বাংলাদেশের হাইকমিশনার হচ্ছেন দীনেশ ত্রিবেদী ! শুভেচ্ছা বিজেপি নেতা-সাংসদের
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদীকে বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে ৷ এই খবর সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশ করেছেন বিজেপির নেতা-সাংসদ ৷
Published : April 19, 2026 at 4:52 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 এপ্রিল: প্রতিবেশী বাংলাদেশের নয়া হাইকমিশনার হিসাবে প্রবীণ বিজেপি নেতা দীনেশ ত্রিবেদীকে নিয়োগ করতে চলেছে কেন্দ্রের এনডিএ সরকার ৷ এই খবরটি সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন বিজেপির তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের সর্বভারতীয় ইন-চার্জ অমিত মালবিয়া এবং দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা ৷ কিন্তু সরকারের তরফে এনিয়ে এখনও কোনও ঘোষণা হয়নি ৷
রবিবার দুপুর 2টো নাগাদ অমিত মালবিয়া সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন ৷ একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ছবি শেয়ার করে তিনি লেখেন, "প্রবীণ বিজেপি নেতা দীনেশ ত্রিবেদীকে শুভেচ্ছা ৷ তিনি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং ব্যারাকপুরের সাংসদ ছিলেন ৷ তাঁকে বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার নিয়োগ করা হয়েছে ৷"
বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তাও প্রাক্তন রেল মন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদীকে সোশাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, "প্রবীণ বিজেপি নেতা শ্রী দীনেশ ত্রিবেদীকে বাংলাদেশে ভারতের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে ৷ তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন ৷" সাংসদ আরও লেখেন, "ত্রিবেদীজি একজন অভিজ্ঞ নেতা ৷ কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী হিসাবে তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ ৷ ভারত ও বাংলাদেশ নিজেদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে সক্রিয় ৷ এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁর নিয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ ৷"
বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় বর্মাকে ব্রাসেলস-এ ইউরোপিয় ইউনিয়নে বদলি করা হয়েছে ৷ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছেন প্রবীণ গেরুয়া নেতা দীনেশ ত্রিবেদী ৷ বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ভারত সরকারের এই প্রথম হাইকমিশনার নিয়োগ ৷
Heartiest congratulations to senior BJP leader Sh. Dinesh Trivedi ji on his appointment as the next Ambassador of India to Bangladesh.— Raju Bista (@RajuBistaBJP) April 19, 2026
দীনেশ ত্রিবেদীর রাজনীতিতে হাতেখড়ি কংগ্রেস দল থেকে হলেও তৃণমূল প্রতিষ্ঠার সময় তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে ছিলেন ৷ দলের প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তিনিই ৷ জনতা দলের তরফে গুজরাত থেকে রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছেন ৷ পরে 2002-08 সালে তৃণমূলের তরফে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভায় সাংসদ হয়েছিলেন ৷ 2009 সালে ব্যারাকপুর লোকসভা থেকে তৃণমূলের টিকিটে সাংসদ নির্বাচিত হন ৷ কেন্দ্রীয় পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হন দীনেশ ত্রিবেদী ৷ পরে 2011 সালে আন্না হাজারের সমর্থনে মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দেন তিনি ৷ 2011 সালে তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলের মন্ত্রিত্ব ছেড়ে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হন ৷ সেই সময় দীনেশ ত্রিবেদী রেলমন্ত্রী হয়েছিলেন ৷ পরে 2021 সালের 6 মার্চ বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ ৷