নাগপুরের NEET পরীক্ষার্থী সেন্টার আবুধাবিতে ! চরম দিশেহারা পরিবার
আরও একবার প্রশ্নপত্র ফাঁসকে ঘিরে NEET নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে ৷ তার জেরে পরীক্ষা বাতিল করে নতুন করে পরীক্ষা নিতে হচ্ছে ৷ সেখানেও বিতর্ক ৷
Published : June 20, 2026 at 2:04 PM IST
নাগপুর, 20 জুন: নিট (NEET) পরীক্ষায় এবার ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বা এনটিএ-র নজিরবিহীন গাফিলতি ধরা পড়ল ৷ নিটের রি-টেস্টের জন্য এক পরীক্ষার্থীর অ্যাডমিট কার্ডে পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে এল আবুধাবির একটি স্কুলের নাম ৷ চরম দিশেহারা ওই পরীক্ষার্থী ৷ তবে শেষমেশ সমস্যা মিটে গিয়েছে ৷ এখন নাগপুরের একটি কেন্দ্রেই তিনি পরীক্ষা দিতে পারবেন ৷
তাঁর পরিবারের অভিযোগ, নিটের রি-টেস্টে জন্য তাদের ছেলের অ্যাডমিট কার্ডে আবুধাবির একটি স্কুলের নাম সেন্টার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সেই অ্যাডমিট কার্ড হাতে পাওয়ার পরই অথৈ জলে পড়েন পরীক্ষার্থী ৷ যদিও এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA) জানিয়েছে, তারা পরীক্ষার কেন্দ্র নিয়ে যে সমস্যা হয়েছিল তা সমাধান করেছে।
প্রশ্নফাঁস বিতর্কের করাণে আগে নেওয়া NEET-UG-এর পরীক্ষা বাতিল হয়েছে ৷ 21 জুন নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে ৷ আর সেই পরীক্ষার জন্য আবদুল্লাহ মহম্মদ তালিব নামে এক পরীক্ষার্থীর অ্যাডমিট কার্ডে পরীক্ষার সেন্টার হিসেবে আবুধাবির একটি স্কুলের নাম রয়েছে ৷ তা দেখেই দিশাহার অবস্থা হয় ওই ছাত্রের পরিবার ৷
আবদুল্লাহর বাবা মহম্মদ তালিব জানান, শুক্রবার অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করার পর পুরো পরিবার হতবাক হয়ে পড়ে। তিনি বলেন, "শুক্রবার বিকেল চারটে যখন আমরা অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করি, তখন দেখি কেন্দ্র হিসেবে আবুধাবির একটি স্কুলের নাম রয়েছে। আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এটা দেখে ৷ পছন্দের তালিকা আমরা কোনও জায়গার উল্লেখও করিনি।"
তালিব জানান, তাঁরা অবিলম্বে NTA-র হেল্পলাইনে যোগাযোগ করেন ৷ সেখান থেকে তাঁদের বিষয়টি নিয়ে একটি ইমেল পাঠানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। তিনি বলেন, "আমরা হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করি। তারা আমাদের একটি ইমেল পাঠাতে বলা হয়। ইমেল পাঠানোর পর আমাদের কাছে একটি ফোন আসে ৷ জানানো হয়, শনিবার বিকেল চারটের মধ্যে একটি নতুন অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু করা হবে।"
তালিব জানান, তাঁরা পরীক্ষার জন্য পছন্দের জায়গা হিসেবে তিনটি জেলার নাম দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু পরীক্ষার আগে খুব কম সময় বাকি থাকায় নাগপুরকে কেন্দ্র হিসেবে বরাদ্দ করার অনুরোধও করা হয় ৷ সেই অনুরোধ মেনে নিয়েছে পরীক্ষার নিয়ামক সংস্থা ৷ তালিবের কথায়, "আমরা পছন্দের বিকল্প হিসেবে তিনটি জেলার নাম দিয়েছিলাম ৷ কিন্তু এখন আমরা বলছি যে নাগপুরকেই কেন্দ্র হিসেবে দেওয়া হোক ৷ কারণ আমার ছেলে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। অন্য কোনও জেলায় যাওয়ার মতো সময় আর নেই। আমার ছেলে গতকাল থেকেই খুব কাঁদছে ৷ পরীক্ষাই দিতে চায়নি। তবে ওর মা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন অনেক করে। "
এদিকে, পরীক্ষার কেন্দ্র সংক্রান্ত খবরের প্রেক্ষিতে NTA-র ডিরেক্টর জেনারেল অভিষেক সিং জানিয়েছেন, সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। তিনি বলেন, "ওই পরীক্ষার্থীর জন্য এখন নাগপুরে একটি কেন্দ্র বরাদ্দ করা হচ্ছে।" এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে NTA জানিয়েছে, ছাত্রের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওই পরীক্ষার্থীর জন্য নাগপুরে একটি কেন্দ্র বরাদ্দ করা হবে।