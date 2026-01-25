1 থেকে 50 লিখতে পারেনি 4 বছরের মেয়ে, বেলনা দিয়ে পিটিয়ে মারল বাবা

1 থেকে 50 লিখতে পারেনি 4 বছরের মেয়ে, বেলনা দিয়ে পিটিয়ে মারল বাবা
মাত্র চার বছর বয়স ৷ তার 'অপরাধ' 1 থেকে 50 পর্যন্ত লিখতে না-পারা ৷ বাবার রাগের জেরে বেঘোরে প্রাণ গেল শিশুটির ৷
Published : January 25, 2026 at 5:38 PM IST
ফরিদাবাদ, 25 জানুয়ারি: একটা 4 বছরের শিশুর লেখাপড়ার পাঠ সবে শুরু হয়েছে ৷ এখনও আধো আধো উচ্চারণে কথা বলে সে ৷ বাবা বাড়িতে থাকায় তিনিই পড়াশোনা করাতেন বছর চারেকের মেয়েকে ৷ কিন্তু, সেটাই কাল হয়ে দাঁড়াল ? হরিয়ানার ফরিদাবাদের শিশুটিকে তার বাবা 1 থেকে 50 পর্যন্ত লিখতে বলেন ৷ শিশুটির মা তখন কাজের জন্য বাড়ির বাইরে ছিলেন ৷ এটাই লিখতে পারেনি বলে বেলনা দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে শিশুকন্যাকে মেরে ফেলল বাবা ! এখানেই শেষ নয়, এই ঘটনা লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন বাবা ৷ কিন্তু, মেয়েটির 7 বছরের দাদা গোটা ঘটনা জানিয়ে দেয় মা'কে ৷
মা ঘরে ফিরে এসে দেখেন, মে মেঝেতে পড়ে রয়েছে ৷ কারণ, জিজ্ঞাসা করতে স্বামী জানায়, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছে ৷ তখনই মেয়েকে নিয়ে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান তিনি ৷ তবে শেষরক্ষা হয়নি ৷ হাসপাতালের চিকিৎসকরা 4 বছরের শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন ৷ বাড়ি ফিরে ছেলের কাছ থেকে 'আসল সত্যি' জানতে চোখ কপালে ওঠে মায়ের ৷ তিনি প্রথমে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না ৷ দিন দু'য়েক পর পুলিশের দ্বারস্থ হন তিনি ৷ ঘটনাটি জানার পর পুলিশ অভিযুক্ত বাবাকে গ্রেফতার করেছে। পরবরর্তী তদন্ত এখনও চলছে। শুক্রবার (23 জানুয়ারি) সন্ধ্যায় পুলিশ এফআইআরের ভিত্তিতে আরও বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে ৷
পুলিশের এক মুখপাত্র যশপাল সিং সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "31 বছর বয়সি কৃষ্ণ জয়সওয়াল উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। তিনি বর্তমানে হরিয়ানার ফরিদাবাদের 58 নম্বর সেক্টরে একটি বাড়িতে ভাড়ায় এসে ওঠেন ৷ তাঁর সঙ্গে থাকে স্ত্রী এবং এক ছেলে ও মেয়ে ৷ দম্পতি একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করেন। স্ত্রী দিনের বেলায় কাজ করেন, আর কৃষ্ণ রাতে কাজ করেন। দিনের বেলা বাড়িতে থাকার কারণে সন্তানদের কৃষ্ণই দেখাশোনা করত। পড়াতেনও তিনি ৷"
মৃত শিশুটির মায়ের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে যশপাল সিং আরও বলেন, "গত 21 জানুয়ারি সকালের দিকে, কৃষ্ণ জয়সওয়াল তার 4 বছরের মেয়েকে 1 থেকে 50 পর্যন্ত লিখতে বলেন। মেয়েও লিখতেও শুরু করেছিল। কিন্তু, মাঝপথে সব গুলিয়ে যায় তার। আসলে পড়তে বসে বা লিখতে গিয়ে অনেক সময়ে ভুলে যায় শিশুরা। এই শিশুটির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। এরপরই রাগের বশে, রান্নাঘর থেকে বেলনা (রোলিং পিন) নিয়ে এসে মেয়েকে পেটাতে শুরু করেন বাবা ৷ শিশুর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। জখম অবস্থাতেই অনেকক্ষণ মেঝেতে পড়ে থাকে মেয়ে ৷
পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে, বাড়িতে তখন দম্পতির 7 বছরের ছেলেও ছিল ৷ সে বাবাকে অনেকবার বারণ করে বোনকে না-মারার জন্য ৷ বোন আর নড়াচড়া করছে না দেখে অঝোরে কেঁদে চলছিল তার 7 বছরের দাদা ৷ তখনই কাজ সেরে মেয়েটির বাড়িতে পৌঁছন ৷ মহিলা তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন, কেন মেয়ে মেঝেয় পড়ে রয়েছে ৷ উত্তরে কৃষ্ণ বলেন, মেয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছে ৷' মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে গেলেও আর তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারেননি মা ৷
পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, হাসপাতাল থেকে শিশুটির দেহ বাড়িতে আনার সঙ্গে সঙ্গেই বোনের সঙ্গে কী ঘটেছে, তা মাকে সমস্ত কথা খুলে বলে ছেলেটি ৷ স্বামীর অপরাধের কারণে পুলিশের দ্বারস্থ হন মা ৷ স্ত্রী থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ অভিযুক্ত পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে তার অপরাধ স্বীকার করেছে ৷ বর্তমানে, পুলিশ পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য শিশুটির ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার অপেক্ষায় রয়েছে। তারপরই পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷