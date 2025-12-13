দেশের প্রতিরক্ষা-তথ্য পাকিস্তানে পাচারের অভিযোগ ! গ্রেফতার প্রাক্তন বায়ুসেনা আধিকারিক

দেশের প্রতিরক্ষা-তথ্য পাকিস্তানে পাচারের অভিযোগ ! গ্রেফতার প্রাক্তন বায়ুসেনা আধিকারিক
পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ব্যক্তি ভারতীয় বায়ুসেনার ওয়ারেন্ট অফিসার হিসাবে কর্মরত ছিলেন । অবসরের পর তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক্স বিভাগে কাজ শুরু করেন ।
Published : December 13, 2025 at 4:48 PM IST
তেজপুর (অসম), 13 ডিসেম্বর: দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গোপন নথি পাকিস্তানে পাচারের অভিযোগ ৷ গ্রেফতার করা হল ভারতীয় বায়ুসেনার অবসরপ্রাপ্ত জুনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসারকে ৷ অসমের তেজপুর থেকে তাঁকে গ্রেফতার করেছে সোন্তিপুর পুলিশ ৷ পাকিস্তানের গুপ্তচর নেটওয়ার্কে সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল বলে অভিযোগ ৷
সোন্তিপুরের ডেপুটি পুলিশ সুপার হরিচরণ ভূমজি জানান, ধৃতের নাম কুলেন্দ্র শর্মা ৷ তিনি তেজপুরের বাসিন্দা ৷ উপযুক্ত তথ্য ও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে শুক্রবার সেই বাড়ি থেকেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷
পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন সোশাল মিডিয়া প্লাটফর্ম বিশেষত ওয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাকিস্তানে পৌঁছে দিয়েছেন অভিযুক্ত ৷ পাকিস্তানের গুপ্তচরদের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল ৷ কুলেন্দ্রর মোবাইল ঘেঁটে সেই তথ্য পাওয়া গিয়েছে ৷ যদিও ঠিক কোন সময়ে এই সমস্ত তথ্য আদান প্রদান করা হয়েছে, সেই বিষয়ে নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি ৷
কুলেন্দ্রর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যয় সংহিতার 147, 148, 152, 238 এবং 61(2) ধারার অধীনে তেজপুর সদর থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ ঘটনার তদন্ত চলছে এবং অভিযুক্তকে দ্রুত আদালতে তোলা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷ গ্রেফতারের পর অভিযুক্তের মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই তা ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ তদন্তকারীদের দাবি, ফোন এবং ল্যাপটপ থেকে বেশ কিছু তথ্য মুছে ফেলা হয়েছে ৷ ফলে, বিস্তারিত ফরেনসিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে ।
জানা গিয়েছে, 2002 সালে অবসর গ্রহণের আগে তেজপুরের সালোনিবাড়িতে ভারতীয় বায়ুসেনা ঘাঁটিতে ওয়ারেন্ট অফিসার হিসাবে কর্মরত ছিলেন । পরে তিনি তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক্স বিভাগে কাজ শুরু করেন । তিনি তেজপুরের পাতিয়াসুবুরি এলাকার বাসিন্দা । পুলিশ জানিয়েছে, কুলেন্দ্রর সঙ্গে পাকিস্তানের সরাসরি যোগযোগের বিষয়ে এখনও কোনও নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি ৷ তবে তাঁর সোশাল মিডিয়া মাধ্যমগুলি ঘেঁটে পাকিস্তানি গুপ্তচরদের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ৷ বিস্তারিত তদন্তের মাধ্যমে এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
উল্লেখ্য, মোটা টাকার বিনিময়ে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইকে ভারতীয় সেনাবাহিনী সম্পর্কিত একাধিক গোপন খবর পাচারের অভিযোগে সেপ্টেম্বরে জয়সলমের থেকে হানিফ খান নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে রাজস্থানের সিআইডি ৷ তদন্তকারীদের দাবি, অপারেশন সিঁদুরের সময় বাহিনীর বিষয়ে আগাম খবরাখবর দিয়ে পাকিস্তানকে সাহায্য করেছে ধৃত হানিফ ৷
জানা গিয়েছে, কয়েকটি সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পাকিস্তানি গুপ্তচরদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত হানিফ । ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে একটি গ্রামের বাসিন্দা হওয়ায়, হানিফ খান সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এমন এলাকাতেও সহজেই ঢুকে যেতে পারত ৷ আর সেখান থেকেই সেনাবাহিনীর গোপন তথ্য হাতিয়ে তা পাকিস্তানে পাচার করত সে ৷ দীর্ঘদিন নজর রাখার পর তাকে গ্রেফতার করা হয় ৷