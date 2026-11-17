আত্মীয়দের বন্দে ভারত ট্রেনে তুলতে গিয়ে বিপত্তি ! গুনতে হল 36 হাজার টাকা জরিমানা
Vande Bharat Train Incident: 12 জন আত্মীয়কে জরিমানা করা হয়েছে ৷ 139 কিলোমিটার পথ তাঁরা বিনা টিকিটে ভ্রমণ করেন ৷
Published : November 17, 2026 at 3:20 PM IST
ইটাওয়া(উত্তরপ্রদেশ), 17 নভেম্বর: আত্মীয়দের বন্দে ভারতে এক্সপ্রেসে তুলতে গিয়ে বিপত্তি ৷ বিনা টিকিটে 12 জন পরিবারের সদস্য আটকে গেলেন ট্রেনের কামরায় ৷ ওই অবস্থায় ট্রেন ছুটল 139 কিলোমিটার ৷ শেষে ট্রেন থেকে নামার আগে ওই 12 জনকে অযথা গুনতে হল 36 হাজার টাকা জরিমানা ৷
এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের কানপুর সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশনে । বেনারস থেকে নয়া দিল্লিগামী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে (ট্রেন নম্বর 22415) নিজেদের আত্মীয়দের তুলে দিতে বিভিন্ন জায়গা থেকে 12 জন ব্যক্তি সেখানে এসেছিলেন । পরিবারের সদস্যদের তাঁদের নির্দিষ্ট আসনে বসতে সাহায্য করার জন্য তাঁরা সবাই ট্রেনের কামরার ভেতরে উঠেছিলেন । এমন সময় ট্রেনের স্বয়ংক্রিয় দরজাগুলি বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে ওই 12 জন ব্যক্তি ট্রেনের ভেতরেই আটকা পড়ে যান ।
জানা গিয়েছে যে, বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের দরজাগুলি একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় চলে । ট্রেনটি কোনও নির্ধারিত স্টেশনে পৌঁছলেই কেবল দরজাগুলি খোলে এবং নির্দিষ্ট সময় পর সেগুলি আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায় । কানপুর থেকে ট্রেনটি ছেড়ে যাওয়ার পরপরই ভেতরে আটকা পড়া যাত্রীরা তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন । তাঁরা ট্রেন কর্মীদের কাছে দরজা খুলে দেওয়ার অনুরোধ জানান, কিন্তু ট্রেনটি চলতে শুরু করার পর আর দরজা খোলার কোনও সুযোগ ছিল না ।
ট্রেনটিতে ওই 12 জনের মধ্যে মহিলা এবং শিশুরাও ছিল । হঠাৎ যাত্রা শুরু হওয়ায় সবাই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন এবং আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন । কয়েকজন যাত্রী প্রতিবাদ করেন ও হট্টগোল সৃষ্টি করেন, কিন্তু যাত্রাপথের মাঝপথে ট্রেন থামিয়ে তাঁদের নামিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না । শেষ পর্যন্ত তাঁদের 139 কিলোমিটারের পুরো পথটিই বন্দে ভারত ট্রেনে করে পাড়ি দিতে হয় । বিনা টিকিটে ট্রেনে ভ্রমণ করায় শেষে ওই 12 জন ব্যক্তিকে মোট 36000 টাকা জরিমানা করা হয়েছে ।
উত্তর মধ্য রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবম শর্মা বলেন, "বন্দে ভারত ট্রেনগুলিতে স্বয়ংক্রিয় দরজা রয়েছে এবং অনুমতি ছাড়া কোচের ভেতরে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ । ওই 12 জন ব্যক্তি তাঁদের আত্মীয়দের সি-অফ করতে কোনও প্ল্যাটফর্ম টিকিট ছাড়াই ট্রেনে উঠে পড়েছিলেন । ইটাওয়া স্টেশনে তাঁদের ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় এবং রেল কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি জরিমানাও ধার্য করেছে ।"