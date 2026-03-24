উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই কেরলে ইতিহাস গড়বে সিপিএম, প্রত্যয়ী পিনারাই

উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই কেরলে ইতিহাস গড়বে সিপিএম, প্রত্যয়ী পিনারাই
বামেদের কাছে কেরল-দুর্গ অটুট রাখা খুবই জরুরি ৷ এমনই পরিস্থিতি ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিচতায় পিনরাই ৷
Published : March 24, 2026 at 9:05 PM IST
তিরুঅনন্তপুরম, 24 মার্চ: সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে কেরলে 0বিধানসভা নির্বাচন ৷ কেরলে এখনও পর্যন্ত পরপর তিনবার কোনও দল সরকার গড়তে পারেনি ৷ এবার সেই মাইলস্টোনের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী পিনরাই বিজয়ন ৷ সামগ্রিকভাবে বামেদের কাছেও শেষ কেরল-দুর্গ অটুট রাখা খুবই জরুরি ৷ এমনই পরিস্থিতি ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিচতায় পিনরাই বিজয়ন ৷
পরপর তিনবার সরকার তৈরি করতে পারলেও বিষয়টিকে ব্যক্তিগত প্রাপ্তি হিসেবে দেখবেন বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি মনে করেন, একাধিকবার মানুষের আস্থা অর্জন করাটাই সবথেকে বড় কথা ৷ পাশাপাশি তৃতীয়বার যদি মানুষ কেন্দ্রিক উন্নয়ন করে পাথেয় করে চলা কোনও দল সরকার গড়তে পারে সেটা জাতীয় স্তরে মডেল হয়ে উঠবে বলে অভিমত প্রবীণ এই বামনেতার ৷
একটানা তৃতীয়বার জনাদেশ পেয়ে সরকারের গড়তে চাওয়া মুখ্য়মন্ত্রী জানান, মানুষের কাছে বারবার ফিরে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস তিনি কাজের মাধ্যমে অর্জন করেছেন ৷ কখনও করোনা, কখনও বন্যা আবার কখনও নিপা ভাইরাসের মতো সঙ্কটের সময় তাঁর সরকার যে কাজ করেছে সেটাই তাঁর শক্তি ৷ কোনও কঠিন সময়েই তাঁর সরকারের উন্নয়নের গতি মন্থর হয়ে আসেনি- এই ভাবনাই তাঁর পাথেয় ৷
সরকারে থাকা 10 বছরে উন্নয়নের একাধিক কাজ হয়েছে বলে জানান তিনি ৷ প্রথমে বলেন, পরিকাঠামো ক্ষেত্রে উন্নয়নের কথা ৷ রাজ্য়ের বিভিন্ন অংশের পরিকাঠামো কতটা উন্নয়ন হয়েছে তা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেরল পরিকাঠামো বিনিয়োগ তহবিল বোর্ড বা কেআইআইএফবি-র মাধ্যমে পরিকাঠামো খাদে এক লক্ষ কোটিরও বেশি খরচ হয়েছে ৷ এর মধ্যে জাতীয় সড়ক নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের বিষয়টিও আছে ৷ তিনি মনে করেন, ব্যাপক উন্নয়নের জন্য কেরলের কাছে গত একদশক বিশেষ অধ্যায় ৷
মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাঁর সরকারের আমলে পাঁচ লক্ষ বাড়ি তৈরি হয়েছে ৷ সমাজ কল্যাণের জন্য দেওয়া পেনশনের ক্ষেত্রেও বিরাট বদল হয়েছে ৷ এখন 30 লাখ মানুষ এই প্রকল্পে 2 হাজার টাকা করে পান ৷ 2016 সালে এই পরিমাণটাই ছিল 600 টাকা ৷
কেরলে শিল্প-বান্ধব পরিবেশ নেই ৷ এখানে ব্যবসা করা মোটেই সহজ বিষয় নয় ৷ ভগবানের আপন দেশ সম্পর্কে এরকম নানা পোষণ করতেন একটি অংশের মানুষ ৷ এই ভাবনায় চোখে পড়ার মতো বদল এসেছে দাবি করে বিজয়ন জানান, ব্যবসার অনুকূল পরিবেশ প্রদানের ক্ষেত্রে কেরলের অবস্থান দেশের অন্য সমস্ত রাজ্যের থেকে আগে ৷ পাশাপাশি এই এক দশকের পর কেরলে শিশুমৃত্যুর হার কমেছে, চরম দ্রারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে বহু মানুষ মুক্ত হয়েছেন ৷
তৃতীয়বার সরকারে এলে...
এলডিএফের সরকার তৃতীয়বার ক্ষমতায় এলে পরিকাঠামো উন্নয়নকেই পাখির চোখ করে এক নতুন কেরল গঠনের স্বপ্ন দেখছেন মুখ্য়মন্ত্রী ৷ তাছাড়া সেই নতুন কেরলে উন্নয়ন থাকবে সবার উপরে ৷
তাঁর সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী ভালো কাজ করেননি বলে দাবি করেন বিরোধীরা ৷ ব্যক্তিগতভাবে কাউকে দায়ী করতে রাজি নন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি মনে করেন, তাঁর মন্ত্রিসভা সমবেতভাবে সমস্ত কাজ করেছে ৷ এ প্রসঙ্গে কেরলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে বিজয়ন জানান, নীতি আয়োগের স্বাস্থ্য় সূচকে এখন কেরলের অবস্থান সবার আগে ৷
2016 সালে কেরল সরকার স্বাস্থ্যক্ষেত্রে 665 কোটি টাকা খরচ করত ৷ এখন সেটা বেড়ে 3 হাজার কোটি টাকা হয়েছে ৷ আরদাম মিশনের হাত ধরে রাজ্য়ের সরকারি হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো আগের থেকে ভালো হয়েছে ৷ সেখানে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে ৷ আর তাছাড়া আগের মতো ওষুধ না থাকার সমস্যা এখন আর নেই ৷
শুধু শহর নয়, জেলার এমনকী মহকুমার হাসপাতালেও সুপার স্পেশালিটি সুযোগ-সুবিধা পৌঁছেছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাছাড়া কেরলে 160টি হাসপাতালে এখন জাতীয় মানের চিকিৎসা পাওয়া যায় ৷ নার্বাডের সাহায্যে কৃষির দিক থেকেও ব্যাপক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে ৷
বিজয়নের দেওয়া তথ্য বলছে, কেরলের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে সাধারণ চিকিৎসার পাশাপাশি লিভার প্রতিস্থাপন এবং ডায়ালিসিস থেকে শুরু করে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টিও পর্যন্ত হচ্ছে ৷ চিকিৎসার খরচ যাতে বোঝা না হয়ে যায় তার জন্য পরিবার প্রতি 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত দেয় সরকার ৷ এখনও পর্যন্ত 42 লক্ষ পরিবার এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে বলে দাবি দেশের একমাত্র বাম মুখ্যমন্ত্রীর ৷
বিরোধীদের অভিযোগ খারিজ বিজয়নের
রাজ্যে তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ কংগ্রেসের অভিযোগ বিজেপির সঙ্গে সিপিএমের সেটিং আছে ৷ বিজয়ন মনে করেন, এই ধরনের কথা বলার একটাই কারণ-রাজনৈতিক সুবিধে পাওয়া ৷ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কেন্দ্র-রাজ্য আলোচনা সংবিধান স্বীকৃত বিষয় ৷ সেটাকেও ভুলভাবে ব্য়াখ্যা করা হচ্ছে ৷ তিনি স্পষ্ট জানান, তাঁদের জোট এলডিএফ আরএসএসের আদর্শের বিরোধিতা আগেও করেছে ৷ আগামিদিনেও করবে ৷
তাঁর দলের কারও কারও বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাগুলি পদক্ষেপ করেছে ৷ কারও কারও বিরুদ্ধে তদন্তও শুরু হয়েছে ৷ তাই কেন্দ্রের প্রতি নরম অবস্থান নিয়েছে তাঁর সরকার ৷ এই অভিযোগও খারিজ করে দিয়েছেন বিজয়ন ৷ তাঁর স্পষ্ট দাবি, কোনও গোপন ডিল হয়নি কারও সঙ্গে ৷ আইনি পথেই সমস্ত পদক্ষেপ হয়েছে ৷
সংখ্যালঘুদের তোষণ করে এলডিফ ক্ষমতায় ফিরতে চাইছে ৷ এমন অভিযোগের জবাব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাঁর সরকার বরাবর ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়েছে ৷ এখনও সেটাই করছে ৷ যারা তোষণের কথা বলছে তাদের লক্ষ্য সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করা ৷