোমায় চলে যায় ৷ অবশেষে অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে দীর্ঘ যাত্রা করে প্রভু জগন্নাথের মন্দিরে পৌঁছন প্রকাশ ৷
দীর্ঘ কয়েকমাস ছেলের চিকিৎসায় সর্বস্ব খুইয়েছেন ৷ কোমা থেকে উঠে এলেও ছেলের পরবর্তী চিকিৎসার খরচের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ নেই প্রকাশের কাছে ৷ তাই ওড়িশা সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যেরও আবেদন করেন তিনি ৷ প্রকাশের আবেদনে সাড়া দিয়েছে সরকারও ৷ পুরীর জেলা প্রশাসনের তরফে চিকিৎসা শিশুটিকে জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । পরে তাকে স্থানান্তরিত করা হয় কটকের শিশু ভবনে । মন্দিরের এক সেবায়েত বলেন, "সকলেই আশাবাদী, শিশুটি নতুন জীবন পাবে । মহাপ্রভুর আশীর্বাদে সবকিছুই সম্ভব । একজন ভক্তের হৃদয়ে যখন সত্যিকারের বিশ্বাস এবং ভক্তি থাকে, তখন মহাপ্রভু তাঁদের প্রতিটি ইচ্ছা পূরণ করেন ৷"