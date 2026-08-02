ETV Bharat / bharat

কাঁধে পাঁচ ফুটের জ্যান্ত কুমির ! থানায় ঢুকে পুলিশকে চমকে দিলেন বিহারের অমিত

রাতারাতি সোশাল মিডিয়ায় ‘সুপার হিরো’ হয়ে উঠেছেন স্থানীয় কৃষক অমিত কুমার।

CROCODILE
কুমিরটিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন বন দফতরের কর্মী (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 2, 2026 at 7:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সুপৌল, 2 অগস্ট: থানায় টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে এক যুবক, তাঁর কাঁধে ছটফট করছে আস্ত একটা কুমির! দড়ি দিয়ে মুখ বাঁধা সেই ভয়ঙ্কর জীবটিকে দেখে পুলিশের চোখ কপালে ওঠার জোগাড়! রুদ্ধশ্বাস ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের সুপোল জেলার লালপুর গ্রামে। তারপরেই রাতারাতি সোশাল মিডিয়ায় ‘সুপার হিরো’ হয়ে উঠেছেন স্থানীয় কৃষক অমিত কুমার।

ধানক্ষেতে 'যমদূত', তাড়া করলেন কৃষকরা!
বর্ষার মরশুমে নদীর জলের তোড়েই সোজা লালপুর গ্রামের এক ধানক্ষেতে ঢুকে পড়েছিল প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা ওই কুমির। প্রতিদিনের মতো চাষের কাজে মাঠে নেমেছিলেন কৃষকরা। হঠাৎই কাদার মধ্যে বিশাল এক লেজ আর ধারালো দাঁত দেখে হাঁ হয়ে যান তাঁরা ৷ মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তীব্র আতঙ্ক। শুরু হয় ছোটাছুটি ৷ শেষপর্যন্ত গ্রামবাসীরা দড়ি দিয়ে কুমিরটির মুখ বেঁধে সেটিকে কাবু করেন। তবে, সকলকে অবাক করে কুমিরটিকে কাঁধে তুলে ভীমনগর থানার দিকে রওনা হন অমিত। এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখতে পথে ভিড় জমে যায়। অনেকে মোবাইল ফোনে ভিডিও করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন ৷ তারপরেই ভাইরাল অমিত ৷

অসীম সাহসী অমিত বলেন, "প্রথমে কুমিরটিকে নিয়ে কাটাইয়ায় বন দফতরের অফিসে গিয়েছিলাম, সেখানে কোনও কর্মী ছিলেন না। এরপর ভীমনগর থানায় নিয়ে যাই। পুলিশকর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে বন দফতরকে বিষয়টি জানান।"

পরে দফতরের একটি দল থানায় এসে কুমিরটিকে নিয়ে যায়। প্রয়োজনীয় পরীক্ষার শেষে সেটিকে নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । বন দফতরের রবি রঞ্জন জানান, কুমিরটি লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট এবং সুস্থ ছিল। বর্ষাকালে নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় কুমির ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী প্রায়ই লোকালয় বা কৃষিজমিতে চলে আসে। এক্ষেত্রেও সেরকম কিছু হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে ৷

গ্রামবাসীদের সতর্কতা ও বিচক্ষণতার প্রশংসা করেছে বন দফতর ৷ পাশাপাশি, সতর্ক করেছে, এলাকায় কুমির বা অন্য কোনও বন্যপ্রাণী দেখা গেলে সেটিকে ধরা বা ক্ষতি করার চেষ্টা যেন না করা হয়। রবি বলেন, "এমন পরিস্থিতিতে অবিলম্বে বন দফতর বা স্থানীয় প্রশাসনকে জানাতে হবে ৷ তাহলে প্রশিক্ষিত দল নিরাপদে উদ্ধারকাজ চালাতে পারবে।"

TAGGED:

FARMER CARRIES CROCODILE
CROCODILE
BIHAR
SOCIAL MEDIA
CROCODILE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.