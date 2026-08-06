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শহরে প্রথম ! এখনও টাটকা মেহেন্দির রং, অষ্টমঙ্গলার আগেই ডিভোর্স বর-বধূর

বিয়ের বয়স মাত্র সাতদিন ৷ নববধূ বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি আসতেই বরকে জানান এক গোপন কথা ৷ ব্যস! তারপরই দু'জনের সম্মতিতে বিয়ে ভেঙে যায় ৷

MARRIAGE ENDS IN JUST SEVEN DAYS
অষ্টমঙ্গলার আগেই ডিভোর্স বর-বধূর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 6, 2026 at 7:14 PM IST

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ইন্দোর, 6 অগস্ট: বিয়ে মানেই সাত জন্মের বন্ধন। হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস রাখা হয় পুনর্জন্মে। আর সেই সঙ্গে বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানটিকে এক জন্ম নয়, পরপর সাত জন্ম একসঙ্গে থাকার অঙ্গীকার বলে মনে করা হয়। এই সাত জন্মের বিয়ের কথা তো ছেড়েই দিন, সম্পর্ক এখন আর সাত দিনও টিকছে না... মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে এক দম্পতির বিয়ের মাত্র সাত দিনের মধ্যেই ডিভোর্স হল। বিরল এই মামলা ইন্দোর শহরে কীভাবে ঘটল ? নেপথ্যে কী ?

মধ্যপ্রদেশের প্রথম এমন ঘটনা বলা যেতে পারে, যেখানে হাতের মেহেদির রঙও না মোছার আগেই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছে। এই বিবাহবিচ্ছেদের কারণটিও বেশ চাঞ্চল্যকর। পারিবারিক আদালতের আইনজীবী বর্ষা গুপ্তা বলেন, "কাউন্সেলিং সেশন, শুনানি এবং আইনি প্রক্রিয়ার কারণে বিবাহবিচ্ছেদের মামলাগুলোতে সাধারণত কমপক্ষে 18 মাস সময় লাগে। তবে, আদালত এই মামলাটিকে ভিন্নভাবে বিবেচনা করেছে ৷ কারণ উভয়পক্ষ অর্থাৎ বর ও বউ এই বিষয়ে একমত ছিল ৷ দু'জনের কেউই চাননি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকতে ৷"

বিবাহবিচ্ছেদের কারণ কী ?

ইন্দোরে এই নবদম্পতির বিবাহবিচ্ছেদের কারণ বিয়ের আগে মেয়েটির অন্য সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া। আদালতে যখন বিবাহবিচ্ছেদের এই মামলা ওঠে তখন শ্রোতারাও হতবাক হয়ে যান। সাত পাক, সিঁদুর দানের পর বরবধূ যখন শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছন তখনই বউ বলে ওঠেন, "এখানে সুখী নই... আমি অন্য কাউকে ভালোবাসি, আমার পরিবারের চাপের কারণে আমি এই বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছি।" একথা শুনে শ্বশুরবাড়ির লোকজন হতবাক হয়ে যান। তাঁরা আরও বেশি অবাক হয়ে ওঠেন যে এই সমস্ত কথা আগে কেন বলা হয়নি ?

এরপরই শ্বশুরবাড়ির লোকজন দ্রুত পারিবারিক আদালতে পারস্পরিক বিবাহবিচ্ছেদের জন্য একটি আবেদন দাখিল করেন ৷ সেখানেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মেহেন্দির রং যেখানে এখনও টাটকা ৷ সেখানে মাত্র সাত দিনের মাথায় নবদম্পতির ডিভোর্স হয়ে যায় ইন্দোর পারিবারিক আদালতে।

মাত্র সাতদিনের মধ্যে ডিভোর্স মঞ্জুর

ব্যতিক্রমী এই মামলায়, পারিবারিক আদালত প্রথমবারের মতো মাত্র সাত দিনের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ মঞ্জুর করেছে। পারিবারিক আদালতের আইনজীবী বর্ষা গুপ্তা ব্যাখ্যা করে বলেন, "সাধারণত, আপিলের পর কাউন্সেলিং এবং শুনানির জন্য একটি বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় অন্তত দেড় বছর সময় লাগে। তবে, এই ক্ষেত্রে আদালত জানতে পারে যে নববধূ আগে থেকেই অন্য সম্পর্কে জড়িত ছিল ৷ আর বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এসে তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে সেই সম্পর্কের কথা জানান। স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির কেউই বিবাহবিচ্ছেদ মঞ্জুর করতে আপত্তি করেননি।"

বর্ষা গুপ্তা আরও বলেন, "সমস্ত যুক্তি শোনার পর পারিবারিক আদালত সুপ্রিম কোর্টের 'এই সম্পর্কের আর জোড়া লাগানো যাবে না' (Irretrievable Breakdown of Marriage) নীতির উপর নির্ভর করে বিবাহবিচ্ছেদ মঞ্জুর করেছে ৷ উভয়পক্ষকে বছরের পর বছর বিচ্ছেদ এবং দীর্ঘ আইনি বিবাদ থেকে বাঁচাতে অবিলম্বে বিয়ে ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। মনে করা হচ্ছে, এই মামলা শুধু ইন্দোরেই নয়, মধ্যপ্রদেশেও প্রথম ৷ যেখানে বিয়ের মেহেন্দির রং মুছে যাওয়ার আগে বর ও কনে বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে ৷"

যদি অন্যত্র সম্পর্ক থাকে, তাহলে বিয়ে করার কী দরকার ?

এই ঘটনাটি মানুষের মনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরছে। প্রশ্নটি হল, বিয়ের আগে থেকেই যদি কারোর মধ্যে কোনও সম্পর্ক বা প্রেম থাকে এবং তাঁরা বিয়ে করতে না-চায়, তাহলে ছেলে বা মেয়েটি বিয়ে করতে অস্বীকার করে না কেন? পারিবারিক চাপে পড়ে তাঁরা কেন এমন পরিস্থিতি তৈরি করে বা অপরাধ করে বিয়ে করে ? সাত দিনের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের এই ঘটনাগুলি বাদ দিলেও, ইন্দোরের সোনম রঘুবংশী এবং পুনের সিয়া ও কেতনের মামলা অপরাধের দৃষ্টান্ত ৷

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MARRIAGE ENDS WITHIN 7 DAYS
সাতদিনেই বিবাহ বিচ্ছেদ
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অষ্টমঙ্গলার আগেই ডিভোর্স
MARRIAGE ENDS IN JUST SEVEN DAYS

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