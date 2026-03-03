ETV Bharat / bharat

রাহুলকে রাজ্যসভায় প্রার্থী করল বিজেপি, বিহার থেকে মনোনীত নিতিন নবীন

বঙ্গ বিজেপির সভাপতি রাহুল সিনহাকে রাজ্যসভা ভোটে প্রার্থী করল বিজেপি ৷ একইসঙ্গে দলের নতুন সভাপতিকেও সংসদের উচ্চকক্ষে পাঠানোে হচ্ছে ৷

Rahul Sinha
রাহুল সিনহা (ছবি: বিজেপি নেতার ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া)
নয়াদিল্লি, 3 মার্চ: বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি রাহুল সিনহাকে রাজ্যসভায় প্রার্থী করল বিজেপি ৷ মঙ্গলবার বিহার, অসম, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভার প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে ভারতীয় জনতা পার্টি ৷

দলের নয়া সভাপতি নিতিন নবীনকেও বিহার থেকে রাজ্যসভায় প্রার্থী করা হয়েছে ৷ 2012 সাল থেকে 2015 সাল পর্যন্ত রাহুল সিনহা রাজ্য সভাপতি ছিলেন ৷ তাঁর নেতৃত্বে 2013 ও 2014 সালে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন লড়েছিল দল ৷

রাহুল এবং নিতিনের পাশাপাশি অসমের মন্ত্রী জোগেন মোহন ও বিধায়ক তেরেশ গোয়ালাকেও রাজ্যসভা নির্বাচনে প্রার্থী করেছে গেরুয়া শিবির ৷ বিজেপি শাসিত ছত্তিশগড়ে দলের রাজ্য় শাখার সহ-সভাপতি লক্ষ্মী বর্মা ও ওড়িশা থেকে রাজ্য সভাপতি মনমোহন সামাল এবং বিজেপি নেতা সুজিত কুমারকেও প্রার্থী করা হয়েছে ৷ সুজিত অবশ্য বর্তমান ৷ তাঁকে আরও একবার প্রার্থী করা হল ৷ বিজেপির নয়া সভাপতি নিতিন নবীনকে বিহার থেকে প্রার্থী করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি প্রার্থী হয়েছেন গেরুয়া শিবিরের আরেক নেতা শিবেশ কুমার ৷ হরিয়ানায় প্রাক্তন লোকসভা সাংসদ সঞ্জয় ভাটিয়া প্রার্থী হয়েছেন ৷ তবে বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাহুলকে রাজ্য়সভায় পাঠানোর উদ্যোগ অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷

