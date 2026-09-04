মধ্যযুগীয় বর্বরতা ! চুল কেটে বিবস্ত্র করে আদিবাসী মহিলাকে ঘোরানো হল গ্রামে

মধ্যযুগীয় বর্বরতা ! চুল কেটে বিবস্ত্র করে আদিবাসী মহিলাকে ঘোরানো হল গ্রামে
মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর স্বামী-সহ 10 জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। তার মধ্য়ে সাতজনকে আটকও করা হয়েছে বলে খবর পুলিশ সূত্রে ।
Published : September 4, 2026 at 3:37 PM IST
বাঁসওয়ারা (রাজস্থান), 4 সেপ্টেম্বর: মধ্যযুগীয় বর্বরতার শিকার রাজস্থানের বাঁসওয়ারা জেলার আদিবাসী মহিলা ।
অন্য গ্রামের যুবকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন দাবি করে ওই মহিলার স্বামী ও তার পরিবার সদস্য এবং প্রতিবেশীদের মিলে প্রথমে মহিলার চুল কেটে দেয় ৷ মারধরের পর বিবস্ত্র করে গ্রামে ঘোরানো হয়। নির্যাতিতা অবশ্য পুলিশকে জানান, তিনি যুবকের সঙ্গে কাজে গিয়েছিলেন ।
ঘটনার একটি ভিডিয়ো সামনে আসার পরই তৎপর হয়েছে পুলিশ ৷ ওই মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর স্বামী-সহ 10 জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রকাশ্যে আসা ভিডিয়োর সত্য়তা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত । স্থানীয় থানার আধিকারিক বিনোদ কুমার জানিয়েছেন, বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনায় ইতিমধ্যেই সাতজনকে আটক করা হয়েছে ৷ অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ ৷
ডিএসপি বাবুলাল জানান, প্রায় 10 দিন আগে ওই মহিলা পাশের গ্রামের এক যুবকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর মহিলার পরিবার ওই যুবকের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসে। গ্রামে ফেরার পরই শুরু হয় অত্যাচার । যদিও মহিলা দাবি করেছেন, তিনি ওই যুবকের সঙ্গে পালিয়ে যাননি, কোনও একটি কাজে করতে গিয়েছিলেন।
জানা গিয়েছে, মারধর ও অত্যাচারের ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ৷ ঘটনার ভিডিয়োটি বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে এসেছে। ভিডিয়োতে দেখা দিয়েছে, অনেকে মহিলাকে বিবস্ত্র করে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে তাঁকে মারধর ও চুল কেটে দেওয়ার হুমকিও দিতে শোনা যায়। এরপর তাঁর স্বামীর সামনেই তাঁর চুল কেটে দেওয়া হয়। চুল কাটার পর ভিড়ের মধ্যে থাকা কয়েকজন মহিলার উপর চড়াও হয়। তদন্তকারীরা প্রাথামিকভাবে মনে করছেন, ভিড়ের মধ্য়ে যাদের দেখা যাচ্ছে তাদের অনেকেই ওই গ্রামের বাসিন্দা ।
প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, স্থানীয়রাই তাঁর পোশাক ছিঁড়ে দেয় ৷ তাঁকে নগ্ন করে গ্রামে ঘোরানো হয়। ওই মহিলা আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেও উত্তেজিত জনতা তাঁকে ছাড়েনি। এই ঘটনার সময় অনেকেই সেখানে দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে ছিল ৷ এমনকী ভিড়ের মধ্যেই কেউ কেউ তাদের মোবাইল ফোনে ভিডিয়োও করে।
ঘটনার পর, নির্যাতিতা থানায় গিয়ে তাঁর স্বামী এবং পরিবারের অন্যদের বিরুদ্ধে মারধর ও অশালীন আচরণের অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করেন। পুলিশ একটি মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করেছে। ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে এমন সকল অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে পুলিশ।