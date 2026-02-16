ফরিদাবাদের রাসায়নিক কোম্পানিতে বিস্ফোরণ-আগুন! গুরুতর জখম 42
হরিয়ানার ফরিদাবাদে একটি কোম্পানিতে বিস্ফোরণের পর ভয়াবহ আগুন লেগেছে। আগুনে অন্তত বিয়াল্লিশ জন গুরুতর জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।
Published : February 16, 2026 at 9:07 PM IST
ফরিদাবাদ, 16 ফেব্রুয়ারি: হরিয়ানার ফরিদাবাদের সেক্টর 24-এ কালকা কেমিক্যাল কোম্পানিতে বিস্ফোরণের পর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন লাগার ফলে ঘটনাস্থলে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের শিখা দ্রুত পুরো প্রাঙ্গণকে গ্রাস করে। বয়লারটিও বিস্ফোরিত হয়, যার ফলে আতঙ্কিত হয়ে লোকজন ছোটাছুটি করে।
আহতদের মধ্যে 12 জনকে সিভিল হাসপাতালে এবং প্রায় 30 জনকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে তিনজন পুলিশ এবং দুইজন দমকলকর্মীও রয়েছেন। বিস্ফোরণে পথচারীরাও আহত হন। কোম্পানির বাইরে পার্ক করা আট থেকে দশটি গাড়িতেও আগুন ধরে যায়।
রাসায়নিক কোম্পানিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ: একটি রাসায়নিক কোম্পানিতে কর্মরত 42 জন কর্মী ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর আগুনে গুরুতর দগ্ধ হয়েছেন। আহতদের দ্রুত ফরিদাবাদ সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে তারা বর্তমানে চিকিৎসাধীন। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দমকল বাহিনী আগুন নেভাতে এবং ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ শুরু করে। দমকল বাহিনীর একজন কর্মী জানিয়েছেন যে, বিকেল সাড়ে 4টার দিকে তারা আগুন লাগার খবর পান। পরিস্থিতির তীব্রতা বিবেচনা করে আশেপাশের এলাকাও খালি করে দেওয়া হয়েছে।
আগুনে বেশ কয়েকজন দগ্ধ: আগুন লাগার কারণ বর্তমানে অজানা। পুলিশ ও প্রশাসন বিষয়টি তদন্ত করছে। ফরিদাবাদের সিএমও জয়ন্ত আহুজা জানিয়েছেন যে সেক্টর ২৪-এ একটি কারখানায় বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গিয়েছে এবং রাসায়নিকে পোড়া 12 জনকে সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রায় 30 জন আহতকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আমাদের অ্যাম্বুলেন্স বর্তমানে ঘটনাস্থলে রয়েছে এবং ছুটিতে থাকা ডাক্তারকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আমরা আমাদের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি এবং আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয় বিধায়ক: বল্লভগড়ের বিধায়ক এবং প্রাক্তন ক্যাবিনেট মন্ত্রী মূলচাঁদ শর্মা, যিনি আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন, তিনি জানান, আহতদের বেসরকারি এবং সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এবং তদন্তের পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এসডিএম ত্রিলোকচাঁদ জানিয়েছেন যে কোম্পানির বাইরে 30টি ড্রাম রাসায়নিক মজুত ছিল এবং পথচারীরাও বিস্ফোরণে আক্রান্ত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে ফোর্টিস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, এবং 12 জনকে চিকিৎসার জন্য সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।