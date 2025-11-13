ETV Bharat / bharat

'যদি জানতাম, বিক্রি করতাম না'; OLX থেকে i20 গাড়িটি কিনেছিলেন পুলওয়ামার আমির

দিল্লি বিস্ফোরণে ব্যবহৃত i20 গাড়িটির কাগজপত্র গুরুগ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ সলমনের নামে ৷ এই গাড়িটি ফরিদাবাদের রয়্যাল কার জোন থেকে OLX-এর মাধ্যমে আমিরের কাছে পৌঁছয় ৷

DELHI BLAST
দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ড (পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 13, 2025 at 2:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ফরিদাবাদ, 13 নভেম্বর: লালকেল্লা বিস্ফোরণ কাণ্ডে একের একের পর আসছে নয়া খবর ৷ তদন্তে জানা গিয়েছে, যে হুন্ডাই i20 গাড়িতে বিস্ফোরণটি ঘটেছে সেটি একাধিকবার কেনাবেচা করা হয়েছিল। আর তাতেই উঠে এসেছে কাশ্মীরের পুলওয়ামা যোগ । সোমবার লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে যে i20 গাড়িটি বিস্ফোরণে মৃত বেড়ে দাঁড়িয়েছে 13 ৷ ওই গাড়িটি ফরিদাবাদের রয়্যাল কার জোনের মালিক আমির রশিদকে বিক্রি করেছিল ৷

ইটিভি ভারত-কে হরিয়ানার ওই কার জোনের মালিক তথা ডিলারশিপ অমিত প্যাটেল জানান, গত 29 অক্টোবর গাড়িটি কিনেছিলেন এক পুলওয়ামার বাসিন্দা ৷ তাঁর নাম আমির রশিদ ৷ তিনি গাড়িটি কিনবেন বলে OLX-এর মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি বলেন, "যদি তিনি জানতেন যে এটি কোনও অপরাধমূলক বা দেশবিরোধী কার্যকলাপে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাহলে আমি গাড়িটি বিক্রি করতাম না। গত 29 তারিখ আমাদের অফিসের কর্মী, সোনু আমির রশিদের সঙ্গে গাড়ি কেনার চুক্তিটি করেছিল ৷ হুন্ডাই i20 গাড়িটি 2013 বা 2014 মডেলের। ডকুমেন্টেশন যাচাইয়ের পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরই রয়্যাল কার জোন তাঁর হাতে গাড়িটি তুলে দিয়েছিল ৷"

অমিত প্যাটেলের আরও সংযোজন, "সেদিন আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম ৷ তাই আমি আমিরের পরিচয়পত্র কোথাকার সেভাবে দেখিনি ৷ তবে, যদি আমার সামান্যতম সন্দেহ বা এতটুকু যদি গুরুত্ব দিতাম তাহলে আমি তাকে গাড়িটি বিক্রি করতাম না ৷ গাড়িটির কাগজপত্র গুরুগ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ সলমনের নামে ছিল। বোমা বিস্ফোরণের পর, দিল্লির স্পেশাল সেল পুলিশ ফরিদাবাদে পৌঁছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমার কার জোনের 6-7 কর্মচারীকে আটক করে ৷"

তাঁর কথায়, "এরপরে, দিল্লির স্পেশাল সেল এবং তদন্তকারী সংস্থা আমাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করে ৷ যদিও পরে সকলকে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ তবে, তদন্ত এখনও চলছে ৷ পুলিশ যখনই আমাদের ডাকবে, তখনই আমরা তদন্তে সাহায্য করতে প্রস্তুত ৷ তদন্তকারী সংস্থা আমাদের কাছ থেকে সিসিটিভি ফুটেজ এবং প্রাসঙ্গিক নথিও সংগ্রহ করে ৷ আমরা সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ির ব্যবসা করি এবং সারা ভারত থেকে আমাদের কাছে ক্রেতারা আসেন। এই ধরনের ক্ষেত্রে, যাদের কাগজপত্র ঠিক আছে তাঁদের কাছে আমরা গাড়িটি হস্তান্তর করি আর এক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল ।"

ফরিদাবাদ পুলিশের মুখপাত্র যশপাল সিং বলেন, "দিল্লিতে যে গাড়িতে বিস্ফোরণটি ঘটেছিল তা ফরিদাবাদের রয়েল কার জোন থেকে কেনা হয়েছিল। বিস্ফোরণের পর, স্পেশাল সেল পুলিশ রয়েল কার জোন অফিসে পৌঁছয় ৷ সেই সময়, কর্মীরা কিছু লোককে আটক করে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মালিককেও ডেকে পাঠায়। জিজ্ঞাসাবাদের পর, আপাতত লোকদের ছেড়ে দেওয়া হয় । কিন্তু যখনই পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকবে, তাদের আসতে হবে । পুলিশ রয়েল কার জোন থেকে কিছু নথি এবং সিসিটিভি ফুটেজও নিয়েছে, যা তদন্ত করা হচ্ছে ।"

তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে খবর, আমির রশিদের নাম জানতেই গোয়েন্দা মহলে তীব্র আলোড়ন। কারণ, পুলওয়ামা অঞ্চলটি অতীতে বহু জঙ্গি চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

TAGGED:

দিল্লি লালকেল্লা বিস্ফোরণ
DELHI BLAST HYUNDAI I20
DELHI RED FORT BLAST
I20 গাড়ি
DELHI BLAST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.