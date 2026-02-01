ETV Bharat / bharat

ফেব্রুয়ারিতে শ্রীলঙ্কায় বুদ্ধের পবিত্র অবশেষ প্রদর্শনী, জানাল ভারত

বুদ্ধের এই অবশেষগুলি মূলত খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর ৷ 1970-এর দশকে এএসআই পিপরাহওয়ারে খননকার্য থেকে এগুলি খুঁজে পেয়েছিল ।

Relics of Lord Buddha
বুদ্ধের পবিত্র অবশেষের প্রদর্শনী করবে ভারত (ফাইল ছবি)
By PTI

Published : February 1, 2026 at 10:22 AM IST

3 Min Read
নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি: গুজরাতের দেবনিমোরিতে প্রাপ্ত ভগবান বুদ্ধের পবিত্র অবশেষ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে এবার শ্রীলঙ্কায় প্রদর্শিত হবে । আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই প্রদর্শনীটি 4 থেকে 11 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কলম্বোতে দেখানো হবে ।

জানা গিয়েছে, এই পবিত্র অবশেষগুলি গুজরাতের দেবনিমোরি থেকে খনন করে উদ্ধার করা হয়েছিল ৷ বর্তমানে এটি ভদোদরার বরোদার মহারাজা সায়াজিরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে রয়েছে । শ্রীলঙ্কায় অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনও শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে আসন্ন প্রদর্শনীটি সম্পর্কে লিখে পোস্ট করেছে ।

ভারতীয় হাইকমিশনের তরফে করা পোস্টটিতে লেখা হয়েছে, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘোষণা অনুযায়ী, ভগবান বুদ্ধের পবিত্র দেবনিমোরি থেকে প্রাপ্ত অবশেষ প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর জন্য শ্রীলঙ্কায় যাচ্ছে ।" ভারতের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার সত্যঞ্জল পান্ডে জানিয়েছেন, 1960 সালে আবিষ্কৃত বুদ্ধের এই অবশেষগুলি এই প্রথম ভারতের বাইরে প্রদর্শন করা হচ্ছে । শ্রীলঙ্কার 78তম স্বাধীনতা দিবসে উদ্বোধন হবে এই প্রদর্শনীর ৷ দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে প্রতিফলিত করবে এই প্রদর্শনী ।

প্রদর্শনীতে থাকা প্রধান অবশেষগুলির মধ্যে রয়েছে পবিত্র ভস্ম, একটি তামার বাক্স এবং ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা শিলালিপি । হাইকমিশনার জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কার প্রতি ভারতের সমর্থন কেবল সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । তিনি 8000-এরও বেশি বৌদ্ধ মন্দির ও পিরিভেনার সৌরবিদ্যুতায়ন, ভারতীয় অনুদানে অনুরাধাপুরের পবিত্র শহরের উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মতো উদ্যোগগুলির কথাও উল্লেখ করেন ।

এই পোস্ট অনুযায়ী জানা যাচ্ছে, প্রদর্শনীটি 4 থেকে 11 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কলম্বোর গঙ্গারামায়া মন্দিরে অনুষ্ঠিত হবে । পোস্টটিতে আরও বলা হয়েছে, এটি 5 ফেব্রুয়ারি থেকে জনসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত করা হবে । এই বিরল এবং ঐতিহাসিক আধ্যাত্মিক মুহূর্তের জন্য সাধারণ মানুষকে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ভারতীয় হাইকমিশন ৷ গত ডিসেম্বরে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছিল, সরকার শ্রীলঙ্কায় ভগবান বুদ্ধের পবিত্র দেবনিমোরির অবশেষের একটি প্রদর্শনীর আয়োজনের পরিকল্পনা করেছে ।

গত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত বুদ্ধের পবিত্র অবশেষ একাধিকবার বিদেশে প্রদর্শিত হয়েছে । নভেম্বরে, নয়াদিল্লির জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত বুদ্ধের অবশেষের একটি অংশ থিম্পুতে 17 দিন সাধারণের প্রদর্শনীর জন্য ভুটানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । 2024 সালে, ভগবান বুদ্ধের পবিত্র অবশেষ এবং তাঁর দুই শিষ্য অরহৎ সারিপুত্র ও অরহৎ মৌদগল্যায়নের অবশেষ ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে 26 দিনের প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে থাইল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ৷ সে সময় বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শিতও হয়েছিল । সেই প্রথমবার ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যদের পবিত্র অবশেষ একসঙ্গে প্রদর্শিত হয়েছিল ।

বুদ্ধের এই অবশেষগুলি মূলত খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর ৷ 1970-এর দশকে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (এএসআই)-এর আধিকারিকদের একটি দল প্রাচীন কপিলবস্তুর অংশ হিসেবে বিবেচিত পিপরাহওয়ার একটি খননকার্য থেকে এগুলি খুঁজে পেয়েছিল ।

