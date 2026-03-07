ETV Bharat / bharat

শিলিগুড়ির কাছে নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পরিকল্পনা? সোশাল পোস্টের সত্যতা ব্যাখ্যা কেন্দ্রের

সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল একটি পোস্টের দাবি, কেন্দ্র শিলিগুড়ি করিডোরের কাছে একটি নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরির পরিকল্পনা করছে। তবে, এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছে সরকার।

Union Territory Near Siliguri
শিলিগুড়ি করিডোরের কাছে নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সোশ্যাল মিডিয়া দাবি নস্যাৎ করেছে সরকার (X/@PIBFactCheck)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 7, 2026 at 4:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 7 মার্চ: ভারতে কি সত্যিই আরেকটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি হতে চলেছে তাও শিলিগুড়ি করিডোরের কাছে ? সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি পোস্টে দাবি করা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার শিলিগুড়ি করিডোরের কাছে বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিকে একত্রিত করে একটি নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরির পরিকল্পনা করছে। তবে, এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্র।

কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ইউনিট পিআইবি ফ্যাক্ট চেক এই দাবিটিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। পিআইবি জানিয়েছে, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিকে একত্রিত করে একটি নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরির কোনও প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন নেই।

আসলে, সোশ্যাল মিডিয়া এবং কিছু প্রতিবেদনে দাবি করা হচ্ছিল যে বিহারের সীমানা সংলগ্ন অঞ্চলের চারটি জেলা - পূর্ণিয়া, কাটিহার, কিষাণগঞ্জ এবং আরারিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু উত্তরাঞ্চলীয় জেলা যেমন মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং শিলিগুড়ি করিডোরের সঙ্গে একত্রিত হয়ে একটি নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠন করা হতে পারে। কিন্তু পিআইবি স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের এমন কোনও পরিকল্পনা নেই এবং এটি সম্পূর্ণ গুজব। পিআইবি জনগণকে সতর্ক করে বলেছে, "শেয়ার করার আগে সব সময় সরকারি উৎস থেকে তথ্য যাচাই করে নিন।"

পিআইবি স্পষ্ট করে জানিয়েছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বা অন্য কোনও সরকারি সংস্থা এই ধরনের কোনও প্রস্তাব নিশ্চিত করেনি। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, এই ধরনের গুজব আঞ্চলিক অনুভূতিকে উস্কে দিতে পারে এবং রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি করতে পারে।

ইতিমধ্যে, শিলিগুড়ি করিডোরের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী বিহারের কিষাণগঞ্জ এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু এলাকায় নতুন পোস্ট তৈরি করেছে। কিছু বিরোধী দল এবং স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের একটি অংশ এই নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলিকে একটি নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরির প্রস্তুতি হিসেবে উপস্থাপন করে, যে দাবি কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে৷

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিহারের সীমানা সংলগ্ন অঞ্চল এবং উত্তরবঙ্গ সফর করলে এই আলোচনা আরও তীব্র হয় ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সীমান্তবর্তী জেলাগুলির ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এই বৈঠকগুলিতে সীমান্ত নিরাপত্তা, অনুপ্রবেশ রোধ এবং মাদক পাচার নিয়ন্ত্রণের মতো বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। পরবর্তীতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিহার-বঙ্গ সফরের ভিন্ন ব্যাখ্যা ও জল্পনা কিছু বিরোধী দল এবং স্থানীয় কিছু সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে প্রচারিত হয়৷

শাহী সফরের পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, "কিছু শয়তান ইচ্ছে করে এই ধরনের বিষয় মানুষের মাথায় ঢোকাচ্ছে। বাংলা আর বিহার ভাগ করে নাকি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি হবে! আমি চ্যালেঞ্জ করছি, একবার বাংলার গায়ে হাত দিয়ে দেখাক!" তাঁর দাবি, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মেরুকরণ সৃষ্টি ও রাজনৈতিক ফায়দা তোলার উদ্দেশ্যেই বিজেপির তরফে এই ধরনের ভিত্তিহীন চক্রান্ত করা হচ্ছে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার এই সব ব্যাখ্যা ও জল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছে।

প্রসঙ্গত, শিলিগুড়ি করিডোর হল পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ড, যা প্রায় 20 থেকে 22 কিলোমিটার প্রশস্ত। এটি ভারতের মূল ভূখণ্ডকে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং কৌশলগত অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হয়।

সরকার এখানে 40 কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ভূগর্ভস্থ রেল প্রকল্পের পরিকল্পনা করছে, যাতে যুদ্ধ বা দুর্যোগের পরিস্থিতিতে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগ কোনও রকম বিঘ্নিত না হয়। তবে, কোনও প্রশাসনিক বা ভৌগোলিক পরিবর্তন করার কোনও পরিকল্পনা কেন্দ্রের নেই বলেই জানানো হয়েছে।

  1. চিকেন নেকে বাড়তি সতর্কতা কেন্দ্র-রাজ্যের, শিলিগুড়ি করিডোরকে নিরাপদ রাখতে একাধিক পদক্ষেপ
  2. বাংলায় সরকার গড়বে বিজেপি, তারপর অনুপ্রবেশকারীদের তাড়িয়ে ছাড়ব; বিহারে দাঁড়িয়ে মন্তব্য শাহের

TAGGED:

PIB
SILIGURI CORRIDOR
নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল
FACT CHECK
UNION TERRITORY NEAR SILIGURI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.