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যোধপুর অগ্নিকাণ্ড: বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন 13 দমকলকর্মী, 3 জন ভেন্টিলেটরে

Jodhpur Chemical Factory Fire: জেলাশাসক নিজে পরিস্থিতি তদারকি করছেন । অগ্নিদগ্ধ দমকলকর্মীদের এইমসে নিয়ে আসা হয় ।

Jodhpur Chemical Factory Fire
যোধপুর অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ দমকলকর্মীরা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 24, 2026 at 2:06 PM IST

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যোধপুর, 24 সেপ্টেম্বর: রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ৷ বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের যোধপুরের বাসনি থানা এলাকায় । রাসায়নিক পদার্থ রাখার একটি ট্যাঙ্কে বিস্ফোরণ ঘটে ৷ আগুন নেভানোর সময় দমকল বাহিনীর 14 জন কর্মী দগ্ধ হন । তাঁদের প্রথমে চিকিৎসার জন্য এইমস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে মহাত্মা গান্ধি হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়েছে । আটজন দমকলকর্মীর শরীরের 50 শতাংশেরও বেশি পুড়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।

এমজিএইচ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট চিকিৎসক ফতেহ সিং ভাটি জানিয়েছেন, গুরুতরভাবে দগ্ধ তিন দমকলকর্মী-প্রীতেশ, প্রদীপ ও সুরেন্দ্রর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের ভেন্টিলেটরে রাখা হয়েছে । এদিকে, আহত অন্য চারজন অক্সিজেন সাপোর্টে রয়েছেন এবং প্রাথমিক চিকিৎসার পর একজন দমকলকর্মী বাড়ি ফিরে গিয়েছেন ।

পুলিশ কমিশনার অংশুমান ভোমিয়া বলেন, "আগুন নেভানোর সময় একটি রাসায়নিকের ড্রামে হঠাৎ শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটে ৷ যার ফলে পুর কর্পোরেশনের 14 জন দমকলকর্মী দগ্ধ হন । আহতদের মধ্যে 13 জন বর্তমানে মহাত্মা গান্ধি হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি দল তাঁদের শারীরিক অবস্থার ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখছে । তাঁদের মধ্যে আটজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ।"

ঘটনার খবর পেয়ে যোধপুরের জেলাশাসক অলোক রঞ্জন, পুলিশ কমিশনার অংশুমান ভোমিয়া এবং পুর নিগমের কমিশনার রাহুল জৈন-সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা দ্রুত হাসপাতালে যান । অগ্নিদগ্ধ সকল দমকলকর্মীর চিকিৎসার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসন নির্দেশ জারি করেছে । মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ চিকিৎসক বি এস যোধাও হাসপাতালে এসে পৌঁছন । জেলাশাসক অলোক রঞ্জন বলেন, "প্রাথমিক চিকিৎসার পর সমস্ত দমকলকর্মীকে এইমস থেকে মহাত্মা গান্ধি হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়েছে ।"

যোধপুরের রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা । আগুন নেভানোর সময় রাসায়নিকের ড্রামে বিস্ফোরণে 14 জন দমকলকর্মী দগ্ধ হওয়ার খবরটিকে তিনি অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলে উল্লেখ করেছেন । মুখ্যমন্ত্রী স্থানীয় প্রশাসন ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন অবিলম্বে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ সম্পন্ন করা হয় এবং আহত দমকলকর্মীরা যাতে সর্বোত্তম চিকিৎসা পান তা নিশ্চিত করা হয় ।

মুখ্যমন্ত্রী আহত সকলের দ্রুত আরোগ্য ও সুস্থতা কামনা করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন । প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটও এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন । কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, সাংসদ হনুমান বেনিওয়াল এবং বিধানসভার বিরোধী দলনেতা টিকরাম জুলিও এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার বিষয়ে শোক প্রকাশ করেছেন ।

TAGGED:

FIRE AT CHEMICAL FACTORY IN JODHPUR
FIREFIGHTERS SUSTAINED BURNS
যোধপুর অগ্নিকাণ্ড
ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড
JODHPUR CHEMICAL FACTORY BLAST

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