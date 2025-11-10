শেষদফা ভোটের আগে বিহারে মৃত 5, ঘুমের মধ্যে প্রাণ গেল সকলের
মাঝরাতে ভেঙে পড়ে বাড়ি ৷ তখন ঘুমোচ্ছিলেন পরিবারের সকলে ৷ বাড়ি ভেঙে পড়ে মৃত্যু হয় একই পরিবারের পাঁচ জনের ৷
Published : November 10, 2025 at 8:15 PM IST
পটনা, 10 নভেম্বর: বিহারে শেষ তথা দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ 11 নভেম্বর অর্থাৎ আগামিকাল ৷ তার আগে অর্থাৎ রবিবার মাঝরাতে বিহারের দানাপুর এলাকার একটি জরাজীর্ণ বাড়ি ভেঙে পড়ে ৷ বাড়ি ভেঙে পড়ায় একই পরিবারের শিশু-সহ 5 জনের মৃত্যু হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে বাড়ি ভেঙে পড়ার বিকট পেয়ে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন ৷ দানাপুরের দিয়ারা এলাকার মানস নয়াপানপুর 42 পট্টি গ্রামের ওই বাড়িটি ভেঙে পড়ে ৷ ভেঙে পড়া পুরনো বাড়িটি সরকারি আবাস যোজনার (আবাসন প্রকল্প) আওতায় নতুন করে নির্মাণ হচ্ছিল ৷ আর তা রবিবার মাঝরাতে ভেঙে পড়ে ৷ পরিবারের সকলেই তখন ঘুমোচ্ছিলেন ৷ ভেঙে পড়া অংশ থেকে স্থানীয়রা কোনওরকমে আটকে পড়াদের উদ্ধার করে ৷
যে পাঁচজনকে উদ্ধার করা হয়েছে, তাঁরা- বাবলু খান (32), স্ত্রী রোশন খাতুন (30), মেয়ে রুকসার (12), ছেলে মহম্মদ চাঁদ (10) এবং ছোট মেয়ে চাঁদনি (2) ৷ স্থানীয়রা শীঘ্রই পুলিশে খবর দেয় ৷ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগে তাদের শরীরে নড়াচড়া করছিল না ৷ মৃতদেহগুলিকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ পরবর্তীতে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন ৷
স্থানীয়রা ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, বাড়িটির 10 থেকে 12 বছরের পুরনো ৷ টানা বৃষ্টির কারণে দেওয়ালগুলো নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। পাশাপাশি, বাড়িটির ছাদেও ফাটল ধরেছিল ৷ বাবলু খান শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন এবং অভাবের সংসারে তাঁদের দৈনন্দিন খরচ ঠিকভাবে চলত না তাই, বাড়ি মেরামত করার ক্ষমতা ছিল না ৷
পুলিশ আধিকারিক বিনোদ কুমার বলেন, "দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।" পুলিশ এবং স্থানীয়দের সহায়তায় ঘটনাস্থল থেকে বাড়ির ভেঙে যাওয়া অংশ সরানো হয় ৷ মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় ৷ বাড়িটি পুরনো ৷ টানা বৃষ্টির কারণে হয়তো ভেঙে পড়েছে ৷ মৃতরা সকলে ঘুমোচ্ছিলেন ৷ প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর যাতে না-ঘটে তাই দিয়ারা অঞ্চলে এই ধরনের জরাজীর্ণ বাড়িগুলি রক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।