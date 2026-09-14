ক্রিটিক্যাল মিনারেল এবং প্রযুক্তি নিয়ে সাবধান হতে বললেন প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু কেন ?

ক্রিটিক্যাল মিনারেল এবং প্রযুক্তি নিয়ে সাবধান হতে বললেন প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু কেন ?
BRICS 1NDIA 2026l: পৃথিবীর সিংহভাগ ক্রিটিক্যাল মিনারেলের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে চিনের। আমেরিকার আধিপত্য এআই থেকে শুরু করে আধুনিক সেমিকন্ডাক্টর চিপের উপর।
Published : September 14, 2026 at 1:12 AM IST
ক্রিটিক্যাল মিনারেল এবং প্রযুক্তি যেন যুদ্ধের হাতিয়ার না হয়ে ওঠে। ব্রিকস সম্মেলন থেকে এমনই বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে পাশে বসিয়ে এ কথা বলেন মোদি। এমনিতেই চিন এবং আমেরিকা একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। নিজেদের আধিপত্য বিস্তার তাদের কাছে এক কৌশলের অংশ।
পৃথিবীর সিংহভাগ ক্রিটিক্যাল মিনারেলের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে চিনের। আমেরিকার আধিপত্য এআই থেকে শুরু করে আধুনিক সেমিকন্ডাক্টর চিপের উপর। একে অপরকে টেক্কা দিতে চিন এবং আমেরিকা কখনও রফতানি বন্ধ করে। কখনও নিষেধাজ্ঞা জারির পথে হাঁটে। ভারত এমন এক দেশ যার অবস্থান এই শত্রুতার মধ্যবর্তী কোনও এক অংশে।
এই দ্বৈরথ বুঝিয়ে দেয় উন্নয়নশীল দেশগুলির অন্য দেশের সঙ্গে যৌথ অংশীদারিত্বে যাওয়া উচিত। সমমনোভাবন্ন দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি করা উচিত। তাতে একটি নির্দিষ্ট দেশের উপর নির্ভর করার দরকার কমে।
ক্রিটিক্যাল মিনারেলের লড়াই
প্রযুক্তি বনাম ক্রিটিক্যাল মিনারেলের লড়াইয়ের প্রভাব পড়েছে গোটা বিশ্বের উপর। ক্রিটিকাল মিনারেল ব্যবহার করে শক্তি ক্ষেত্রে বিরাট বদল আনা সম্ভব। বিদ্যুতে চলে এমন গাড়ির জন্য প্রয়োজন লিথিয়াম ব্যাটারি। স্মার্টফোনের জন্য লিথিয়ামের পাশাপাশি প্রয়োজন গ্রেমানিয়ম। বছর তিনেক আগে আচমকা চিন গ্রেমানিয়মের রফতানি বন্ধ করে দেয়। সে সময় এই পদার্থের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিল গোটা বিশ্ব।
সেই সময় রফতানি বন্ধের কারণ হিসেবে চিনের তরফে জাতীয় নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছিল । মানে তারা বোঝাতে চেয়েছিল ক্রিটিক্যাল মিনারেলের যে সাধারণ কাজ আছে তার সঙ্গে সামরিক কাজেও এগুলি ব্যবহার করা হতে পারে । আর তাই অন্য দেশ যাতে তাদের সামরিক কাজে এই ধরনের উপাদান ব্যবহার করতে না পারে তার জন্য় রফতানি বন্ধ করা হয়েছে ।
রফতানি বন্ধের ফলে শুধু আমেরিকা বা মার্কিন অর্থনীতির ক্ষতি হয়েছে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই । প্রাভাবিত হয়েছিল অন্য় দেশগুলিও । বিশেষ করে যারা একটি মাত্র সাপ্লাই চেনের উপর ভরসা রাখে । আর সেদিক থেকেই ক্রিটিক্যাল মিনারেলের উপর চিনের একাধিপত্যকে অনেকেই উদ্বেগের বিষয় বলে মনে করছেন ।
ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি বলছে, চিন ক্রিটিক্যাল মিনারেলের পাশাপাশি রেয়ার আর্থ মিনারেলেরও বেশিটা নিয়ন্ত্রণ করে । এগুলি ছাড়া ইলেকট্রনিক্স, বৈদ্যুতিক যানবাহন এবং সামরিক সরঞ্জামের কল্পনা করা খানিকটা হলেও কঠিন।
2025 সালে গ্লোবাল ক্রিটিকাল মিনারেলস আউটলুকের করা একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে 20টির মধ্যে 19 ক্রিটিক্যাল মিনারেলের শোধন থেকে ব্যবহারে অন্য়দের অনেকটা পিছনে ফেলে দিয়েছে চিন । এই সমস্ত উপাদানের বাজারের 70 শতাংশই চিনের দখলে । নিজের কাছে থাকা ক্রিটিক্যাল মিনারেলের পাশাপাশি অন্য় দেশ থেকেও তা সংগ্রহ করে চলেছে চিন ।
আফ্রিকা সেন্টারে ফর স্ট্রাটেজিক স্টাডিজের দেওয়া তথ্য় বলছে, এই মহাদেশের বিভিন্ন দেশের কাছে থাকা লিথিয়ামের একটা বড় অংশই নিজের নিয়ন্ত্রণে নিতে পেরেছে চিন । চিনের রফতানি বন্ধের সিদ্ধান্ত সাপ্লাই চেনের দুর্বলতাকেই প্রকট করেছে । ঘুরপথে চিনের উপর বাকিদের নির্ভর করার প্রবণতাও বেড়েছে একই কারণে ।
প্রযুক্তির দৌড়
ক্রিটিক্যাল মিনারেলের লড়াই প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত । সেদিক থেকে পশ্চিমী দুনিয়া এবং চিন একে অন্য়কে টপকে যাওয়ার চেষ্টা করছে । চিন রফতানি বন্ধের কৌশল নিলে আমেরিকার হাতিয়ার নিষেধাজ্ঞা । লক্ষ্য এআই এবং সেমিকন্ডাক্টারকে চিনের নাগালের বাইরে রাখা । এমনিতেই আমেরিকার আধিপত্য় প্রযুক্তিতেই । প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সংস্থাগুলি আমেরিকার । আমেরিকা থেকেই পরিচালিত হয় । প্রযুক্তি যাতে আর আমেরিরকার একচেটিয়া না থাকে তার জন্য় সস্তায় এআই তৈরির চেষ্টা করছে চিন ।
এআই সংক্রান্ত উন্নয়নের পাশাপাশি উন্নত মাইক্রোচিপের মতো ক্ষেত্রেও আমেরিকার আধিপত্য রয়েছে । কারণ ওপেন এআই ও অ্যানথ্রপিকের মতো মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোই এই শিল্পের মানদণ্ড ঠিক করে। কিন্তু এখন চিনের সংস্থাগুলি কম খরচে বিকল্প এআই দেওয়ার কথা বলছে । এগুলিকে গ্লোবাল সাউথকে আকর্ষণ করবে । আর সেই সূত্রে প্রযুক্তির দৌড় আরও প্রকট হচ্ছে ।
স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির এআই ইন্ডেক্স বলছে, উন্নতমানের এআই তৈরির ক্ষেত্রে আমেরিকার সঙ্গে চিনের ফারাক কমে আসছে । প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 2025 সালে়র ফেব্রুয়ারিতে চিনের ‘ডিপসিক-আর১’ (DeepSeek-R1) আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় মডেলের প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল । মাত্র বছর খানেক বাদে 2026 সালের মার্চ পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী, অ্যানথ্রপিকের (Anthropic) শীর্ষ মডেলটি মাত্র 2.7 শতাংশ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে। তবে ওই প্রতিবেদনেও উল্লেখ করা হয়েছে যে,আমেরিকা এখনও শীর্ষ মানের এআই (AI) মডেল তৈরির ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে।
ভারতের অবস্থান কোথয় ?
এমনই জটিল আবহে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি ব্রিকসের সম্মেলনে বুঝিয়ে দিয়েছেন ভারতসহ বহু দেশ চিন এবং আমেরিকার এই গোলমালের জেরে সমস্যায় পড়ছে। আর তাই ক্রিটিক্যাল মিনারেল এবং প্রযুক্তিকে অস্ত্র হতে দেওয়া যাবে না। এগুলি অস্ত্র হয়ে উঠলে প্রগতি ধাক্কা খাবে।
এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন অতিমারি, আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং সাপ্লাই চেন ব্যাহত হওয়ার জেরে কোনও একটি দেশে সেখানে আটকে থাকে না ৷ ভারতের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব প্রযুক্তি এবং সেমিকন্ডাক্টার তৈরির ক্ষমতা বাড়ানো । অন্য দেশের সঙ্গে জোট বাঁধার পাশাপাশি ভারতে ক্রিটিক্যাল মিনারেল তৈরির প্রয়াস চলছে । তৈরি হয়েছে ন্যাশনাল ক্রিটিকাল মিনারেল মিশন ।
এই মিশনের নানা কাজ মানে শোধন থেকে শুরু করে নতুন করে ব্যবহার করা যায় এমন গবেষণার জন্য় 34 হাজার 300 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে । পাশাপাশি এই বিষয়টিকে মুক্ত বাণিজ্যেরও অংশ করা হয়েছে । চিলির সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য নিয়ে চর্চা চলছে । তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ক্রিটিক্যাল মিনারেল । ভারত অন্য দেশগুলির সঙ্গেও আলোচনা করে যাচ্ছে । আমেরিকার শুরু করা প্যাক্স সিলিকা উদ্যোগেও আছে ভারত
এআইয়ের মতো ব্য়াপারে ভারত আমেরিকা থেকে শুরু করে অন্য় দেশের কাছে বাড়তি গুরুত্ব পায় এ দেশে থাকা প্রতিভার জন্য় । ইন্ডিয়ান এআই মিশন গড়ে তোলা হয়েছে দেশের নিজস্ব এআই মডেল তৈরির জন্য । তবে অন্যান্য দেশের মতোই ভারতের ক্ষেত্রেও বড় প্রশ্নটি হল, আমেরিকা ও চিনের মধ্যে থাকা প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হওয়ার গতির চেয়েও দ্রুতগতিতে তারা নিজস্ব সক্ষমতা গড়ে তুলতে পারবে কি না।