পেট্রলে মাত্রার অতিরিক্ত ইথানল ! কর্ণাটক সরকারের দাবি ঘিরে তুমুল বিতর্ক, পাল্টা তেল সংস্থাগুলির
petrol-ethanol blending: তেল বিপণন সংস্থাগুলি নির্ধারিত 20 শতাংশ সীমার চেয়ে বেশি ইথানল যুক্ত পেট্রল সরবরাহ করছে। পরীক্ষায় ইথানলের মাত্রা 31.2 শতাংশ পর্যন্ত রেকর্ড হয়েছে ৷
By PTI
Published : November 7, 2026 at 10:36 AM IST
বেঙ্গালুরু, 7 নভেম্বর: রাজ্যের কিছু খুচরো আউটলেটে বিক্রি হওয়া পেট্রলে 31 শতাংশ পর্যন্ত ইথানল মেশানো রয়েছে। কর্ণাটক সরকারের সেই দাবি ঘিরে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক ৷ পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে দেখে এবার পাল্টা যুক্তি দেখাল রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলি ৷
কর্ণাটক সরকারের দাবি খারিজ করে সংস্থাগুলির বক্তব্য, পেট্রলে বেশিমাত্রায় ইথানল মেশানোর প্রমাণ মিলেছে বলে রাজ্য যে দাবি করছে, সেই পরীক্ষা নির্ধারিত পদ্ধতিতে করাই হয়নি।
কর্ণাটক সরকার অভিযোগ করেছিল, তেল বিপণন সংস্থাগুলি নির্ধারিত 20 শতাংশ সীমার চেয়ে বেশি ইথানল যুক্ত পেট্রল সরবরাহ করছে। এমনকি পরীক্ষায় ইথানলের মাত্রা 31.2 শতাংশ পর্যন্ত রেকর্ড করা হয়েছে বলে দাবি করে সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানায় রাজ্য। এমনকী, গ্রাহকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিও কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হবে বলে দাবি করেছিল সরকার ৷
আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবি
কর্ণাটক সরকার দাবি করেছিল, অতিরিক্ত ইথানল মেশানোর ফলে গ্রাহকদের গাড়ির মাইলেজ কমছে এবং মেরামতের খরচ মিলিয়ে প্রায় 1.01 লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে। তাই তেল সংস্থা এবং কেন্দ্রকে গ্রাহকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ৷
সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য, সিভিল সাপ্লাই, উপভোক্তা বিষয়ক এবং লিগ্যাল মেট্রোলজি মন্ত্রী রিজওয়ান আরশাদ জানিয়েছিলেন, বেঙ্গালুরু, কোলার, চিক্কাবল্লাপুরা, বেঙ্গালুরু গ্রামীণ, রামনগর, ম্যাঙ্গালুরু এবং তুমাকুরু থেকে সংগৃহীত পেট্রল নমুনার পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে এই অভিযোগগুলি করা হয়েছিল।
তেল সংস্থাগুলির জবাব
এর ঠিক পরেই যৌথ বিবৃতিতে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (IOCL), ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (BPCL) এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (HPCL) জানায়, রাজ্যের খাদ্য, সিভিল সাপ্লাই, উপভোক্তা বিষয়ক এবং লিগ্যাল মেট্রোলজি দপ্তরের একটি বিজ্ঞপ্তি নজরে এসেছে ৷ যেখানে দাবি করা হয়েছে, নির্দিষ্ট কিছু আউটলেটের পেট্রলে 26 থেকে 31 শতাংশ ইথানল রয়েছে।
তেল সংস্থাগুলি জানিয়েছে, কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছাড়া দেশজুড়ে 10 শতাংশ মাইলেজ কমার এই অনুমানের ভিত্তি নেই ৷ পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, E20 জ্বালানির কারণে গাড়ির মডেল ভেদে মাত্র 1 থেকে 6 শতাংশ পর্যন্ত মাইলেজ কমতে পারে।
তাছাড়া, দেশে গত 3 বছর ধরে 34 কোটির বেশি গাড়ি E20 জ্বালানিতে চললেও কোনও বড়সড় সমস্যা হয়েছে বলে অভিযোগ নেই ৷ নির্ধারিত এবং প্রযুক্তিগত পদ্ধতি অনুযায়ী পেট্রলের পরীক্ষা করা হয়নি ৷"
সংস্থাগুলি জানিয়েছে, কর্ণাটক-সহ সারা দেশে তাদের সরবরাহ করা E20 পেট্রল ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (BIS)-এর মোটর গ্যাসোলিনে ইথানল মেশানোর নির্দিষ্ট মানদণ্ড 'IS 17021' মেনে তৈরি ৷
একইসঙ্গে গত অক্টোবরে কর্ণাটকর নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি এবং পরীক্ষা করার প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে তেল সংস্থাগুলি।
তাদের মতে, এসেনশিয়াল কমোডিটিস অ্যাক্ট, 1955-এর অধীনে জারি করা মোটর স্পিরিট অ্যান্ড হাই স্পিড ডিজেল (রেগুলেশন অফ সাপ্লাই, ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড প্রিভেনশন অফ ম্যালপ্র্যাকটিসেস) অর্ডার, 2005 (কন্ট্রোল অর্ডার) এবং মার্কেটিং ডিসিপ্লিন গাইডলাইনস 2024 অনুযায়ী নমুনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরীক্ষা এবং ফলাফল জানানোর নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে।
সেই নিয়ম অনুযায়ী, ছ'টি এক লিটারের নমুনা নিতে হবে ৷ তার মধ্যে দু'টি প্রাপ্তিস্বীকার পত্র সহ দিতে হবে ডিলারকে ৷ দু'টি তেল সংস্থা বা দফতরের কাছে থাকবে এবং বাকি দু'টি কন্ট্রোল অর্ডারের শিডিউল 3-এর অধীনে নির্দিষ্ট বা অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশিত তালিকায় থাকা কোনও একটি পরীক্ষাগারে পাঠানোর কথা বলা রয়েছে।
সংস্থাগুলি জানিয়েছে, নমুনার লেবেলে যৌথ সই থাকা বাধ্যতামূলক এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল ডিলার ও তেল সংস্থাকে জানাতে হবে। সংস্থাগুলি আরও জানিয়েছে, কর্ণাটকে গত সেপ্টেম্বরে অভিযানে সংগ্রহ করা নমুনাগুলি স্টেট লেভেল কো-অর্ডিনেটরের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ওএমসি ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছিল এবং MDG 2024 অনুযায়ী গুণমান পরীক্ষা করা হয়। তবে, অক্টোবরের অভিযানে তেল সংস্থার প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ছাড়াই নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
দাবি, স্টেট লেভেল কো-অর্ডিনেটরের মাধ্যমে চাওয়া সত্ত্বেও রাজ্য পেট্রলের নমুনা, আউটলেট ভিত্তিক সম্পূর্ণ বিবরণ এবং ল্যাবরেটরি রিপোর্ট পাঠায়নি। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "রিপোর্টগুলি কন্ট্রোল অর্ডার অনুযায়ী নির্দিষ্ট ল্যাবরেটরির পরিবর্তে থার্ড-পার্টির দেওয়া সার্টিফিকেটের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এই সার্টিফিকেটে ইথানলের পরিমাণ যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত বিবরণ দেওয়া নেই।"