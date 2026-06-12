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রাজনীতিতে সবই সম্ভব, তৃণমূলের কংগ্রেস-যোগ নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য শুভঙ্করের

কংগ্রেস অবশ্য স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, তৃণমূল ও কংগ্রেসের মধ্যে সংযুক্তিকরণ নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি।

Subhankar Sarkar on TMC
তৃণমূলের কংগ্রেসে যোগ নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য শুভঙ্করের (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 12, 2026 at 10:51 AM IST

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নয়াদিল্লি, 12 জুন: কংগ্রেসের সঙ্গে ফের মিশে যাবে তৃণমূল ? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিপর্যয়ের আবহে কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের সম্ভাব্য সংযুক্তিকরণ নিয়ে জল্পনা ক্রমেই বাড়ছে। এই আবহে বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের গলায় উঠে এল ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য ৷ তাঁর দাবি, রাজনীতিতে যে কোনও কিছুই ঘটতে পারে।

শুভঙ্কর সরকার বলেন, "জনগণের উন্নয়নের উপরই মূল নজর দেওয়া উচিত। কংগ্রেস স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, তৃণমূল ও কংগ্রেসের মধ্যে সংযুক্তিকরণ নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি।" কংগ্রেস-তৃণমূল সংযুক্তিকরণ নিয়ে তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, "রাজনীতি হলো সম্ভাবনার শিল্প। রাজনীতিতে যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও কিছুই ঘটতে পারে। তবে, সবকিছুই হওয়া উচিত জনগণের মঙ্গলের জন্য।"

শাসকদল বিজেপির হাতে সংবিধান আক্রান্ত—এই অভিযোগ তুলে শুভঙ্কর সরকার বলেন, "যাদের বিজেপি-র বিরুদ্ধে লড়াই করার এবং সংবিধানকে রক্ষা করার সাহস আছে, রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে আমরা তাদের জন্য দরজা খোলা রাখছি।" তবে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এও জানান, শতবর্ষ প্রাচীন এই দল দলীয় কাঠামোর মধ্যে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ৷ কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একেবারে তৃণমূল স্তর থেকেও মতামত নেওয়া হবে কংগ্রেসের তাও স্পষ্ট করেছেন তিনি।

তাঁর কথায়, "কংগ্রেস সর্বদা দলের অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। একমাত্র এই দলই দেশ ও সংবিধানকে রক্ষা করতে পারে। কংগ্রেস সংবিধান মেনে চলে। রাহুল গান্ধিই হলেন নিপিরীত, নির্যাতিত মানুষের একমাত্র কণ্ঠস্বর।" বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, "আমরা দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপি ও আরএসএস-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছি। এটি আমাদের ঘোষিত কর্মসূচি, কারণ তারা সংবিধান ধ্বংস করছে।" তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও একের পর এক সাংসদের পদত্যাগের বিষয়েও মুখ খুলেছেন শুভঙ্কর ৷ তিনি বলেন, "এটি তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এ ব্যাপারে আমার কোনও মন্তব্য নেই।"

উল্লেখ্য, কংগ্রেসের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ নিয়ে জল্পনার মধ্যেই সম্প্রতি তৃণমূল চেয়ারপার্সন তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস সংসদীয় দলের (সিপিপি) চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। পাশাপাশি, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় রাজধানীতে লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গেও বৈঠক করেছেন। এর আগে এদিনই কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপাল বলেন, "কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে সংযুক্তিকরণ নিয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি। এসবই নিছক গুজব।"

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CONGRESS TMC MERGER
MAMATA BANERJEE
তৃণমূলের কংগ্রেসে যোগ
কংগ্রেস
SUBHANKAR SARKAR ON TMC

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