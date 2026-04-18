চিত্তরঞ্জন পার্ক এলাকায় বাবা-ছেলেকে কুপিয়ে খুন, পলাতক অভিযুক্ত

রাজধানীতে জোড়া খুন ৷ ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাবা ও ছেলেকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চিত্তরঞ্জন পার্ক এলাকায় ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 18, 2026 at 12:55 PM IST

নয়াদিল্লি, 18 এপ্রিল: রাত তখন গভীর ৷ শুক্রবার দক্ষিণ দিল্লির অভিজাত চিত্তরঞ্জন পার্ক এলাকায় আচমকা শোনা গেল প্রতিবেশীদের চেঁচামেচি ৷ জানা গেল, অজ্ঞাত পরিচয় হামলাকারী বাবা ও ছেলেকে বাড়িতে ঢুকে খুন করে পালিয়েছে ৷ আততায়ীর হাতে ছিল ধারালো অস্ত্র ৷ চারিদিকে রক্ত ৷ পুলিশ জানিয়েছে, প্রতিবেশীদের থেকে খবর পয়ে তারা দু'টি দেহ উদ্ধার করেছে। পলাতক অভিযুক্তের খোঁজ চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

হামলাকারীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে বাবা ও ছেলের মৃত্যুর পাশাপাশি একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনার পর তিনজনকেই সাকেতের একটি হাসপাতালেে ভর্তি করেন আত্মীয়রা। কিন্তু ততক্ষণে বাবা ও ছেলের মৃত্যু হয় ৷ পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, টাকা নিয়ে বিবাদের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। তবে ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ আছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্য়েই পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে ৷ পৌঁছেছে ফরেনসিক টিমও ৷ তদন্তকারী আধিকারিকরা স্থানীয় বাসিন্দা এবং মৃতদের আত্মীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।

ঘটনাপ্রসঙ্গে দক্ষিণ দিল্লির ডিসিপি অনন্ত মিত্তাল জানান, গতকাল মাঝরাতের দিকে চিত্তরঞ্জন পার্ক থানায় খবর আসে এক ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাবা ও ছেলের উপর হামলা চালিয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ জানতে পারে বাবা ও ছেলের মধ্যে একটি আর্থিক লেনদেন নিয়ে বিবাদ চলছিল। সেই সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁদের দু'জনকেই আক্রমণ করে। উভয়েরই মৃত্যু হয়েছে এবং অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গিয়েছে ৷ ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ আধিকারিকরা মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছেন। মৃত বাবা ও ছেলের নাম রাকেশ সুদ (62) এবং করণ সুদ (27)। তাঁদের এক আত্মীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷

ভারতীয় ন্যয় সংহিতার সংশ্লিষ্ট ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ অভিযুক্তকে খুঁজে বের করতে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ তল্লাশি চলছে ৷ পলাতককে খুঁজে বের করা হবে খুব শীঘ্রই ৷ জোড়া খুনের ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর আশু ঠাকুর এলাকায় যান ৷ তিনি বলেন, "চিত্তরঞ্জন পার্ক এলাকা অভিজাত ৷ আমি জানতে পারি, এক আততায়ী অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে বাবা ও ছেলেকে খুন করার পর পালিয়েছে ৷ দেশের রাজধানীতে এমন হত্যাকাণ্ড দিন দিন বেড়েই চলেছে ৷ আমরা দিল্লিবাসী হিসেবে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি ৷ এখানকার পুলিশ পুরো বিষয়টি তদন্ত করছে ৷ অভিযুক্তকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে ৷"

