মধ্যপ্রদেশের বৌদ্ধ মঠের ঠিকানায় ভূরি ভূরি জাল পাসপোর্ট, এসটিএফ-এর জালে বাংলাদেশি

মধ্যপ্রদেশের বৌদ্ধ মঠের ঠিকানায় ভূরি ভূরি জাল পাসপোর্ট, এসটিএফ-এর জালে বাংলাদেশি
Madhya Pradesh Fake Passport Network: মধ্যপ্রদেশে জাল পাসপোর্টের মামলার তদন্তে নেমে এসটিএফ বাংলাদেশের যোগাযোগ পেয়েছে ৷ এর তদন্তে তদন্তকারীরা অসমে পৌঁছেছেন ৷
Published : September 16, 2026 at 4:56 PM IST
ভোপাল, 16 সেপ্টেম্বর: ভুয়ো পাসপোর্টের বড় চক্রের হদিশ পেতে তদন্তে নামল মধ্যপ্রদেশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) ৷ এর সঙ্গে বাংলাদেশের যোগ রয়েছে বলেও অনুমান তদন্তকারীদের ৷ সম্প্রতি, 70টি ভুয়ো পাসপোর্টের সন্ধান পাওয়া যায় ৷ এর মধ্যে 57টি পাসপোর্টে বৌদ্ধ মঠের ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে ৷ এই ভুয়ো পাসপোর্ট চক্রের তদন্ত করছে এসটিএফ-এর 6টি দল ৷
প্রাথমিক পর্যায়ে জানা গিয়েছে, 70টি ভুয়ো পাসপোর্টের মধ্যে 40টি ভোপালের এবং 17টি গোয়ালিয়রের বৌদ্ধ মঠের ঠিকানায় তৈরি করা হয়েছে ৷ এই ঘটনার ধৃত মাস্টারমাইন্ড রিয়াল চৌধুরীকে জিজ্ঞাসাবাদের পর এসটিএফ-এর পাঁচটি দল অসম-সহ পাঁচটি রাজ্যে পৌঁছেছে ৷
এসটিএফ ডিআইজি রাহুল কুমার লোঢ়া বলেন, "ভুয়ো নথিপত্রের ভিত্তিতে পাসপোর্ট তৈরি হওয়ার সময় সেইসব নথির যাচাই প্রক্রিয়ায় কোনও সরকারি কর্মচারীর ভূমিকা ছিল কি না, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷ যদি সেরকম কোনও অপরাধজনক ষড়যন্ত্র সামনে আসে, তাহলে সেই কর্মচারীর বিরুদ্ধেও কঠোর পদক্ষেপ করে গাফিলতির অভিযোগে মামলা দায়ের হবে ৷ এই ভুয়ো পাসপোর্ট নিয়ে কেউ বিদেশে গিয়ে থাকলে, তারও তদন্ত হবে ৷"
এসটিএফ-এর একটি দল অসমের কামরূপে পৌঁছেছে ৷ ভুয়ো পাসপোর্ট কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত রিয়ালের থেকে যে সমস্ত নথি পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির সঙ্গে কামরূপে তার বাড়িতে পাওয়া নথি এবং ভারতে তৈরি হওয়া পাসপোর্ট সংক্রান্ত নথির মধ্যে যোগাযোগ খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা ৷ মাস্টারমাইন্ড রিয়াল বাংলাদেশি নাগরিকত্বের প্রমাণও তাঁরা পেয়েছেন ৷
এসটিএফ-এর তদন্তে উঠে এসেছে, ভুয়ো পাসপোর্ট কাণ্ডের মাথা রিয়াল বাংলাদেশি নাগরিক ৷ অসমের কামরূপ জেলায় তার বাড়ি এবং সেই ঠিকানাকে ব্যবহার করে সে ভুয়ো পাসপোর্টের প্রয়োজনীয় ভুয়ো নথি তৈরি করিয়েছিল ৷ এরপর রিয়াল মধ্যপ্রদেশের বৈতুলে পৌঁছয় এবং সেখানে ভুয়ো পাসপোর্ট নেটওয়ার্কের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করে ৷
এসটিএফ রিয়ালকে বৈতুল থেকে গ্রেফতার করেছে ৷ এবার অভিযুক্ত অসমে কাদের সাহায্যে এই ভুয়ো পাসপোর্টের কারবার চালাত এবং ভারতে কাদের জন্য ভুয়ো পাসপোর্ট তৈরি করা হয়েছিল, সেই নেটওয়ার্কের তদন্ত করছে মধ্যপ্রদেশের বিশেষ টাস্ক ফোর্স ৷ অতএব, ভুয়ো পাসপোর্টের চক্র বাংলাদেশ থেকে অসম এবং মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ৷
এই তদন্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিজেপি শাসিত রাজ্যের রাজধানী ভোপাল ও গোয়ালিয়রের বৌদ্ধ মঠের ঠিকানা ব্যবহার করে ভুয়ো পাসপোর্ট তৈরি করা হয়েছে ৷ ভোপালের বৌদ্ধমঠের ঠিকানা পাওয়া গিয়েছে 40টি পাসপোর্টে ৷ এদিকে গোয়ালিয়রের ডবরায় বৌদ্ধ মঠের ঠিকানায় 17টি ভুয়ো পাসপোর্ট তৈরি হয়েছে ৷ এই পাসপোর্টগুলি যাঁদের নামে, তাঁরা বৌদ্ধ বলে জানানো হয়েছে ৷ এসটিএফ জানতে চাইছে, এই অভিযুক্তরা এই মঠের ঠিকানা কীভাবে ব্যবহার করল ৷ এর নেপথ্যে কোন নেটওয়ার্ক রয়েছে ৷ বৈতুল, ছিন্দবাড়া এবং পান্দুর্ণতে তৈরি হওয়া 13টি পাসপোর্টেরও তদন্ত করছে ৷ এই সব ভুয়ো পাসপোর্ট 2021 থেকে 2023 সালের মধ্যে তৈরি হয়েছিল ৷
এসটিএফ আরও জানিয়েছে, মূল অভিযুক্ত রিয়ালকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, একেকটি ভুয়ো পাসপোর্ট তৈরিতে 20-25 হাজার টাকা দিতে হয়েছে ৷ এসটিএফ-এর ডিআইজি জানিয়েছেন, এই টাকার ভাগ কারা কারা পেত এবং নথি তৈরি থেকে পাসপোর্ট জারি পর্যন্ত নেটওয়ার্কে কারা সক্রিয় রয়েছে, এই বিষয়ে তদন্ত চলছে ৷