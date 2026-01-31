পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অসম ও কেরল সফরের পর মার্চে ভোট ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন

পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অসম ও কেরল সফরের পর মার্চে ভোট ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন
অসম, কেরল, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ এবং পুদুচেরিতে বিধানসভা নির্বাচন নির্ধারিত রয়েছে ৷ নির্বাচনের দিন ঘোষণার আগে নির্বাচন কমিশনের জন্য নির্বাচনমুখী রাজ্যগুলি পরিদর্শন করা সাধারণ রীতি ৷
Published : January 31, 2026 at 6:29 PM IST
সন্তু দাস
নয়াদিল্লি, 31 জানুয়ারি: চারটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ মার্চ মাসে ঘোষণা করা হতে পারে, যখন ভারতের নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এই নির্বাচনমুখী রাজ্যগুলি পরিদর্শন করবে ৷ শনিবার সূত্র ইটিভি ভারত-কে এ কথা জানিয়েছে ৷
এই বছর অসম, কেরল, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ এবং পুদুচেরিতে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে ৷ সূত্র জানিয়েছে, 15 ফেব্রুয়ারির পর মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার অন্য নির্বাচন কমিশনারদের সঙ্গে এই রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করবেন, যার পর নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে ৷
সূত্র জানিয়েছে, "15 ফেব্রুয়ারির পর ভারতের নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ বিভিন্ন নির্বাচনমুখী রাজ্য পরিদর্শন করতে পারে ৷ এই রাজ্যগুলিতে বিধানসভা নির্বাচনের ঘোষণা মার্চ মাসে করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷"
উল্লেখ্য, যে কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে, ইসিআই-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে একটি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পরিদর্শন করে ৷ সূত্র জানিয়েছে, এই পরিদর্শনের সময় শীর্ষ কর্মকর্তারা রাজ্যগুলির নির্বাচনী প্রস্তুতি পর্যালোচনা করবেন ৷ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে তারা নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের সঙ্গেও মত বিনিময় করবেন ৷
এছাড়া, দলটি জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করে তাদের উদ্বেগের সমাধানের চেষ্টা করতে পারে, সেই সম্ভাবনা রয়েছে ৷ বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করে ইসিআই সূত্র জানিয়েছে, "নির্বাচনী প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এই রাজ্যগুলির মুখ্য নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সঙ্গে উপ-নির্বাচন কমিশনার পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৷"
নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচনমুখী অঞ্চলগুলিতে প্রথম-স্তরের যাচাই (FLC) কর্মশালা শুরু করেছে ৷ এই কর্মশালাগুলির লক্ষ্য হল নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনকে সমর্থন করা ৷
এর আগে, সূত্র ইটিভি ভারতকে জানিয়েছিল যে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এফএলসি কর্মশালা শুরু হয়েছে ৷ তারা বলেছে, "প্রধান যাচাইয়ের তিনটি স্তর রয়েছে ৷ এটি প্রাথমিক পর্যায়, যা নির্বাচনী প্রস্তুতির অংশ হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে ৷"
সূত্র অনুসারে, ইসিআই জানিয়েছে যে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের (ইভিএম) সংখ্যা বেশি ৷ তারা আরও বলেছে, "এই কারণে এফএলসি পরিচালিত হচ্ছে ৷ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রতিটি ধাপে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি বা এজেন্টদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় ৷"
বর্তমানে, অসম বাদে এই রাজ্যগুলি এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়া চলছে ৷ এই প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হল ভোটার তালিকা শুদ্ধ করা, যোগ্য ভোটারদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং অযোগ্যদের নাম বাদ দেওয়া ৷ উল্লেখ্য, অসমেও বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া চলছে ৷
নির্বাচন কমিশন 1950 সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের 21 নম্বর ধারা অনুযায়ী নির্বাচনমুখী অসমে 1 জানুয়ারি, 2026 যোগ্যতার তারিখ ধরে একটি বিশেষ সংশোধনীর নির্দেশ দিয়েছে ৷