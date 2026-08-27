ETV Bharat / bharat

ফরাক্কা জল চুক্তি পুনর্নবীকরণের বিরোধিতায় বিহার, রইল বিশ্লেষণ

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ফরাক্কা জল চুক্তি নিয়ে সরগরম বিহারের রাজনীতি ৷ বিশ্লেষণে ইটিভি ভারতের রিপোর্টার দেব রাজ ৷

Farakka Barrage
মুর্শিদাবাদে গঙ্গায় ফরাক্কা বাঁধ (ফাইল ছবি (ইটিভি ভারত))
author img

By Dev Raj

Published : August 27, 2026 at 1:46 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

পটনা, 26 অগস্ট: দেশ ভাগের কোপ পড়েছিল নদীতেও ৷ অনেক পরে পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জল চুক্তি করে জল বণ্টনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ৷ বাংলাদেশের সঙ্গে 'গঙ্গা জল চুক্তি' করে জলের ভাগ-বাটোয়ারা করা হয়েছে ৷ বাংলাদেশের সঙ্গে এই চুক্তি পুনর্নবীকরণ হওয়ার কথা আসন্ন ডিসেম্বরে ৷ যদিও তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে ৷

এখন দেশের রাজনীতিতে চর্চায় উঠে এসেছে এই চুক্তি, বিশেষত বিজেপি-শাসিত বিহারে ৷ ইতিমধ্যে এই চুক্তি পুনর্নবীকরণ করার বিরোধিতা করেছে সরকারের শরিক দল নীতীশ কুমারের জেডি(ইউ) ৷ অভিযোগ, এই চুক্তির ফলে বিহার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ কৃষি-নির্ভর রাজ্য চাষবাসের প্রয়োজনীয় জল থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে ৷ তিন দশক আগে বাংলাদেশের সঙ্গে হওয়া এই চুক্তি নিয়ে বিহারের রাজনীতি সরগরম ৷ কিন্তু কেন ? ইটিভি ভারত এই চুক্তির বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে সামগ্রিক পরিস্থিতি অনুধাবনের চেষ্টা করল ৷

ফরাক্কা বাঁধের অবস্থান

মুর্শিদাবাদে গঙ্গা নদীর উপর ফরাক্কা বাঁধ থেকে প্রতিবেশী বিহারের দূরত্ব মাত্র 50 কিমি ৷ এই বাঁধটি কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রকের অধীনে ৷

1961 সালে ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণ, কার্যকর এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ফরাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্ট অথরিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ৷ ওই বছরই বাঁধ নির্মাণ শুরু হয় । 1975 সালের মে মাসে এই বাঁধটি দেশের জন্য উৎসর্গ করা হয় ৷ ফরাক্কার প্রধান বাঁধটি 2 হাজার 245 মিটার দীর্ঘ এবং 18.30 মিটার চওড়া । 109টি গেট আছে ৷ এই বাঁধের মাধ্যমে প্রতি সেকেন্ডে 76 হাজার 500 কিউবিক মিটার জল ছাড়া যায় ৷

এই বাঁধ নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, গঙ্গা নদীর জল ধরে তা 38.38 কিমি দীর্ঘ খালের মাধ্যমে ভাগীরথী ও হুগলি নদীতে পাঠিয়ে কলকাতা বন্দরে নৌ-চলাচল ও পলি জমার সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া ৷ এছাড়া ফরাক্কা থেকে এনটিপিসি ফরাক্কা এবং সাগরদিঘি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে জল সরবরাহ করা হয় ৷ এমনকী কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন শহরেও জল সরবরাহ হয় ৷

জল চুক্তিতে স্বাক্ষর

1996 সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবগৌড়া ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে ফরাক্কা জল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৷ চুক্তির শর্ত হিসেবে প্রতি বছর জানুয়ারিতে 1 থেকে 10 তারিখ ফরাক্কা থেকে জল বণ্টন করে ভারত ও বাংলাদেশ ৷ একইভাবে মার্চ ও মে মাসেও 10 দিন জন ভাগাভাগি করে দুই প্রতিবেশী দেশ ৷ সবমিলিয়ে জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে 30 দিন গঙ্গা নদীর জল বণ্টন হয় ৷

এই চুক্তির মাধ্যমে হুগলি নদী-কলকাতা বন্দরে জলের ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি প্রতিবেশী বাংলাদেশে কৃষিকাজ-সেচের প্রয়োজনীয় জলের সরবরাহ করা নিশ্চিত করা হয়েছিল ৷ চুক্তি অনুযায়ী, নদীতে জলের প্রবাহ 70 হাজার কিউসেক (কিউবিক ফিট/প্রতি সেকেন্ড)-এর কম হলে দুই দেশ 50:50 অনুপাতে জল বণ্টন করবে ৷

যদি জলের প্রবাহ 70-75 হাজার কিউসেকের মধ্যে হয়, তাহলে চুক্তি মেনে বাংলাদেশকে 35 হাজার কিউসেক জল দিতেই হবে এবং বাকিটা পাবে ভারত ৷ জলের প্রবাহ যদি 75 হাজারের বেশি হয়, তখন ভারতের ভাগে থাকবে 40 হাজার কিউসেক এবং বাকিটা নেবে বাংলাদেশ ৷

10 দিনের যে তিনটি সময় রয়েছে, তার মধ্যে যদি কখনও জলপ্রবাহ 50 হাজার কিউসেকের থেকে কম হয়, তাহলে দুই সরকারই অবিলম্বে আলোচনা করে জরুরি ভিত্তিতে সমঝোতা করবে ৷

শেখ হাসিনার আমলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সু-সম্পর্ক ছিল ৷ 2024 সালের 5 অগস্ট তিনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে পড়শি দেশের সঙ্গে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে । তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও সেই পরিস্থিতি বদলায়নি ৷ এই অবস্থায় ডিসেম্বরে এই জল চুক্তি আদৌ পুনর্নবীকরণ করা হবে কি না, বা চুক্তিতে কোনও পরিবর্তন হবে নাকি চুক্তি বাতিল হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে ৷ এই দিকে তাকিয়ে দুই দেশের নাগরিকই ৷

বিহারের আপত্তি

এই চুক্তি পুনর্নবীকরণ করার বিরোধিতায় সরব হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ও তাঁর দলের সাংসদ সঞ্জয় ঝা ৷ ফরাক্কা চুক্তি নিয়ে ময়দানে নেমে জেডি(ইউ) সাংসদ সঞ্জয়কে নিশানা করেছেন আরেক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব ৷ তাঁর দল আরজেডি'র সাংসদ সুধাকর সিং ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, এই চুক্তি শুধু ভারত-বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয় নয়, এর সঙ্গে বিহারের প্রয়োজন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ৷ তিনি জানান, গঙ্গা বিহারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ৷ কৃষি, শিল্প, নৌ-চলাচল এবং জল সংক্রান্ত বিষয়ে বিহারের প্রয়োজনগুলিকে উপেক্ষা করা যায় না।

সাংসদ উল্লেখ করেন, ভারত-বাংলাদেশ জল চুক্তির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করার আগে এর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিক নথিপত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা জরুরি। তিনি আরও বলেন, "গঙ্গা নদীর জলের 50 শতাংশ বাংলাদেশকে বরাদ্দ করতে হয়। এই ব্যবস্থার শেষ করতে হবে। আমরা সেই জল দিয়ে বিহারে ধান চাষ করব ৷ আমাদের শহরগুলিতে পানীয় জল সরবরাহের কাজে ব্যবহার করব। বিহারই একমাত্র রাজ্য যেখানে ভূগর্ভস্থ উৎস থেকে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়—এমন নজির বিশ্বের আর কোথাও নেই।"

1998 সাল থেকে 2000 সাল পর্যন্ত অবিভক্ত বিহারের (যার অন্তর্ভুক্ত ছিল ঝাড়খণ্ড) মুখ্যসচিব ছিলেন ভি.এস. দুবে । তিনি দাবি করেছেন, ফারাক্কা ব্যারাজ ও গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে বর্তমান বিবাদটি বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, "গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তিতে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের স্বার্থের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সম্মতিক্রমেই এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। বর্তমানে যা বলা হচ্ছে তা অর্থহীন এবং অপ্রয়োজনীয়। তবে এটাও ঠিক যে চুক্তির বেশ কিছু শর্ত বা বিধান মেনে চলা হয়নি। "

দুবে আরও জানান, বাঁধ নির্মাণের পর থেকে সেখানে প্রচুর পরিমাণে পলি ও বর্জ্য জমতে শুরু করে ৷ এর ফলে নদীর জলস্তর বেড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয় । গঙ্গার তলদেশ ক্রমাগত উঁচু হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে । এই পরিস্থিতি ভয়াবহ বন্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ পরবর্তীকালে 2000 থেকে 2002 সাল ভিএস দুবে ঝাড়খণ্ড সরকারেরও মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন ৷

তিনি বলেন, "এটা সত্য যে পলি অপসারণ না করার কারণে বিহার এই বাঁধের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ ভারত সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার—সংশ্লিষ্ট কোনও পক্ষই তাদের দায়িত্ব পালন করেনি ৷" উদাসীনতা ও রাজনৈতিক কারণে কীভাবে ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হওয়া কাজও ব্যর্থ হতে পারে তার একটি উদাহরণ হিসেবে এই ব্যারাজের কথা উল্লেখ করে প্রাক্তন মুখ্যসচিব বলেন, গত কয়েক বছর ধরেই এর বিরুদ্ধে নানা মহল থেকে আপত্তি বা সমালোচনা শোনা যাচ্ছে ৷

তাঁর সংযোজন, "স্বাভাবিক কারণেই গরমকালে গঙ্গায় জলের প্রবাহ কমে যায় ৷ তাই অকারণে কোনও দেশের সঙ্গে শত্রুতার বাতাবরণ সৃষ্টি করা ঠিক হবে না । এমন কাজ আমাদের দেশের স্বার্থের অনুকূল নয় ৷ এমতাবস্থা্য় পলি জমার সমস্যাটি সমাধান করাই হলো সঠিক পথ ৷"

TAGGED:

INDO BANGLADESH FARAKKA TREATY
FARAKKA BARRAGE
GANGA TREATY
ফরাক্কা বাঁধ
BIHAR ON FARAKKA TREATY EXPLANATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.