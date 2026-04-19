বাংলাদেশের হাইকমিশনার হচ্ছেন দীনেশ ত্রিবেদী ! শুভেচ্ছা বিজেপি নেতা-সাংসদের

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদীকে বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে ৷ এই খবর সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশ করেছেন বিজেপির নেতা-সাংসদ ৷

(বাঁদিক থেকে) কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে দীনেশ ত্রিবেদী (ছবি: দিনেশ ত্রিবেদীর এক্স হ্যান্ডেল থেকে সংগৃহীত)
Published : April 19, 2026 at 4:52 PM IST

নয়াদিল্লি, 19 এপ্রিল: প্রতিবেশী বাংলাদেশের নয়া হাইকমিশনার হিসাবে প্রবীণ বিজেপি নেতা দীনেশ ত্রিবেদীকে নিয়োগ করতে চলেছে কেন্দ্রের এনডিএ সরকার ৷ এই খবরটি সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন বিজেপির তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের সর্বভারতীয় ইন-চার্জ অমিত মালবিয়া এবং দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা ৷ কিন্তু সরকারের তরফে এনিয়ে এখনও কোনও ঘোষণা হয়নি ৷

রবিবার দুপুর 2টো নাগাদ অমিত মালবিয়া সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন ৷ একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ছবি শেয়ার করে তিনি লেখেন, "প্রবীণ বিজেপি নেতা দীনেশ ত্রিবেদীকে শুভেচ্ছা ৷ তিনি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং ব্যারাকপুরের সাংসদ ছিলেন ৷ তাঁকে বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার নিয়োগ করা হয়েছে ৷"

অমিত মালবিয়ার পোস্ট (ছবি: অমিত মালবিয়ার এক্স হ্যান্ডেল থেকে সংগৃহীত)

বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তাও প্রাক্তন রেল মন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদীকে সোশাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, "প্রবীণ বিজেপি নেতা শ্রী দীনেশ ত্রিবেদীকে বাংলাদেশে ভারতের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে ৷ তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন ৷" সাংসদ আরও লেখেন, "ত্রিবেদীজি একজন অভিজ্ঞ নেতা ৷ কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী হিসাবে তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ ৷ ভারত ও বাংলাদেশ নিজেদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে সক্রিয় ৷ এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁর নিয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ ৷"

বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় বর্মাকে ব্রাসেলস-এ ইউরোপিয় ইউনিয়নে বদলি করা হয়েছে ৷ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছেন প্রবীণ গেরুয়া নেতা দীনেশ ত্রিবেদী ৷ বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ভারত সরকারের এই প্রথম হাইকমিশনার নিয়োগ ৷

দীনেশ ত্রিবেদীর রাজনীতিতে হাতেখড়ি কংগ্রেস দল থেকে হলেও তৃণমূল প্রতিষ্ঠার সময় তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে ছিলেন ৷ দলের প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তিনিই ৷ জনতা দলের তরফে গুজরাত থেকে রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছেন ৷ পরে 2002-08 সালে তৃণমূলের তরফে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভায় সাংসদ হয়েছিলেন ৷ 2009 সালে ব্যারাকপুর লোকসভা থেকে তৃণমূলের টিকিটে সাংসদ নির্বাচিত হন ৷ কেন্দ্রীয় পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হন দীনেশ ত্রিবেদী ৷ পরে 2011 সালে আন্না হাজারের সমর্থনে মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দেন তিনি ৷ 2011 সালে তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলের মন্ত্রিত্ব ছেড়ে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হন ৷ সেই সময় দীনেশ ত্রিবেদী রেলমন্ত্রী হয়েছিলেন ৷ পরে 2021 সালের 6 মার্চ বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ ৷

