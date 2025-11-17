ETV Bharat / bharat

'গ্রামীণ ভারত গুরুত্ব পায় না ঐতিহ্যবাহী মিডিয়ায়': রামোজি এক্সেলেন্স পুরস্কার জয়ী সাংবাদিক হার্দিক

সারা ভারতের গ্রামাঞ্চলগুলিতে ঘুরে ঘরছাড়া, দুঃস্থ কৃষকদের নিয়ে নিরন্তর রিপোর্টিং করেছেন সাংবাদিক জয়দীপ হার্দিকর ৷ সাংবাদিকতায় প্রথম রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন তিনি ৷

Jaideep Hardikar, Ramoji Excellence Award Recipient
ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড জয়ী জয়দীপ হার্দিকর (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 17, 2025 at 7:41 PM IST

Updated : November 17, 2025 at 7:58 PM IST

হায়দরাবাদ, 17 নভেম্বর: গ্রামীণ ভারতের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন ৷ গ্রামাঞ্চলের বাস্তব সমস্যা নিয়ে বিস্তর লেখালিখি করেছেন প্রবীণ সাংবাদিক, গবেষক এবং লেখক জয়দীপ হার্দিকর ৷ তাঁর এই কাজের স্বীকৃতি হিসাবে রবিবার তাঁকে 'সত্য, সততা ও মানবিক চেতনার প্রতি অটল থাকার অঙ্গীকার'-এর জন্য প্রথম রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড ইন জার্নালিম পুরস্কার দেওয়া হয় ৷

রামোজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা-চেয়ারম্যান শ্রীরামোজি রাওয়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটিতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ সেখানে সাতজনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে হার্দিকর একজন ৷ শ্রীরামোজি রাও গত বছরের জুনে প্রয়াত হয়েছেন ৷

ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড জয়ী জয়দীপ হার্দিকর (ইটিভি ভারত)

গত 25 বছর ধরে হার্দিক গ্রামীণ ভারত নিয়ে কাজ করে চলেছেন ৷ তাঁর লেখা বিখ্যাত ইংরেজি সংবাদপত্র এবং আন্তর্জাতিক প্রকাশনায় প্রকাশিত হয়েছে ৷ দেশে কৃষিক্ষেত্রে দুর্দশা এবং কৃষকদের আত্মহত্যা নিয়ে তাঁর লেখাগুলির জন্য তিনি আজ ভারতের গ্রামীণ সাংবাদিকতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর ৷ মহারাষ্ট্রের নাগপুরের বাসিন্দা হার্দিকর এই বিষয়ে দু'টি বই লিখেছেন- 'রামরাও: দ্য স্টোরি অফ ইন্ডিয়া'স ফার্ম ক্রাইসিস' এবং 'আ ভিলেজ অ্যাওয়েটস ডুমসডে' ৷ তৃতীয় বইটি লেখার কাজ চলছে ৷

ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নিসার ধর্মের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে, হার্দিকর গ্রামীণ ভারত নিয়ে তাঁর কাজ, দেশের গ্রামাঞ্চল গুলিকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুলি, কেন তিনি গ্রামীণ ভারত নিয়ে বিস্তারিত কাজ করছেন এবং রামোজি অ্যাওয়ার্ড অফ এক্সেলেন্স-এর গুরুত্ব তাঁর কাছে কতটা, সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন ৷

সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত কিছু অংশ

ইটিভি ভারত: যে যুগে শহুরে সাংবাদিকতা এবং সাহিত্য আরও বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে, সেই যুগে আপনি কৃষক এবং তাঁদের জীবনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে ব্যাপকভাবে খবর করেছেন ৷ গ্রামীণ ভারত আপনার কাছে এত আকর্ষণীয় কেন ?

জয়দীপ হার্দিকর: আমি চন্দ্রপুর (মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চলের) নামক একটি ছোট শহরে বড় হয়েছি ৷ সেখানে আমার সব সহপাঠী গ্রামের বাসিন্দা ছিল ৷ তাদের পরিবার কৃষিভিত্তিক ৷ 1996 সালে আমি সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি স্তরে পড়াশোনা সম্পূর্ণ করার কথা ছিল ৷ সেই একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বার বি সোমেশ্বর রাও বুঝতে পারেন, আমি একটি নির্দিষ্ট ধরনের সাংবাদিকতায় আগ্রহী ৷ তিনি আমাকে পি সাইনাথের (বিশিষ্ট লেখক এবং গ্রামীণ প্রতিবেদনের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব) রচিত 'এভরিওয়ান লাভস আ গুড ড্রাউট' বইটি উপহার দিয়েছিলেন ৷ বইটি ওই বছর প্রকাশিত হয়েছিল ৷ আমার মনে আছে, নাগপুরের একটি ছোট চায়ের দোকানে বসে পুরো বইটি পড়ে ফেলেছিলাম ৷ সেখানে পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা বসেছিলাম ৷ তখন আমার বয়স মাত্র 20 ৷ আমার মনে হয়েছিল এটাই নির্ধারক মুহূর্ত ৷ সোমেশ্বর রাও আমাকে বলেছিলেন, আমার এটাই করা উচিত ৷ কারণ তিনি একে 'প্রকৃত সাংবাদিকতা' বলে উল্লেখ করেছিলেন ৷ ওই বইটি পড়ার পর, আমি সাইনাথের কাজ অনুসরণ করতে থাকি ৷

আমার প্রথম সম্পাদক প্রয়াত ওয়াই বোধনকর আমার পরামর্শদাতা এবং গুরুও ছিলেন ৷ আমার প্রশিক্ষণের সময় তিনি আমাকে একটি মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন ৷ তিনি আমায় বলেছিলেন, কোনও রিপোর্ট লেখার সময় আমি যেন নিজেকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করি: সাংবাদিকতা কার জন্য এবং কীসের জন্য ?

কয়েক বছর পর, আমি ঘরছাড়াদের নিয়ে রিপোর্টিং শুরু করি ৷ তখন বুঝতে পারলাম, সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য অন্য যে কোনও কিছুর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ৷ আপনি যদি আপনার লক্ষটি আবিষ্কার করতে পারেন, তাহলে বাকি বিষয়গুলি ঠিক পরপর হয়ে যায় ৷

1990-এর দশকে ঘরছাড়া এবং পুনর্বাসনের বিষয় নিয়ে জোরদার আলোচনা হত এবং বিতর্কও ছিল ৷ এই সময়ে একদিন, একটি আলোচনায় যোগ দিতে সাইনাথ নাগপুরে গিয়েছিলেন ৷ আমি কোনওভাবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলি ৷ তিনি আমায় তাঁর তত্ত্বাবধানে কাজের জন্য নিয়েছিলেন ৷ 1996-97 সাল নাগাদ অন্ধ্রপ্রদেশে কৃষক আত্মহত্যা নিয়ে কাজ করছিলেন তিনি ৷ আমিও একই রকম ঘটনা ঘটতে দেখেছিলাম বিদর্ভ অঞ্চলে ৷ ওই এলাকায় তুলা চাষ হয় ৷

সেই সময় আমার কাছে যা যা ছিল, সেই সবকিছু দিয়ে আমি এই ইস্যুটি নিয়ে কাজ শুরু করে দিই ৷ কৃষকরা কেন আত্মহত্যা করছেন, তা বুঝতে কৃষক, বিশেষজ্ঞ এবং অর্থনীতিবিদ-সহ আরও অনেকের সঙ্গে কথা বলেছিলাম ৷

এভাবেই আমার যাত্রা শুরু ৷ তবে আমি যখন 2000 সালে আমি কে কে বিড়লা ফাউন্ডেশন মিডিয়া ফেলোশিপ পেয়েছিলাম, সেটাই আমার প্রথম উল্লেখযোগ্য অভিষেক ঘটেছিল ৷

সেই এক বছর আমি সারা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছিলাম ৷ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কারণে মানুষকে ঘর-বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল ৷ সেসব দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ৷ গ্রামাঞ্চল একটি বিশেষ এলাকা, এই কথা মাথায় রেখে সেখানে যাই না ৷ এমন একটা জায়গা যেখানে 833 মিলিয়নেরও বেশি মানুষ বাস করে ৷ ভারতের গ্রামাঞ্চল বিস্তীর্ণ-বিশাল, একাধিক রাজ্য, ভাষা এবং সংস্কৃতি রয়েছে ৷ আশ্চর্যের বিষয়, এই ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রায় কোনও প্রতিযোগিতা ছিল না ৷ কারণ কেউ এতে আগ্রহী ছিল না ৷ তবে, আমার জন্য, এটি এমন কিছু, যা আমাকে অত্যন্ত আগ্রহী করে তুলেছিল এবং এখনও করে ৷

ইটিভি ভারত: বর্তমানে আপনি 'পিপলস আর্কাইভ অফ রুরাল ইন্ডিয়া' বা PARI-এর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ৷ আপনি রিপোর্টিংয়ের জন্য অনবরত ঘুরে বেড়ান ৷ এই বিষয়ে আপনি যদি আলোকপাত করেন ?

জয়দীপ হার্দিকর: PARI অত্যন্ত তরুণ, উৎসাহী, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সাংবাদিক এবং সম্পাদকদের একটি উচ্ছ্বসিত দল ৷ এই দলটি সম্পূর্ণরূপে ক্রাউডফান্ডিং-এর মাধ্যমে পরিচালিত ৷ পি সাইনাথ যে বিকল্প মিডিয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, এটা তাই ৷

আমি চারটি ভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে কাজ করেছি ৷ বিশ্বাস করুন, তাদের ভালো উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও, গ্রামীণ ভারতের খবরগুলি ঐতিহ্যবাহী মিডিয়াতে যতটা গুরুত্ব পাওয়ার কথা, ততটা পায় না ৷ আমার মনে হয়, সাইনাথ যখন ম্যাগসেসে পুরস্কার পান, তখন তিনি গ্রামাঞ্চলের একটি আর্কাইভ তৈরির কথা ভেবেছিলেন ৷ তাঁর এই ভাবনাটিকে তিনি একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তরিত করেন, যা শুধু গ্রামীণ ভারতের একটি আর্কাইভ-ই নয়, বরং একটি জীবন্ত জার্নালও ৷ 2008-09 সালের প্রথম দিকে PARI-র পথ চলা শুরু ৷ তখন থেকে থেকে 2014 সাল পর্যন্ত এই যাত্রার অংশ হতে পেরেছি ৷ এটা আমার সৌভাগ্য ৷ আমরা বিশ্বাস করি, মিডিয়ার মানুষকে তথ্য প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত করে তোলার কাজটাও করা উচিত ৷ শিক্ষার অংশটি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ৷ PARI সাংবাদিকতার উপর আলোকপাত করে, যেখানে আমরা গ্রামাঞ্চলকে তার সামগ্রিক অর্থে দেখি: ভালো, খারাপ, পেশা, পেশা, মৃতপ্রায় শিল্প, সংস্কৃতি, এমনকী অপরাধ, কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য, বর্ণ এবং লিঙ্গ ৷

ইটিভি ভারত: আপনার লেখা একটি বই 'শেষবিচারের অপেক্ষায় থাকা একটি গ্রাম' ৷ সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের কারণে ঘরছাড়া এবং নিঃস্ব মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা ৷ আপনি যখন এই ধরনের যন্ত্রণার মধ্যে থাকা মানুষদের নিয়ে লেখেন, তখন কীভাবে আপনার সহানুভূতি এবং বস্তুনিষ্ঠতার ভারসাম্য বজায় রাখেন ?

জয়দীপ হার্দিকর: তিনটি শিক্ষা আমার খুবই প্রিয় ৷ একটি আমার প্রথম সম্পাদকের কাছ থেকে পেয়েছি, যিনি আমায় সবসময় মনে রাখতে বলেছিলেন সাংবাদিকতা কার জন্য এবং কীসের জন্য ৷ দ্বিতীয়, আমি একটি ফেলোশিপ প্রোগ্রামে ফেলো ছিলাম তখন স্যার মার্ক টালির (ব্রিটিশ সাংবাদিক) থেকে পেয়েছি ৷ তিনি আমাদের সর্বদা মনে রাখতে বলেছিলেন, আমরা গল্পকার মাত্র, গল্প নয় ৷ তৃতীয় শিক্ষাটি সাইনাথের থেকে পাওয়া ৷ ঘুরে বেড়ানোর সময়, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সম্পাদকরা কেন এই রিপোর্টগুলি দেখেন না ৷ তিনি বলেছিলেন: যদি আপনার হৃদয় না থাকে, তাহলে আপনার চোখ কোনও গল্প দেখতে পাবে না ৷

তিনি সহানুভূতি এবং করুণার কথা বলছিলেন, যে মূল্যবোধগুলি কোনও ব্যক্তিকে ভালো মানুষ করে তোলে ৷ রিপোর্টিংয়ের মূল্যবোধ এবং নৈপুণ্যের মতো অন্যান্য বিষয়গুলিও গুরুত্বপূর্ণ ৷ তবে সহানুভূতি এমন একটি জিনিস, যা আমার মনে হয় সবসময় আমার সঙ্গেই থেকে গিয়েছে ৷ এক্ষেত্রে আমার বড় হয়ে ওঠার একটা ভূমিকা রয়েছে বলে আমার মনে হয় ৷ আমার মা খুবই সহানুভূতিশীল মানুষ ৷ এই সবকিছুই আমাকে মানুষের সঙ্গে আরও সহানুভূতিশীল হতে সাহায্য করে ৷ যেখানে মানুষের স্বার্থ নেই, সেই বিষয়ে আমি লিখি না ৷

উদাহরণস্বরূপ, 'রামরাও: দ্য স্টোরি অফ ইন্ডিয়া'স ফার্ম ক্রাইসিস' (তাঁর বই) লেখার সময়, রাম রাও এবং তাঁর মেয়ের জীবন নিয়ে লেখার জন্য অনুমতি পেতে দু'ছর সময় লেগেছে ৷ তাঁরা বিদর্ভের একটি সাধারণ গ্রামে বাস করেন ৷ যেখানে তাঁরা অর্থনৈতিক সমস্যার মতো নানা ধরনের অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়েছে ।

তিনি নিজেকে শেষ করার একটি গুরুতর প্রচেষ্টা করেছিলেন ৷ সবেমাত্র তা থেকে বেরিয়ে এসেছেন ৷ আমি তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করছি, যাতে আমি তাঁর সম্পর্কে লিখতে পারি ৷ তাঁদের বিশ্বাস জয় করতে একটি মধ্যম পথ খুঁজে বের করতে হয়েছিল ৷ আমি তাঁদের বলেছি যে এই কাজ নিজের জন্য করছি না, আমি নাম বা অর্থ চাই না ৷ এটা করছি কারণ এই রিপোর্টটি গুরুত্বপূর্ণ ৷ সর্বোপরি, তাদের সংগ্রামের কথা বিশ্বের বোঝা প্রয়োজন ৷ সমাজ সবসময় সুন্দর হয় না ৷ এর ধূসর ও অন্ধকার ছায়াও থাকে ৷ আমাদের সেই কাহিনিগুলিও বলতে হবে ৷

ইটিভি ভারত: একজন লেখক এবং সাংবাদিক হিসেবে, একটি গল্প বলার ক্ষেত্রে সংবাদ প্রতিবেদন এবং বই লেখার ক্ষেত্রে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তফাৎ কোথায় ?

জয়দীপ হার্দিকর: আমার মনে হয় একটি বই বা দীর্ঘ কাহিনিকে 5WH পদ্ধতির বাইরে বেরতে হবে ৷ আখ্যান লেখা নিয়ে আমি সত্যিই, কৌতূহলী ৷ আমি এই নৈপুণ্য শেখার চেষ্টা করছি ৷ কিন্তু তার জন্য অনেক যত্নশীল পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন ৷ দৃশ্য এবং ক্রমগুলির মাধ্যমে গল্প বলা ৷ আপনি সত্যিই বিচ্যুত হতে পারবেন না; আপনি জিনিসগুলিকে কাল্পনিক করতে পারবেন না ৷ আপনাকে যা ঘটছে তাই লিখতে হবে, যার অর্থ আপনাকে গতিপথ বুঝতে হবে এবং দীর্ঘ সময় ধরে গল্পের সাথে থাকতে হবে ৷

রাম রাওয়ের বইয়ে আমার কোনও উপসংহার ছিল না ৷ কারণ এটি কাল্পনিক নয় ৷ একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: আপনি কি মনে করেন, কখনও আপনি আপনার ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন ? এর জবাবে তিনি যা বলেছিলেন, সেটাই আমার বইয়ের উপসংহার হয়ে ওঠে ৷ তিনি বলেছিলেন: "পুরানো ঋণ চলে যাবে এবং নতুন ঋণ ফিরে আসবে ৷ সম্ভবত, আমি ঋণের মধ্যেই মারা যাব"।

নন-ফিকশনে, আপনি সাহিত্যে গল্প বলার দক্ষতাকে ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট যাত্রা বা আপনার সামনে উন্মোচিত কোনও নির্দিষ্ট কাহিনিকে আরও বিস্তৃত করতে পারেন ৷ এই অর্থে, এটি সম্পূর্ণ আলাদা ৷ যে কোনও ভালো দীর্ঘ নন-ফিকশন লেখার জন্য একটি আখ্যান, চরিত্র এবং একটি যাত্রা প্রয়োজন ৷ কারণ, আখ্যান সাধারণত কর্ম বা অ-কর্ম সম্পর্কে হয় ৷ কিছু ঘটে ৷ তাই আমার মনে হয়, সেক্ষেত্রে এটা একটি হাজার শব্দের লেখার থেকে আলাদা ৷ আমেরিকান সাংবাদিক পল স্যালোপেকের সাংবাদিকতার ধরন দেখে আমি অবাক, যাকে তিনি ধীর সাংবাদিকতা বলেছেন ৷ সাইনাথ একে সাংবাদিকতার একটি ব্যাখ্যামূলক রূপ বলে অভিহিত করেছেন ৷ যেখানে প্রেক্ষাপট বুঝতে এবং সংবাদের বাইরে গিয়ে আসল কারণগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের ধীর হতে হবে ৷ আমার মনে হয় ডিজিটাল সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ এখানেই নিহিত ৷

ইটিভি ভারত: জাতীয় নীতি নিয়ে আলোচনাকে রূপরেখা তৈরিতে আঞ্চলিক সাংবাদিকতা কী ভূমিকা পালন করে বলে আপনার মনে হয় ?

জয়দীপ হার্দিকর: ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দিকে তাকালে দেখা যাবে, এই মিডিয়াগুলি মেট্রোপলিটন শহরগুলিকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয় ৷ কিন্তু ভারত এত বড় একটি দেশ ৷ আমি অন্তত 30-40টি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের কথা বলতে পারি, যেগুলি কোনও দিন খবরে স্থান পায় না ৷ সবেমাত্র বিহার নির্বাচন হয়েছে ৷ আমরা রাজ্য়ের বিভিন্ন অঞ্চল, রাজনৈতিক ভোটদান এবং চূড়ান্ত ফলাফল জানি ৷ কিন্তু আমরা কি সিমাঞ্চলের গল্প পড়ি ? পাই না ৷ আমরা কি উত্তর কর্ণাটকের গল্প পড়ি ? পাই না ৷ আমরা কি নিয়মিত মারাঠওয়াড়ার গল্প জানতে পারি ? পাই না ৷ আমরা কি রায়লসীমার গল্প পড়ি ? পাই না ৷ এই জায়গাগুলিতে রিপোর্টার আছে ? হ্যাঁ, রিপোর্টার আছে, কিন্তু তাঁরা নির্দিষ্ট বিষয়ের রিপোর্টার ৷ তাই, আমি মনে করি আঞ্চলিক সাংবাদিকতা বা অঞ্চলগুলি নিয়ে রিপোর্টিং জাতীয় গণমাধ্যমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত ৷

PARI-তে, আমাদের সীমিত সম্পদ দিয়ে আমরা সম্ভবত দেশের প্রতিটি কৃষি-পরিবেশগত অঞ্চলের রিপোর্ট করি ৷ সেই অর্থে, আমি একজন আঞ্চলিক সাংবাদিক ৷ আমি নাগপুরে থেকেছি কারণ ওই জায়গাটি আমার কাহিনিগুলির কাছাকাছি জায়গায় অবস্থিত ৷ আমি সহজেই ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গুজরাত এবং তেলেঙ্গানায় পৌঁছাতে পারি ৷ কারণ এই রাজ্যগুলিতে এমন কিছু অঞ্চল আছে, যেখানে খুব কম খবর করা হয় ৷ এই জায়গাটি আদিবাসী অধ্যুষিত, জলবায়ু সমস্যা জর্জরিত এবং বন-জঙ্গল বিষয়ক সমস্যা রয়েছে ৷ আমি সাবঅলটার্নের কণ্ঠস্বর নই ৷ তবে আমার স্বর গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমার দৃষ্টি পোকার চোখের মতো ৷ দিল্লি বা মুম্বই থেকে ভারতকে দেখি না ৷ ছোট ছোট জায়গা থেকে ভারতকে দেখি ৷ তারপর বুঝতে পারি, দেশটি কীভাবে গড়ে উঠছে ৷

ইটিভি ভারত: এমন কোনও ঘটনা বা অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারেন, যার পর গ্রামীণ দুর্দশা নিয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আমূল বদলে গিয়েছে ?

জয়দীপ হার্দিকর: এরকম বেশ কিছু অভিজ্ঞতা আছে ৷ আমার এলাকার 23-24 বছর বয়সি এক তরুণীর কথা মনে পড়ছে ৷ তাঁর তিন বছরের একটি মেয়ে এবং ছ'মাসের একটি শিশু ছিল ৷ আমি তাঁর সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম ৷ আর তিনি অনবরত কাঁদছিলেন ৷ কারণ, তাঁর স্বামী নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছেন ৷ তিনি বলেন: "দেখুন, আমি তো নিজেকে শেষ করতে পারব না ৷ আমি মরতে পারব না ৷ কারণ, আমার সন্তানরা খুব ছোট ৷ আমাকে নিশ্চিত করতে হবে, যাতে এই শিশুরা অন্তত 18 বছর বয়সে পৌঁছায় ৷ তারপর, আমি শান্তিতে মরতে পারব ৷ কিন্তু, এর জন্য 15-20 বছর সময় লেগে যাবে ৷ তাই আমাকে ওদের জন্য বাঁচতে হবে ৷ আর সমাজ আমাকে শান্তিতে বাঁচতে দেবে না ৷"

কৃষিক্ষেত্রের দুরবস্থা শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা নয় ৷ এর মধ্যে একাধিক সর্পিল পরিকাঠামো রয়েছে ৷ আমি সবেমাত্র মারাঠওয়াড়া থেকে ফিরেছি ৷ ওখানে ধারাশিব নামের জায়গায় একটি গ্রাম কারি ৷ সেখানে আমি গিয়েছিলাম ৷ আমার মনে করেছিলাম, একজন মাত্র কৃষক নিজেকে শেষ করে দিয়েছেন ৷ কিন্তু জানতে পারলাম, গত 24 মাসে একই গ্রামে 30 জন নিজেদের জীবন শেষ করেছেন ৷ এটা কেন হচ্ছে, তা বোঝার জন্য আমাকে হয়তো বারবার ওই গ্রামে ফিরে যেতে হবে।

ইটিভি ভারত: আগামী দশকে ভারতের গ্রামীণ জীবন কীভাবে বিকশিত হবে, আপনার কী মনে হয় ?

জয়দীপ হার্দিকর: যেমনটা আছে, যদি সেভাবেই চলতে থাকে, তাহলে আমি ব্যাপক অভিবাসন দেখতে পাচ্ছি ৷ এর অনেক কারণ আছে ৷ মানুষ বিশেষত তরুণরা, গ্রামাঞ্চলে থাকতে চাইবে না ৷ তাই এমন কিছু অঞ্চল তৈরি হবে, যেখান থেকে মানুষ চলে যাবে ৷ যদি না গ্রামীণ ভারতের পরিবেশগত, অর্থনৈতিকভাবে আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী উন্নতি না করে । আমি দেখতে পাচ্ছি, সেই আকাঙ্ক্ষা সমৃদ্ধ হবে না ৷ মনে হয়, এখন যেমন রয়েছে, তেমনই একটি অত্যন্ত তির্যক বৃদ্ধি হবে ৷ একজন কৃষকের বার্ষিক গড় বার্ষিক আয় অন্তত 20,000-30,000 টাকা না হলে, আগামী 50 বছরে ভারতকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে কল্পনা করতে পারছি না ৷ আমাদের কী প্রয়োজন, তা নিয়ে সম্মিলিতভাবে ভাবা শুরু করতে হবে ৷

আমাদের একটি প্রজন্মগত পরিবর্তন প্রয়োজন ৷ কারণ, আপনি জানেন, প্রতিবার যখনই আপনি একটি গ্রামে যান, কোনও তরুণ দেখতে পাবেন না ৷ এখন একটি সামাজিক অস্থিরতা রয়েছে ৷ 30 বছর ধরে এই সব সঙ্কট চলছে ৷ 30 বছর ধরে ভারতে গ্রামগুলি মুদ্রাস্ফীতিতে ভুগছে ৷ বিশেষত বৃষ্টি-নির্ভর এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের কৃষিকাজের এলাকায় ৷ এখন তাঁদের সন্তানরা বিয়ে করতে পারছেন না ৷ আমি দেখতে পাচ্ছি, 5 বছরের মধ্যে এটা একটা বড় সামাজিক সঙ্কটে পরিণত হবে ৷ আমাদের আরও বেশি রিপোর্টার দরকার ৷ সচেতনতামূলক নীতি প্রয়োজন ৷ হঠাৎ যেন কোনও ধাক্কা না লাগে ৷ আমাদের দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত স্থিতিশীলতা প্রয়োজন ৷ সাধারণ 1,500 বা 2,000 টাকার আর্থিক সাহায্যের বাইরে গিয়ে রাজ্যকে এর সমাধান করতে হবে ৷

ইটিভি ভারত: গ্রামীণ ক্ষেত্রে রিপোর্টিংয়ে যাঁরা নিজেদের কেরিয়ার গড়তে চান, এমন সাংবাদিকদের জন্য আপনার পরামর্শ ৷

জয়দীপ হার্দিকর: গ্রামাঞ্চলে রিপোর্টিং অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কাজ ৷ কিন্তু সমানভাবে শিক্ষামূলক ৷ আমি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি ৷ শিক্ষার্থীদের বলি, তাঁরা যেন একটি ক্ষেত্রে লেগে থাকে ৷ 5W1H-এর বাইরে গিয়ে মানুষের গল্প বলতে হবে ৷ ছোট ছোট শহর থেকে আসা মানুষদের কাছে গ্রামীণ রিপোর্টিং আরও স্বাভাবিক ৷ তাঁরা গ্রামীণ রিপোর্টিংকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করতে পারে ৷ তাঁরা গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, শিল্প এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে রিপোর্ট করতে পারেন ৷

ইটিভি ভারত: যিনি গ্রামীণ ভারত নিয়ে কাজ করছেন, এমন একজন সাংবাদিক ও লেখকের কাছে রামোজি অ্যাওয়ার্ড অফ এক্সেলেন্স কী ?

জয়দীপ হার্দিকর: সত্যি বলতে, এটা হঠাৎ করে ঘটে গেল ৷ যিনি আমাকে এই খবরটি জানানোর জন্যে ফোন করেছিলেন, তাঁকে আমি বলেছিলাম, আমি ক্লান্ত ও বেশ হতাশ বোধ করছি ৷ কঠিন পরিস্থিতি সবসময় থাকে, বিশেষত আপনি যদি মেট্রো শহরের বাইরে কোথাও থাকেন ৷ খুব কম সুযোগ এবং কখনও কখনও সম্পদের ঘাটতি ৷ কিন্তু আপনাকে অধ্যবসায় করতে হবে ৷ এমন একটা সময়ে এই পুরস্কারটি পেলাম, যখন আমি আমার সাংবাদিকতা নিয়ে অন্য কিছু করার কথা ভাবছিলাম ৷ বেশ হতাশ ছিলাম ৷ আমি কোনও শব্দে জুরি ও এই গ্রুপের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারছি না ৷ এটা আমার কাছে অনেক কিছু । আরও উৎসাহজনক যে, আমার কাজ স্বীকৃতি পেয়েছে ৷ আঞ্চলিক সাংবাদিকতার জগতে পথিকৃৎ প্রয়াত শ্রীরামোজি রাওয়ের স্মৃতিতে এই পুরস্কার পাওয়া আমাকে আরও আনন্দিত ও গর্বিত করেছে ৷

