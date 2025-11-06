শেষকৃত্যর 3 দিন পর হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরল 'মৃত' সন্তান !
পুলিশের উপস্থিতিতে যুবকের মৃতদেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ৷ কিন্তু তার তিনদিন পর ঘটে যায় অলৌকিক ঘটনা ! হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরল যুবক ৷
Published : November 6, 2025 at 8:42 PM IST
সুরজপুর (ছত্তিশগড়), 6 নভেম্বর: শোকস্তব্ধ পরিবেশ এক লহমায় বদলে গেল আনন্দ-অনুষ্ঠানে ৷ হাসতে হাসতে বাড়িতে প্রবেশ করছেন 'মৃত' ঘরের ছেলে ৷ পরিবারের সদস্যরা কিছুতেই এমন দৃশ্য বিশ্বাস করতে পারছেন না, কারণ 3 দিন আগে মৃত ছেলের শেষকৃত্য করছেন তাঁরা ৷ বাড়ির লোকজনরা হতবাক ! এমনটা কী করে সম্ভব ? কেউ কেউ ভাবছেন অলৌকিক ঘটনা বোধহয় ! ছত্রিশগড়ে সুরজপুরের মানপুর এলাকার এই ঘটনায় চোখ কপালে উঠেছে প্রতিবেশীদেরও ৷
সুরজপুরের পুলিশ সুপার সন্তোষ মাহাতো বলেন, "মৃত ব্যক্তির পোশাক এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সংরক্ষণ করা হয়েছে ৷ যার উপর ভিত্তি করে ওই মৃত ব্যক্তির আসল পরিচয় জানার চেষ্টা চলবে ৷ ডিএনএ পরীক্ষা-সহ সমস্ত তদন্ত ফের শুরু হবে ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ছত্তিশগড়ের সুরজপুর জেলার অন্তর্গত চন্দরপুরের বাসিন্দা পুরুষোত্তম, দু'দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন ৷ তাঁর পরিবার ছেলেকে মৃত বলে ধরে নিয়েছিল ৷ গত শনিবার, এই জেলারই মানপুর এলাকায় একটি কুয়োয় এক অজ্ঞাত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। দেহটি শনাক্ত করার জন্য পুলিশ আশেপাশের এলাকায় এনিয়ে অবগত করে ৷ তারপরই পুলিশের কাছে চন্দরপুরের বাসিন্দা পুরুষোত্তমের দিন দু'য়েক ধরে নিখোঁজ থাকার খবর সামনে আসে।
পুরুষোত্তমের পরিবারের সদস্যরা পুলিশের খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ সেখানে পৌঁছন। দেহটি দেখে তাঁরা ধরে নেন যে এই তাঁদের ছেলে পুরুষোত্তমের ৷ এরপর তাঁকে শেষকৃত্যও জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ৷ এরপর পুলিশ একটি মামলা দায়ের করে এবং মৃতদেহটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে ৷ পুলিশের উপস্থিতিতে মৃতের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ৷ পরিবারের সকলেই তখন শোকাচ্ছন্ন ৷
কিন্তু, গত মঙ্গলবার অর্থাৎ 'মৃতদেহের' শেষকৃত্যের তিন দিন পরে আচমকায় হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে আসেন পুরুষোত্তম ৷ এমনকী বাড়িতে তখন চলছিল আচার-অনুষ্ঠানও চলছিল। কিন্তু ছেলেকে বাড়ি ফিরতে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন পরিবারের সদস্যরা ৷ শোকস্তব্ধ পরিবেশ এক লহমায় বদলে যায় আনন্দ অনুষ্ঠানে ৷
পরবর্তীতে পুলিশ বাড়ির লোকজনদের থেকে জানতে পারে, পুরুষোত্তম জীবিত ৷ তিনি অম্বিকাপুরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে ছিলেন ৷ সেই আত্মীয়রা পুরুষোত্তমের শেষকৃত্যের খবর পেয়ে তাঁকে অম্বিকাপুর থেকে ফিরিয়ে আনেন ৷ পুরুষোত্তমকে জীবিত দেখে বাবা-মা এবং পরিবারের সদস্যরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন ৷ তাঁরা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, যাকে তাঁরা মৃত ভাবছিলেন, সে তাঁদের সামনে জীবিত দাঁড়িয়ে আছে। তবে, এই ঘটনাটি এখন পুলিশের কাছে নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।